Галлямов и Козловский станут капитанами команд на чемпионате России по прыжкам

Теги сборная России пары Александр Галлямов Дмитрий Козловский Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Фигуристы Александр Галлямов и Дмитрий Козловский станут капитанами команд на чемпионате России по прыжкам, который пройдет 19-21 января в Москве.

«Знаем, вы мечтали о продолжении противостояния лучших спортсменов мирового парного катания! Главное событие января теперь еще ярче. Пишите в комментариях, в чьей команде вы хотели бы оказаться», – говорится в анонсе Первого канала.

Галлямов – чемпион мира 2021 года и действующий чемпион России в паре с Анастасией Мишиной.

Козловский – чемпион Европы-2020 вместе с Александрой Бойковой. На последнем чемпионате России они взяли серебро.

Валиева, Туктамышева, Петросян, Костылева, Базылюк, Семененко, Гуменник, Дикиджи выступят на чемпионате России по прыжкам

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70 комментариев
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Наверное, трудно было придумать более раздражающий вариант)
+41
-2
+39
Интеллигент и еще интеллигентнее.
+32
-5
+27
О новые ЗагиМед 😂
+27
-2
+25
Ответ flyhigh
О новые ЗагиМед 😂
ЗагиМед - это легенды. Их уже никто не переплюнет)
+28
-4
+24
Галлямов и Козловский - капитаны, ТАТ - комментатор. Наши телеки расплавятся от огнища)))
+18
0
+18
Ответ Алена Иванова
А если оба раздражают за кого тогда болеть?
За Настю и Сашу Бойкову😀
+17
0
+17
Их надо было делать капитанами в прошлом году, когда Галлямов еще не пустился во все тяжкие. А сейчас страшно даже представить, сколько кринжа от него будет…
+17
-3
+14
Ждем баттл по стихотворениям и соревнования в метании бейджиков😃
+15
-3
+12
Ответ Ирина Иванова
Наверное, трудно было придумать более раздражающий вариант)
Плющ и Ягудин!
+11
0
+11
Ну, теперь будут Козловский vs Галямов раскручивать.
+12
-2
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Зачеем???
+9
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Неправильно это притягивать личное соперничество к как бы командному турниру с не менее интересными участниками и с большей фанбазой.
Правильнее подход когда капитаны не соревнуются, иначе капитанство неполноценное.
+7
0
+7
ооооооо!!! это будет круто! кто бы что ни говорил, а командные соревнования без острого противостояния капитанов не интересны)
+13
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+6
Это уже было ясно давно. Сами объявили на ЧР. Долго разыгрывали сценки, изображая противостояние.
+6
0
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Интересное решение.
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В прошлом году было три команды и капитанов не было вроде? Команда Плющенко, Тутберидзе и Мишина. Лучше бы их поставили капитанами КПК. Было бы интереснее.
+6
0
+6
В принципе, все это знали))
+7
-1
+6
А если оба раздражают за кого тогда болеть?
+8
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Похоже, все эти сообщения в телеграме - это все было спланировано. Ну, первый канал знает толк в рейтингах. Главное, чтобы талисманом обеих команд была Москвина!
+4
0
+4
Тем временем Мозалев перешел туда же где и БК.
Если не утка очередная.
+4
0
+4
Женский батл мы наблюдали, теперь настал черёд мужского...
+5
-2
+3
Кто-то сомневался? Но ЗАЧЕМ???
+5
-2
+3
Камон , это козловский
+3
0
+3
Верните старый добрый ЗагиМед
+8
-5
+3
Мозалев перешёл к Тутберидзе…
+4
-1
+3
Ответ Orange carrot
Плющ и Ягудин!
Вайцеховская-Рудковская )
+2
0
+2
Ответ flyhigh
О новые ЗагиМед 😂
Кейс Загимед - это победа более молодого и техничного второго номера над более мастеровитым но уступающим в сложности фаворитом. Один в один как Кван и Липински

Ирония судьбы в том, что в 2021 году БК отдали все сами. И у МГ при условии чистых прокатах обеих пар на тот момент шансов особо не было. В технике сильнее МГ были засчет каскада сальховов, но БК на тот момент - чемпионы Европы, и компы им ставили сильно выше. То есть - делай свое и забирай золото. И пинять потом только на себя, что не смогли в итоге, и проиграли вместе с этим золотом и место первого номера, с учетом стабильности МГ
+4
-2
+2
Ответ Лакс
Тем временем Мозалев перешел туда же где и БК. Если не утка очередная.
Ага, сейчас прочитала, прифигела с новости
+2
0
+2
Печаль и грусть... Что Галлямов нелеп что Козловский строит из себя зазнайку
+11
-9
+2
Ответ Vilnus
В прошлом году было три команды и капитанов не было вроде? Команда Плющенко, Тутберидзе и Мишина. Лучше бы их поставили капитанами КПК. Было бы интереснее.
Да, была бы снова битва. А так мир, дружба, жвачка.
+2
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