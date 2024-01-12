Ника Эгадзе: «Я очень хорошо был готов, но на каждом турнире нервничаю, будто это первый раз. Мне надо поверить в себя»

Грузинский фигурист Ника Эгадзе рассказал, что нервничает на каждом турнире.

Спортсмен занял 7-е место на чемпионате Европы в Каунасе.

«Я очень хорошо был готов, но на каждом турнире я нервничаю, будто это первый раз. Надеюсь, настанет тот день, когда я смогу на прокаты выходить спокойным, но пока в это верится с трудом.

Мне надо поверить в себя. Знать, что раз я хорошо делаю все на тренировках – я могу и судьям показать то же самое. Так что пока сильно не хватает уверенности.

Обидно, ведь меня так поддерживают все, столько людей мне пишет хорошие слова. А меня так сильно верит моя команда, они просто лучшие. А я, получается, их пока подвожу. Решил попробовать поработать со спортивным психологом – надеюсь, это поможет.

На домашнем катке у меня все получается, надо просто поймать это чувство и привезти его с собой на старты.

Новый каток у нас роскошный, там есть просто все, о чем можно мечтать. Много удобных залов для хореографии, потолки высокие, в общем, все условия. Теперь дело за мной», – приводит слова корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.