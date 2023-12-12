Станислава Константинова: «Не могу сказать, что я поторопилась завершить карьеру, но все равно скучаю»

Станислава Константинова заявила, что скучает по спорту после завершения карьеры.

– В начале этого года вы объявили о завершении спортивной карьеры. Если не секрет, из чего сейчас состоит ваша жизнь, чем вы занимаетесь?

– На самом деле, я по-прежнему в фигурном катании, по-прежнему катаюсь. Все-таки тренировки меня не отпускают до конца. И, конечно, не могу сказать, что я поторопилась завершить карьеру, но все равно скучаю. Прошел, получается, год – наверное, чуть больше с того момента, как я перестала тренироваться, но сейчас хочется обратно.

Я в основном, конечно, занимаюсь тренерством, работаю с детьми, мне это безумно нравится. Но также, конечно, скучаю по своим выступлениям, поэтому сейчас усиленно готовлюсь, набираю форму.

– Сложнее тренироваться или тренировать?

– Тренироваться, конечно! Честно, вот когда я закончила карьеру – я думала, что это самый счастливый день в моей жизни, потому что я могу не спать всю ночь, есть все что хочу, делать все что хочу. Но сейчас по прошествии какого-то времени я уже, конечно, скучаю.

Но тренировать тоже сложно. Это такая ответственность – и когда ты не можешь повлиять на результат в моменте, это тяжело. Хочется, конечно, иной раз стукнуть по бортику или по стенке, потому что ничего не можешь сделать, когда твой ученик валяется.

А так, в целом, конечно, тренироваться сложнее намного, – сказала Константинова в интервью ютуб-каналу ФК «Зенит».

Константиновой 23 года, она серебряный призер этапа Гран-при-2018/19 в Финляндии, бронзовый призер Универсиады-2019. На чемпионате Европы-2019 она занимала четвертое место.