Галлямов прокомментировал назначение капитаном на чемпионате России по прыжкам строками Пушкина: «Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень»

Теги сборная России пары Александр Галлямов Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Галлямов прокомментировал назначение капитаном на чемпионате России по прыжкам.

Ранее стало известно, что Александр Галлямов и Дмитрий Козловский будут капитанами команд на чемпионате России по прыжкам, который пройдет в Москве с 19 по 21 января.

«Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень, не столь различны меж собой. Сперва взаимной разнотой они друг другу были скучны, потом понравились, потом съезжались каждый день коньком и скоро стали неразлучны. Так люди (первый каюсь я) от делать нечего друзья», – сказал фигурист.

Галлямов о чемпионате по прыжкам: «Почему бы к каждому турниру не подходить как к шоу? Думаю отпустить бакенбарды, как у Пушкина»

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19 комментариев
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Из их четвёрки самая эмоциально стабильная только Настя походу, никаких выходок за ней замечено не было (ну кроме инцидента на ОИ)
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Надеюсь, Саша будет держать себя в руках, и обойдёмся хотя бы без рэпа) Хотелось бы сосредоточиться на соревновании и атмосфере, а не испытывать перманентное чувство неловкости за него.
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Капитан с разнотой пошёл вразнос. Дожить бы до ЧР по прыжкам без новых графоманских откровений)
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Ой, ой)) Галям решил блеснуть)) кем себя представил, Онегиным канэчно? А слабо во воемя турнира на память почитать? Твой визави небось может
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Ответ Сырок с кокосом
Ну понятно, конечно, что первому хочется подогреть интерес к турниру. Но тут, очевидно, уже зреет конфликт, учитывая нескромные изречения Галлямова в последнее время
Если бы вдруг дошло до мордобоя, это реально бы добавило зрелищности.
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Тут люди жаловались, что спортсмены не увлекаются литературой и образованием)
Вот вам ответка от Александра Галлямова 😅
Удачи ему во всем!
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Уже не рэп, отлегло
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Капитан по прыжкам...брррррр...
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Сам придумал стихи или подсказал кто ?)))
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Кринжатина. Не думал, что это возможно, но Галлямов раздражает теперь больше чем БК вместе взятые
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Ну понятно, конечно, что первому хочется подогреть интерес к турниру. Но тут, очевидно, уже зреет конфликт, учитывая нескромные изречения Галлямова в последнее время
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Жалко что не рэп. Народ, дайте шуму, пусть зачитает ☝
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Очень оригинальные стихи.
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Почему волна-то? Или это вольный пересказ?
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И контекст у Пушкина совсем другой) Куда-то Галлямова несёт
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матерь божья
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Ответ imaxim
Кринжатина. Не думал, что это возможно, но Галлямов раздражает теперь больше чем БК вместе взятые
https://youtu.be/6ojGs9iio20?feature=shared (исправлено на Пушкин)
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А что?! Пушкин - наше все! Интересно, кто из них Онегин, а кто Ленский? ;) Для Саши, думаю, ответ очевиден, а вот девушки скорее наоборот на Ольгу/Татьяну претендуют...
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