Галлямов прокомментировал назначение капитаном на чемпионате России по прыжкам строками Пушкина: «Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень»

Галлямов прокомментировал назначение капитаном на чемпионате России по прыжкам.

Ранее стало известно, что Александр Галлямов и Дмитрий Козловский будут капитанами команд на чемпионате России по прыжкам, который пройдет в Москве с 19 по 21 января.

«Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень, не столь различны меж собой. Сперва взаимной разнотой они друг другу были скучны, потом понравились, потом съезжались каждый день коньком и скоро стали неразлучны. Так люди (первый каюсь я) от делать нечего друзья», – сказал фигурист.

Галлямов о чемпионате по прыжкам: «Почему бы к каждому турниру не подходить как к шоу? Думаю отпустить бакенбарды, как у Пушкина»