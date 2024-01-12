Худайбердиева – на вопрос о друзьях: «Из-за повышенного внимания к фигурному катанию я поняла, что лучше не рассказывать, с кем ты близок»

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева ответила на вопросы болельщиков в соцсети.

– Фигуристы после чемпионата России так же активно готовятся к текущему сезону или менее активно?

– К сезону мы готовились летом. Сейчас просто постепенно, в соответствии с планом подготовки, будем входить обратно в нужные кондиции к Спартакиаде сильнейших. 

– Почему большинство российских танцорских пар предпочитают не быть парой в жизни?

– Ну, не только российских. Много проводите время вместе, вместе работаете, одинаковые интересы, это удобно, в конце концов.

– Планируете участвовать в турнире шоу-программ?

– До шоу-программ еще нужно откатать два турнира из соревновательного календаря, пока не заглядываем так далеко.

– С кем больше всего общаешься из фигуристов?

– Из-за повышенного внимания к фигурному катанию я поняла, что в дружбе, как и в личной жизни, особо лучше не рассказывать, с кем ты близок. Так оно как-то более настоящее.

– Цели на 2024 год?

– Улыбаться каждый день.

– Почему в последнее время редко даете интервью?

– Текстовые я вообще ни с кем не готова, потому что очень часто слова вырываются из контекста. Кликбейт, я сама все понимаю, но в итоге это всегда вызывает ненужную волну обсуждений. 

– Существует ли дружба между парнем и девушкой?

– Конечно! До поры, до времени, – написала чемпионка России-2023 в танцах на льду.

 

3 комментария
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Ответ Katerina Sunny
Ну если самой не хайпиться на личной жизни или дружбе, то и восприниматься будет нормально.
Нет. После того, как узнали, что Женя дружит с Катей Бобровой, после ОИ вместе с Женей начали чморить и Катю. Узнали, что Лиза дружит с Бетиной - в связи с не всегда адекватным поведением Бетины начало доставаться и Лизе.
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Ну если самой не хайпиться на личной жизни или дружбе, то и восприниматься будет нормально.
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