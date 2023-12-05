Фигуристы Тутберидзе проведут первую тренировку на новом катке 6 декабря

Теги сборная России пары мужское катание женское катание Этери Тутберидзе Матч ТВ Фигурное катание

Группа Этери Тутберидзе проведет первую тренировку на новом катке 6 декабря.

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе был достроен в сентябре в районе Ясенево в Москве. 

Ранее фигуристы Тутберидзе тренировались на катке «Хрустальный» в Беляево. 

Тутберидзе получила именной каток, хотя его начинали строить для «Самбо-70». Теперь она как Винер

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25 комментариев
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С новосельем. Пусть новый дом льда и конька дарит новых чемпионов.
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Ну, наконец-то!) Очень рада за ТШТ и их фигуристов, действительно, заслужили как никто)
Ждём от Этери Георгиевны новых ярких побед и прекрасных спортсменов) Пусть новый каток подарит этой удивительной команде новое дыхание, силы и возможности
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Удачи всем фигуристам на новом катке!
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Отлично! с новосельем лучший в мире ТШТ! наверное будет отчетец в группе в телеге, интересно посмотреть/почитать
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Накануне Нового года - новоселье, в добрый путь !
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Хорошая новость, с новосельем! Надеюсь видео увидеть.
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Здорово. Поздравляю. Надеюсь, всем там будет удобно, комфортно и классно тренироваться. Всем хватит места и внимания тренеров. И с этого катка будут выходить новые чемпионы. Удачи ТШТ на новом месте.
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Отличная новость! С новосельем, ТШТ!
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Ура! Ждём!
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Ждём Видосики, румтуры и всё такое❤️
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Ответ Хрустальный Гусенок
а что насчет старого Хрустального? Там планируются оставшиеся этапы и финал «Битва Школ», по крайней мере, по данным Москомспорта....
Писали самые маленькие там останутся тренироваться. В новом центре будет еще и хоккей и полноценная группа парного катания, так что скорее всего переедут старшая, средняя группы и наверное группа Артемия Пунина и Плины Цурской
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а что насчет старого Хрустального? Там планируются оставшиеся этапы и финал «Битва Школ», по крайней мере, по данным Москомспорта....
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Наверняка , количество учеников в ТШТ резко возрастёт.
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Ответ Elena Savanuk
Накануне Нового года - новоселье, в добрый путь !
С новосельем ТШТ ! Это дело завтра можно и отметить. Запасы бодрящего напитка не иссякнут и до Старого Нового года...
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Где-то всплакнула одна ИринаКостылева, пересчитывая народ на массовом катании в Лефортово, между которыми тренирует квады её Леночка и дойдя до 80 человек.
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Удачииииии и новых побед🥇🥇🥇
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Ну наконец-то, а то я начал уже волноваться, как бы не сорвалось с новым катком, уж больно затянулось с переездом. А вообще начинается новая эра Тутберидзе, говорят в новой квартире начинается новая жизнь, думаю для школы Хрустального тоже начнется новая жизнь. Хотелось , чтобы название Хрустальный сохранилось и чтобы на всех соревнованиях звучало, не какая-то некая безымянная московская академия фигурного катания , под которой чуть-ли не 10 школ Москвы, а школа Хрустальный, это уже давно бренд и не просто бренд, а мировой бренд, бренд высшего мастерства и бренд чемпионов.
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круто! надеюсь, покажут
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Поздравления!!!! Лучший штаб заслуживает хороших условий для тренировок
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Ответ Хрустальный Гусенок
а что насчет старого Хрустального? Там планируются оставшиеся этапы и финал «Битва Школ», по крайней мере, по данным Москомспорта....
Лучше бы в новом провели, хруст непригоден для проведения таких мероприятий
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Где-то всплакнула одна ИринаКостылева, пересчитывая народ на массовом катании в Лефортово, между которыми тренирует квады её Леночка и дойдя до 80 человек.
Какой народ? Она кричала, что ее радость катается в (термин запрещен на Спортсе), людьми она их не называла
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