Георгий Рештенко: «Доволен результатом на ЧЕ, если учитывать, что я вышел на лед только в середине ноября после тяжелой травмы»

Чешский фигурист Рештенко заявил, что доволен девятым местом на чемпионате Европы.

– Чем довольны или недовольны в короткой и произвольной программах?

– В короткой программе была цель попасть в произвольную, хотя бы во вторую разминку. Было обидно за четверной в начале программы, я потерял много баллов. Но в итоге был доволен, так как в произвольной программе у меня было бы больше шансов подняться, что и получилось.

Что касается произвольной, то еще во время тренировок и на разминке я и тренер были спокойны, потому что знали, что я откатаю хорошо. Конечно, очень обидно за тройной лутц в конце. Потерял 5-8 баллов за этот элемент, в итоге могло бы быть в технике 93-95 баллов.

Но итоговым результатом мы очень довольны. Если еще учитывать, что я вышел на лед только в середине ноября после тяжелой травмы и все‑таки из первой разминки пробился в топ‑10.

– Что за травма?

– У меня был разрыв связок в правом голеностопе. Уже не беспокоит, я полностью восстановился, чувствую себя прекрасно. После долгой недели все закончилось хорошо. Все, что сейчас хочется – это просто отдохнуть два‑три дня.

– Планируются ли изменения в программах? Может быть, другие четверные будете включать?

– Подумаем перед чемпионатом мира, нужно ли два четверных в короткой программе. Пока не знаем. Рисковать в короткой, конечно, не стоит. А в планах учить четверной лутц и, может быть, только на следующий сезон включать его в программы, – сказал Георгий Рештенко.