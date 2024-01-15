Галлямов и Козловский станут капитанами команд на чемпионате России по прыжкам
Фигуристы Александр Галлямов и Дмитрий Козловский станут капитанами команд на чемпионате России по прыжкам, который пройдет 19-21 января в Москве.
«Знаем, вы мечтали о продолжении противостояния лучших спортсменов мирового парного катания! Главное событие января теперь еще ярче. Пишите в комментариях, в чьей команде вы хотели бы оказаться», – говорится в анонсе Первого канала.
Галлямов – чемпион мира 2021 года и действующий чемпион России в паре с Анастасией Мишиной.
Козловский – чемпион Европы-2020 вместе с Александрой Бойковой. На последнем чемпионате России они взяли серебро.
Валиева, Туктамышева, Петросян, Костылева, Базылюк, Семененко, Гуменник, Дикиджи выступят на чемпионате России по прыжкам
Правильнее подход когда капитаны не соревнуются, иначе капитанство неполноценное.
Если не утка очередная.
Ирония судьбы в том, что в 2021 году БК отдали все сами. И у МГ при условии чистых прокатах обеих пар на тот момент шансов особо не было. В технике сильнее МГ были засчет каскада сальховов, но БК на тот момент - чемпионы Европы, и компы им ставили сильно выше. То есть - делай свое и забирай золото. И пинять потом только на себя, что не смогли в итоге, и проиграли вместе с этим золотом и место первого номера, с учетом стабильности МГ