Валуев о словах Тарасовой про смену гражданства спортсменами: «Не поддерживаю ее. Необходимо держаться вместе и ставить в приоритет страну»

Теги Николай Валуев Татьяна Тарасова переходы Политика Фигурное катание

Николай Валуев оценил слова Татьяны Тарасовой о смене гражданства спортсменами.

Отвечая на вопрос о фигуристах из России, представляющих другие страны на чемпионате Европы, заслуженный тренер СССР заявила: «Правильно делают, что уходят. Спорт – это их жизнь, профессия, им надо выступать».

«Совершенно не поддерживаю Тарасову в этом вопросе. Почему? Да потому что идет СВО. Сейчас смена гражданства играет на руку врагам. Необходимо держаться вместе и ставить в приоритет страну», – сказал экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы.

«Пусть уходят, но не возвращаются. Выбор за ними. Обратно ждать не будем. Разве нам нужны люди, желающие усидеть на всех стульях? Сложности определяют людей. Пусть едут, выступают. Безвозвратно.

Исходить сейчас необходимо из понимания, что люди гибнут за Родину, защищая ее. Кто-то же хочет петь, соревноваться, изобретать, снимать фильмы и многое другое. Спортсмены ничем не выделяются среди всех.

Остается выбор. Такое время. А народ решит, нужны ли нам всем релоканты и уехавшие», – цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

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45 комментариев
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Немецкий боксер Валуев, с недвижкой в Германии и в Испании, это действительно мерило патриота, безвозвратного )
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Страну или вас?
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"Сейчас смена гражданства играет на руку врагам. Необходимо держаться вместе и ставить в приоритет страну"
Да вы уж там во власти такую круговую поруку организовали, держитесь вместе и своими действиями больше вреда народу и его стране наносити , чем ваши внешние враги, которых вы организовали для пугания людей.
+31
0
+31
Ответ Ярик01
Немецкий боксер Валуев, с недвижкой в Германии и в Испании, это действительно мерило патриота, безвозвратного )
Меня умиляет как Госдума проводит знак равенства между собой и Родиной. Госдума и ее депутаты-вы мне не Родина и не родственники. И я не вижу связи между СВО и спортивным гражданством.
+23
0
+23
Дворцы с яхтами строят они, а вокруг страны предлагают сплавиться нам.
+20
0
+20
Ответ Деревянная рука
Было в середине прошлого века несколько стран где интересы государства ставились выше интересов человека
Был один австрийский художник
Один из признаков фашистов - это их беспонтовая способность делить людей на патриотов и национал-предателей. Некоторые фашисты русского (или какого другого) происхождения идут ещё дальше - они почему-то берут на себя право причислять к русским только тех, кто поклоняются их апельсину-пахану или, по-крайней мере, как терпила помалкивает.
+17
0
+17
"А народ решит" - ахахаха, можно подумать, народ кто-то будет спрашивать... Как всегда, впрочем.
+14
0
+14
Было в середине прошлого века несколько стран где интересы государства ставились выше интересов человека
+11
0
+11
Желание "петь, соревноваться, изобретать и снимать фильмы" - абсолютно норм для человека. А вот разглагольствовать из теплого кабинета о защите страны (почему-то) в чужой стране и о необходимости погибать там под лозунги о чужих приоритетах - это дешевый популизм, нужный только "вам", чиновникам, а не "нам" - простому народу. Это вы "нам" не нужны и надоели, вместе с вашими мнениями о релокантах.
+9
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+9
Коля, вот какого хрена ты выступаешь? Что лично ты сделал для России? Твои победы на ринге вообще никак не влияют на жизнь россиян. А депутат ты вообще никакой. Языком работаешь хорошо. Что дальше?
+9
0
+9
Нам не нужны люди люди желающие усидеть на всех стульях. Нам нужны люди, желающие усидеть на стуле президента 30 лет, хотя изначально предполагалась два срока подряд по четыре.
И в приоритете не страна, а очередной срок действующего президента.
+7
0
+7
Как легко Валуёв и K° распоряжаются чужими жизнями, слушать противно. Он не понимает, что уезжают из страны по большей части квалифицированные специалисты, которые и там не пропадут. Или государство планирует заменить их специалистами из Средней Азии и Африки (вот-вот должны подвезти 10 000 из какой-то африканской страны), они же заменят и погибших в Украине.
И с какой стати "не примем обратно"??? Уехавшие имеют российское гражданство, по конституции РФ нет права лишать гражданства родившихся в России. Хотя, поправить Конституцию не проблема...
А вот если мобилизовать детей всех депутатов и чиновников, то и военные действия быстрее закончатся.
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Холуев думает сейчас о своём стуле в думе. Случайный чемпион, не был никогда выдающимся спортсменом - а сейчас угождает начальству, не помня ни о чём.
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0
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Коля сказочный патриот
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+4
Ответ baxinya
Страну или вас?
Государство - это он )
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Совершенно не поддерживаю Тарасову в этом вопросе. Почему? Да потому что идет СВО. Сейчас смена гражданства играет на руку врагам.
_______________
Каким врагам? и кому какая разница если российские спортсмены выступают за другую страну?
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Сын Валуева защищает, как и положено, Русь Святую на передовой?
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0
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Такой же отбитый,как Терюшков.А правительство ставит в приоритет людей?
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-2
+4
Коля-кувалда складно писать навострился? Или один из помощников сочинил?
+4
-1
+3
Ответ Властелин Ивлев
Комментарий скрыт
Эко вас дёрнуло-то впервые за 2,5 года комментарий написать... А что работа за границей мерило, согласно которому нельзя высказываться? Не хочу вас огорчать, но очень многие люди в нашей стране, из очень разных кабинетов, имеют опыт работы там
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Ответ natetinain
"зарабатывающая в свою выгоду, в последнее, выброшенная от этой мерзкой стране!!!" круто. а то же самое по-русски можешь написать?
Обычно наши патриоты борются последовательно с двумя вещами: с Америкой и русским языком. И второе у них получается куда лучше
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Ответ Властелин Ивлев
Комментарий скрыт
"зарабатывающая в свою выгоду, в последнее, выброшенная от этой мерзкой стране!!!" круто. а то же самое по-русски можешь написать?
+2
0
+2
Ответ Олег Кузнецов
Меня умиляет как Госдума проводит знак равенства между собой и Родиной. Госдума и ее депутаты-вы мне не Родина и не родственники. И я не вижу связи между СВО и спортивным гражданством.
Особенно смешно когда эти же депутаты-правящий класс,тут же "врагам" продают газ, металлы, алюминий, уран, ещё и жалуются что не хотят зерно их покупать и нефть!!! Реально враги вековые!!
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Ответ Crazy Writer
А вообще - забрать бы их всех в армию спортсменов этих, чтоб не повадно было. Пусть пользу приносят. Надо было раньше профессию получать и зарабатывать деньги как-то еще. За идею(спорт-выступления-результаты) катается всего несколько человек, остальные - исключительно за бабло.
Забрать их в армию, командующим взводом им поставить Валуева и пусть лично ведет их на штурм Авдеевки.
Заодно всех записных патриотов с этого форума к ним прикрепить, пускай тоже повоюют раз им так хочется.
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Интересно продавать газ, алюминий, уран, металлы, во время СВО не играют на руку врагам? А переход пару спортсменов прям это все?
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Ответ baxinya
Страну или вас?
Пятую точку и их.
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А ты не путай свою личную шерсть с государственной (с)
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мало кто знает, но в картине виктора васнецова "витязь на распутье", для известного камня "направо пойдёшь...", художнику позировал сам коля-башка...
тогда ещё маненький)
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Сказочный Николай поражает своей двуличностью
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Ответ Digger86
Сын Валуева защищает, как и положено, Русь Святую на передовой?
С печенегами и половцами бьётся, не иначе
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