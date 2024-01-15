Константинова о возможном возвращении в спорт: «Ради интереса стараюсь восстановить элементы. Пока не буду делать громких заявлений»

Фигуристка Станислава Константинова высказалась о возможном возвращении в спорт.

объявила о завершении спортивной карьеры в январе 2023 года.

– Возможно ли твое возвращение в спорт?

– Пока рано об этом говорить. Сейчас я катаюсь в свое удовольствие. У меня все‑таки был большой перерыв. Ради интереса стараюсь восстановить элементы. Пока не буду делать громких заявлений.

– Тогда, может, в турнире по шоу‑программам выступишь?

– Хотелось бы выступить, конечно. Но там такой отбор серьезный. Постараюсь придумать что‑то интересное, чтобы зацепить своим выступлением. Тем более, буду в неплохой форме, – сказала Константинова.