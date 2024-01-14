Худайбердиева об отстранении: «Мы, спортсмены, привыкли к несправедливости, поэтому, стиснув зубы, терпим, верим и не перестаем работать»

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева рассказала об обиде из-за недопуска к международным стартам.

«Шикарное утро и выходной день, проведенный с любимым и родным человечком, абсолютно точно поднял мне настроение и залатал сердце.

И все же, в такие моменты хочется выть на луну от боли и обиды, ведь мы, спортсмены, привыкли ковать свое счастье своими руками, ведь все зависит от нас самих!

Да, последние несколько дней вся наша сборная должна была проводить в приятном волнении и рутинной соревновательной суете. Девчонки – отпаривать костюмы, делать макияж и изящные прически. Парни – причесывать шевелюру, помогать партнершам с чемоданами на выходе из автобуса или входе в ледовый дворец.

А главное, наша сборная должна была кататься. Иметь возможность реализовывать себя и писать историю своего спортивного пути.

Но не сегодня...

Мы, спортсмены, также привыкли и к несправедливости в этом мире, поэтому, стиснув зубы, мы терпим, верим и не перестаем работать.

P.S. Сегодня я решила поделиться своими мыслями, и у меня немного грустное настроение, но, я надеюсь, вы не увидите никакого желания что-либо заявить или, Боже упаси, кого-либо осудить.

P.P.S. Отмечу также, что я искренне рада за ребят, у которых есть возможность выступать на турнирах, участия в которых они заслуживают», – написала чемпионка России 2023 года в танцах на льду.

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4 комментария
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Если бы даже вы были допущены, квота была бы только одна! И очевидна, что это не Худа)) тогда бы были посты о несправедливости, почему не она туда поехала)
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ну а где тут несправедливость-то?
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Очень обидно нам всем. Даже понимая, что Лизе с Егором ничего не светит на межнаре в плане медалей, все равно это опыт, это закрепление в танцевальной очереди.
А уж как обидно за всех остальных ребят. И неприязнь вызывают иностранные спортсмены с липовыми медалями, хотя они не виноваты, но все равно. На этом евро в ЖО и парном весь пьедестал был бы наш, парни могли и за золото побороться, а в танцах СБ за пьедестал.
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Пока что самая откровенная несправедливость, которую я видел за последние годы - первое место кое-кого после ритма танца на ЧР 22/23, при падении на первом элементе, которое судьи зачли как "просто падение" (до элемента), а сам элемент еще и отплюсовали.
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