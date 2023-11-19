Станислава Константинова: «Олимпиада-2018 – не самая простая тема для Медведевой. Надеюсь, фильм поможет ей еще больше прожить ту ситуацию и принять ее»

Константинова рассказала, что ей интересен документальный фильм про Медведеву.

«Хочется посмотреть – вдруг были вещи, о которых мы не знали, может, мы сможем в очередной раз удивиться Женей.

Я очень ее уважаю, мы вместе катались в спорте, и это очень интересные чувства – когда ты всю жизнь стремишься за человеком, потому что она всегда впереди, а ты в роли догоняющего.

Потом вы начинаете дружить, и у тебя очень смешанные чувства от любви до уважения. Это очень интересно. Очень жду.

Олимпиада-2018 для ? Не знаю, как отношусь – мы не так тесно общались, я была запасной на ту же Олимпиаду. Мы познакомились лично и начали общаться только в постолимпийский сезон.

Думаю, для нее это не самая простая тема – сейчас она относится к этому с теплотой и улыбкой, как к самому яркому событию ее жизни, но это непросто, непросто смириться с серебром, потому что ты идешь только на золото.

Надеюсь, что этот фильм поможет ей еще больше прожить ту ситуацию и ее принять.

Мне про Татьяну Анатольевну Тарасову было бы интересно посмотреть фильм какой-нибудь подробный, возможно, даже художественный. На самом деле, много про кого.

Про Тамару Николаевну Москвину очень интересно было бы посмотреть. Про меня – наверное, это была бы драма какая-то безумная. У меня не такая выдающаяся карьера, про которую можно снимать фильмы.

Из действующих фигуристов — даже не знаю, кого назвать. У всех очень увлекательные карьеры», – сказала фигуристка .