Валуев о словах Тарасовой про смену гражданства спортсменами: «Не поддерживаю ее. Необходимо держаться вместе и ставить в приоритет страну»

Николай Валуев оценил слова Татьяны Тарасовой о смене гражданства спортсменами.

Отвечая на вопрос о фигуристах из России, представляющих другие страны на чемпионате Европы, заслуженный тренер СССР заявила: «Правильно делают, что уходят. Спорт – это их жизнь, профессия, им надо выступать».

«Совершенно не поддерживаю Тарасову в этом вопросе. Почему? Да потому что идет СВО. Сейчас смена гражданства играет на руку врагам. Необходимо держаться вместе и ставить в приоритет страну», – сказал экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы.

«Пусть уходят, но не возвращаются. Выбор за ними. Обратно ждать не будем. Разве нам нужны люди, желающие усидеть на всех стульях? Сложности определяют людей. Пусть едут, выступают. Безвозвратно.

Исходить сейчас необходимо из понимания, что люди гибнут за Родину, защищая ее. Кто-то же хочет петь, соревноваться, изобретать, снимать фильмы и многое другое. Спортсмены ничем не выделяются среди всех.

Остается выбор. Такое время. А народ решит, нужны ли нам всем релоканты и уехавшие», – цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».