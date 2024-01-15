Константинова о работе с детьми: «Даже с самыми маленькими всегда стараюсь общаться на равных и договариваться, почти не повышаю голос»

Фигуристка Станислава Константинова ответила на вопросы подписчиков.

– Хотела бы вернуться к выступлениям в спорте?

– Думаю, хотела бы, скучаю по выступлениям.

– Есть молодой человек?

– Нет.

– Можно познакомиться?

– В директ отвечаю крайне редко. В целом особо не знакомлюсь. Последнее время участились случаи, которые меня пугают, когда находят номер телефона, адрес, звонят или приезжают на каток. Даже если познакомиться или сделать презент, для меня это уже некоторое вторжение в личное пространство.

– Нравится ли тренерство? Сложно находить контакт с детьми?

– Я очень люблю детей и, соответственно, люблю с ними работать. Нравится искать к каждому подход. Даже с самыми маленькими всегда стараюсь общаться на равных и договариваться, почти не повышаю голос. Энергозатратная работа, поэтому формат сборов и мастер-классов меня вполне устраивает.

– Будешь подавать заявку на турнир шоу-программ?

– Да! Постараюсь удивить.

– А в физическом плане смогла бы вернуться в спорт (в плане здоровья)?

– Если честно, то я закончила спорт и думала, что ноги моей больше не будет на катке, потому что устала невозможно. Не нравилось абсолютно, чем занимаюсь, где нахожусь, с кем общаюсь, как выгляжу, болело все, каждая часть тела.

Но прошло время, год, заметила, что начала кататься очень много вместе с детьми, появилось желание «покататься самой». Потом возник интерес снова пробовать элементы, оказывалось, еще и получается что-то. Но все непросто, восстановить самые легкие тройные – это уже нехилая нагрузка. Даже если ничего не болит, то оно точно заболит скоро.

Поэтому, отвечая на вопрос конкретно, думаю, смогла бы. Но только при долгом, умном и очень внимательном восстановлении. Опыт и то, чему я научена, никуда не денется, а вот за здоровьем надо следить.

– Счастлива в данный момент?

– Я в балансе, нравится, чем занимаюсь, неплохо зарабатываю и люблю свою работу. Есть цели, к которым медленно, но верно топаю, много интересных возможностей. Я в ладах с собой, знаю, что хочу, знаю, чего не хочу. Мне нравится, как я выгляжу, знаю, что могла бы улучшить внешне и внутренне. Меня мало что может выбить из колеи.

Моя семья рядом, это главное, и чтобы все были здоровы. В прошлом году мы пережили не самые простые события, теперь еще больше ценим, что мы вместе и заодно.

Думаю, да, – написала .