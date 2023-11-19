Станислава Константинова: «Олимпиада-2018 – не самая простая тема для Медведевой. Надеюсь, фильм поможет ей еще больше прожить ту ситуацию и принять ее»

Теги сборная России Пхенчхан-2018 женское катание Евгения Медведева Станислава Константинова Фигурное катание

Константинова рассказала, что ей интересен документальный фильм про Медведеву.

«Хочется посмотреть – вдруг были вещи, о которых мы не знали, может, мы сможем в очередной раз удивиться Женей.

Я очень ее уважаю, мы вместе катались в спорте, и это очень интересные чувства – когда ты всю жизнь стремишься за человеком, потому что она всегда впереди, а ты в роли догоняющего.

Потом вы начинаете дружить, и у тебя очень смешанные чувства от любви до уважения. Это очень интересно. Очень жду.

Олимпиада-2018 для Медведевой? Не знаю, как отношусь – мы не так тесно общались, я была запасной на ту же Олимпиаду. Мы познакомились лично и начали общаться только в постолимпийский сезон.

Думаю, для нее это не самая простая тема – сейчас она относится к этому с теплотой и улыбкой, как к самому яркому событию ее жизни, но это непросто, непросто смириться с серебром, потому что ты идешь только на золото.

Надеюсь, что этот фильм поможет ей еще больше прожить ту ситуацию и ее принять.

Мне про Татьяну Анатольевну Тарасову было бы интересно посмотреть фильм какой-нибудь подробный, возможно, даже художественный. На самом деле, много про кого.

Про Тамару Николаевну Москвину очень интересно было бы посмотреть. Про меня – наверное, это была бы драма какая-то безумная. У меня не такая выдающаяся карьера, про которую можно снимать фильмы.

Из действующих фигуристов — даже не знаю, кого назвать. У всех очень увлекательные карьеры», – сказала фигуристка Станислава Константинова

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Спирина
Спасибо Стасе за добрые слова о Жене. Красивые девушки живут красивую жизнь. Счастья им.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ритт
С какой теплотой все о Жене отзываются. Искренне. И многие юные спортсмены называют ее кумиром в спорте.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rina
Отличной дружбы и в дальнейшем!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий