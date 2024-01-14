Валуев о словах Тарасовой про смену гражданства спортсменами: «Не поддерживаю ее. Необходимо держаться вместе и ставить в приоритет страну»
Николай Валуев оценил слова Татьяны Тарасовой о смене гражданства спортсменами.
Отвечая на вопрос о фигуристах из России, представляющих другие страны на чемпионате Европы, заслуженный тренер СССР заявила: «Правильно делают, что уходят. Спорт – это их жизнь, профессия, им надо выступать».
«Совершенно не поддерживаю Тарасову в этом вопросе. Почему? Да потому что идет СВО. Сейчас смена гражданства играет на руку врагам. Необходимо держаться вместе и ставить в приоритет страну», – сказал экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы.
«Пусть уходят, но не возвращаются. Выбор за ними. Обратно ждать не будем. Разве нам нужны люди, желающие усидеть на всех стульях? Сложности определяют людей. Пусть едут, выступают. Безвозвратно.
Исходить сейчас необходимо из понимания, что люди гибнут за Родину, защищая ее. Кто-то же хочет петь, соревноваться, изобретать, снимать фильмы и многое другое. Спортсмены ничем не выделяются среди всех.
Остается выбор. Такое время. А народ решит, нужны ли нам всем релоканты и уехавшие», – цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».
Да вы уж там во власти такую круговую поруку организовали, держитесь вместе и своими действиями больше вреда народу и его стране наносити , чем ваши внешние враги, которых вы организовали для пугания людей.
Один из признаков фашистов - это их беспонтовая способность делить людей на патриотов и национал-предателей. Некоторые фашисты русского (или какого другого) происхождения идут ещё дальше - они почему-то берут на себя право причислять к русским только тех, кто поклоняются их апельсину-пахану или, по-крайней мере, как терпила помалкивает.
И в приоритете не страна, а очередной срок действующего президента.
И с какой стати "не примем обратно"??? Уехавшие имеют российское гражданство, по конституции РФ нет права лишать гражданства родившихся в России. Хотя, поправить Конституцию не проблема...
А вот если мобилизовать детей всех депутатов и чиновников, то и военные действия быстрее закончатся.
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Каким врагам? и кому какая разница если российские спортсмены выступают за другую страну?
Заодно всех записных патриотов с этого форума к ним прикрепить, пускай тоже повоюют раз им так хочется.
тогда ещё маненький)