Писеев о чемпионате Европы-2024: «Это были действительно интересные соревнования среди тех, кто там участвовал. Мы, естественно, стоим выше»

Теги Валентин Писеев сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию мужское катание женское катание Матч ТВ Фигурное катание

Валентин Писеев поделился впечатлениями от чемпионата Европы по фигурному катанию.

— Соревнования довольно‑таки интересные, но если бы были наши, был бы совершенно другой уровень и совершенно другой турнир. А так, это были действительно интересные соревнования среди тех, кто там участвовал, кто примерно находится на одном уровне — мы, естественно, стоим выше.

Плюс сложилось впечатление, что все‑таки есть предвзятое отношение к российским спортсменам, которые выступают за другие сборные.

— Как оцените уровень в целом?

— Понятно, что наши девочки на две головы выше. Хотя хорошее впечатление оставила Губанова, которая выступала за Грузию. В парном катании — тоже все ясно. В танцах для нас была бы хорошая конкуренция, если бы мы выступали. В этом виде нам есть чему поучиться.

— Понравилось как выступил Адам Сяо Хим Фа?

— Он оригинален, интересен. Рисковый парень. Выполняет элементы, которые запрещены, что вызывает особый интерес к нему. У него свой образ, свое понимание нашего вида спорта. И тут интерес не только к элементам, но и построению программ, чтобы зритель тоже принимал участие в том, что делает спортсмен. Он катается не только для того, чтобы получить удовольствие, но и доставить удовольствие, передать эмоции зрителю.

— Стиль Луны Хендрикс вам нравится?

— Спортсменка интересная, программа привлекательная. У нее свое направление, оно где‑то приветствуется, хорошее впечатление производят программы. Но спорт есть спорт, без четверных прыжков в женском одиночном катании претендовать на высокие места на мировом уровне сложно.

Наши девочки сильнее своих европейских конкуренток. В целом уровень этого чемпионата Европы в женском катании намного ниже нашего и азиатского, — сказал почетный президент ФФКР. 

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13 комментариев
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А это отличная идея - считать, что мы выше чемпионатов Европы, чемпионатов мира и олимпиад и не участвовать в них больше никогда.
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Ответ Виктория Обер
Я скоро хрюкать от смеха начну. Выше-выше. И, выше, выше и выыше... Вытащили откуда-то, непонятно откуда. Оттуда, наверное. Я его еще в середине 70-х, 50 лет назад, терпеть не могла.
Раньше он сидел на трибунах, когда Шеховцова международные соревнования судила. А сейчас и выехать некуда.
+4
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+4
Выше или в стороне?
Чтобы выяснить, кто сильнее, надо соревноваться - наши девочки третий ЧМ пропускают из-за отстранения.
+4
-1
+3
Я скоро хрюкать от смеха начну. Выше-выше. И, выше, выше и выыше...
Вытащили откуда-то, непонятно откуда. Оттуда, наверное. Я его еще в середине 70-х, 50 лет назад, терпеть не могла.
+6
-4
+2
Кто там следующий для отработки линии партии?
+4
-2
+2
Писеев всё по делу сказал.

Турнир интересный, Адам - чудушко. В целом уровень слабоватый, потому что самые сильные фигуристы (не в танцах) - это азиаты (независимо от страны проживания) и русские.
+4
-3
+1
виноград недостаточно сладок
+3
-2
+1
Ну и стойте выше.)
+3
-3
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И что с этим «выше» делать?!
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Всё так.
ПС. Хотела согласиться с Блинчиком (сама то же самое давно пишу, но я у него в бане).
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Ответ Fellina
И что с этим «выше» делать?!
Что-то надо (с)
Это не ирония.
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