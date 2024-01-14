Писеев о чемпионате Европы-2024: «Это были действительно интересные соревнования среди тех, кто там участвовал. Мы, естественно, стоим выше»

Валентин Писеев поделился впечатлениями от чемпионата Европы по фигурному катанию.

— Соревнования довольно‑таки интересные, но если бы были наши, был бы совершенно другой уровень и совершенно другой турнир. А так, это были действительно интересные соревнования среди тех, кто там участвовал, кто примерно находится на одном уровне — мы, естественно, стоим выше.

Плюс сложилось впечатление, что все‑таки есть предвзятое отношение к российским спортсменам, которые выступают за другие сборные.

— Как оцените уровень в целом?

— Понятно, что наши девочки на две головы выше. Хотя хорошее впечатление оставила Губанова, которая выступала за Грузию. В парном катании — тоже все ясно. В танцах для нас была бы хорошая конкуренция, если бы мы выступали. В этом виде нам есть чему поучиться.

— Понравилось как выступил Адам Сяо Хим Фа?

— Он оригинален, интересен. Рисковый парень. Выполняет элементы, которые запрещены, что вызывает особый интерес к нему. У него свой образ, свое понимание нашего вида спорта. И тут интерес не только к элементам, но и построению программ, чтобы зритель тоже принимал участие в том, что делает спортсмен. Он катается не только для того, чтобы получить удовольствие, но и доставить удовольствие, передать эмоции зрителю.

— Стиль Луны Хендрикс вам нравится?

— Спортсменка интересная, программа привлекательная. У нее свое направление, оно где‑то приветствуется, хорошее впечатление производят программы. Но спорт есть спорт, без четверных прыжков в женском одиночном катании претендовать на высокие места на мировом уровне сложно.

Наши девочки сильнее своих европейских конкуренток. В целом уровень этого чемпионата Европы в женском катании намного ниже нашего и азиатского, — сказал почетный президент ФФКР.