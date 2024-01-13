Маттео Риццо: «Я приехал на чемпионат Европы в ужасном физическом состоянии, из-за накопившихся травм нормальной подготовки у меня не было»

Фигурист Маттео Риццо заявил, что приехал на ЧЕ в ужасном состоянии.

Итальянец завоевал бронзу на чемпионате Европы в Каунасе.

«В конце программы я сегодня просто умер. Я понимал, что падение стоило мне медали и уже попрощался с надеждами на пьедестал. Я знал, что сделал все, что было в моих силах, мне не в чем себя упрекнуть, конечно. Но когда я ждал оценок других ребят, я в глубине души надеялся.

Я приехал сюда в ужасном физическом состоянии, из-за накопившихся травм нормальной подготовки у меня не было. Врачи были против того, чтоб я сюда ехал, но потом махнули рукой – «у тебя уже и так сломано все что можно, так что терять нечего – езжай на свой чемпионат Европы». Знаете, я очень не хотел его смотреть по телевизору, это бы разорвало мне сердце.

Впереди у меня операция, я пропущу чемпионат мира, так что я очень счастлив, что закончил этот турнир на такой ноте. Вы не представляете себе, сколько для меня значит эта медаль», – приводит слова корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.