Худайбердиева – на вопрос о друзьях: «Из-за повышенного внимания к фигурному катанию я поняла, что лучше не рассказывать, с кем ты близок»

Елизавета Худайбердиева ответила на вопросы болельщиков в соцсети.

– Фигуристы после чемпионата России так же активно готовятся к текущему сезону или менее активно?

– К сезону мы готовились летом. Сейчас просто постепенно, в соответствии с планом подготовки, будем входить обратно в нужные кондиции к Спартакиаде сильнейших.

– Почему большинство российских танцорских пар предпочитают не быть парой в жизни?

– Ну, не только российских. Много проводите время вместе, вместе работаете, одинаковые интересы, это удобно, в конце концов.

– Планируете участвовать в турнире шоу-программ?

– До шоу-программ еще нужно откатать два турнира из соревновательного календаря, пока не заглядываем так далеко.

– С кем больше всего общаешься из фигуристов?

– Из-за повышенного внимания к фигурному катанию я поняла, что в дружбе, как и в личной жизни, особо лучше не рассказывать, с кем ты близок. Так оно как-то более настоящее.

– Цели на 2024 год?

– Улыбаться каждый день.

– Почему в последнее время редко даете интервью?

– Текстовые я вообще ни с кем не готова, потому что очень часто слова вырываются из контекста. Кликбейт, я сама все понимаю, но в итоге это всегда вызывает ненужную волну обсуждений.

– Существует ли дружба между парнем и девушкой?

– Конечно! До поры, до времени, – написала чемпионка России-2023 в танцах на льду.