Фигуристы Тутберидзе проведут первую тренировку на новом катке 6 декабря

Группа Этери Тутберидзе проведет первую тренировку на новом катке 6 декабря.

Центр фигурного катания был достроен в сентябре в районе Ясенево в Москве.

Ранее фигуристы Тутберидзе тренировались на катке «Хрустальный» в Беляево.

Тутберидзе получила именной каток, хотя его начинали строить для «Самбо-70». Теперь она как Винер