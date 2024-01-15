Константинова о возможном возвращении в спорт: «Ради интереса стараюсь восстановить элементы. Пока не буду делать громких заявлений»

Теги сборная России женское катание Станислава Константинова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Фигуристка Станислава Константинова высказалась о возможном возвращении в спорт.

Константинова объявила о завершении спортивной карьеры в январе 2023 года.

– Возможно ли твое возвращение в спорт?

– Пока рано об этом говорить. Сейчас я катаюсь в свое удовольствие. У меня все‑таки был большой перерыв. Ради интереса стараюсь восстановить элементы. Пока не буду делать громких заявлений.

– Тогда, может, в турнире по шоу‑программам выступишь?

– Хотелось бы выступить, конечно. Но там такой отбор серьезный. Постараюсь придумать что‑то интересное, чтобы зацепить своим выступлением. Тем более, буду в неплохой форме, – сказала Константинова.

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12 комментариев
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Только если сразу на чемпионат европы...там как-раз такие выступают )
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Не верю ни в какое возвращение в спорт Стаси. Мастер-классы, постановка программ, участие в шоу - вот это для неё.
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Ответ ezhik38
Только если сразу на чемпионат европы...там как-раз такие выступают )
На ЧЕ Константинова уже была.На ЧМ тоже .Грустное зрелище
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Стася, февраль был восхитителен, совпали. Но возвращаться не стоит.
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Ответ ezhik38
Только если сразу на чемпионат европы...там как-раз такие выступают )
Она даже среди таких потеряется
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Матч выдернул слова из контекста? В инстаграме Стася говорит что не планирует возвращаться, травмы мешают. Она также говорит, что ей нравится тренировать детей. Наброс от матча. Стасе желаю всяческих успехов!
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Вот такая она, долгая карьера Константиновой))
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Стасенька,если на полном серьёзе решишь вернуться,то необходимо будет схуднуть и попроситься к нормальному тренеру.
А,вообще,я бы с интересом на это посмотрел.Учитывая,мировой уровень нынешней женской одиночки,можно попробовать.Особенно,если решит сменить гражданство.В скольжении,презентации,хореографии она была восхитительна.
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Ответ Алеся Ткаченко
На ЧЕ Константинова уже была.На ЧМ тоже .Грустное зрелище
Ну куда уж без тебя. Когда критикуют Туктамышеву ты бегаешь, ноешь, жалуешься, просишь не заходить в новости про нее и ничего не писать. А сама не можешь пройти мимо новости про Стасю и постоянно грязь льешь.
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