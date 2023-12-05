Фигуристы Тутберидзе проведут первую тренировку на новом катке 6 декабря
Группа Этери Тутберидзе проведет первую тренировку на новом катке 6 декабря.
Центр фигурного катания Этери Тутберидзе был достроен в сентябре в районе Ясенево в Москве.
Ранее фигуристы Тутберидзе тренировались на катке «Хрустальный» в Беляево.
Тутберидзе получила именной каток, хотя его начинали строить для «Самбо-70». Теперь она как Винер
Ждём от Этери Георгиевны новых ярких побед и прекрасных спортсменов) Пусть новый каток подарит этой удивительной команде новое дыхание, силы и возможности