Ника Эгадзе: «Я очень хорошо был готов, но на каждом турнире нервничаю, будто это первый раз. Мне надо поверить в себя»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию мужское катание сборная Грузии Ника Эгадзе Фигурное катание

Грузинский фигурист Ника Эгадзе рассказал, что нервничает на каждом турнире.

Спортсмен занял 7-е место на чемпионате Европы в Каунасе.

«Я очень хорошо был готов, но на каждом турнире я нервничаю, будто это первый раз. Надеюсь, настанет тот день, когда я смогу на прокаты выходить спокойным, но пока в это верится с трудом.

Мне надо поверить в себя. Знать, что раз я хорошо делаю все на тренировках – я могу и судьям показать то же самое. Так что пока сильно не хватает уверенности.

Обидно, ведь меня так поддерживают все, столько людей мне пишет хорошие слова. А меня так сильно верит моя команда, они просто лучшие. А я, получается, их пока подвожу. Решил попробовать поработать со спортивным психологом – надеюсь, это поможет.

На домашнем катке у меня все получается, надо просто поймать это чувство и привезти его с собой на старты.

Новый каток у нас роскошный, там есть просто все, о чем можно мечтать. Много удобных залов для хореографии, потолки высокие, в общем, все условия. Теперь дело за мной», – приводит слова Эгадзе корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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15 комментариев
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Ответ R Smile
Экономия на психологах выходит боком Тутберидзе! Могла бы нанять лучших психологов, и все ученики выходили бы на лёд супер-спокойными и уверенными! А так, вся работа насмарку...
Действительно, одни идиоты вокруг!!! Ведь это так просто- нанял психолога, и выходишь на лед спокойным и уверенным!!!
+27
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+18
Ответ Delirium
Действительно, одни идиоты вокруг!!! Ведь это так просто- нанял психолога, и выходишь на лед спокойным и уверенным!!!
Мой опыт показал, что если психолог высокого уровня квалификации, то данная проблема решается за несколько сессий. А после работы раз в неделю в течение полугода вообще становишься спокойным и непробиваемым, как танк. Беда только в том, что 99% психологов работают на поверхностном уровне, поэтому проблемы не решают, а лишь создают видимость их решения на время, после чего они снова возвращаются.
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С самого начала выступления чувствуется какая-то обреченность, растерянность и беспомощность Ники на льду. Удивительно, что в таком состоянии он всё-таки докатывает программу до конца. Будем верить, что психолог поможет справиться с проблемой. Но, как говорится, на психолога надейся, а сам не плошай)
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Удачи, Ника, все у тебя получится!
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Ведь может уверенно, высоко, красиво прыгать, программа вполне конкурентноспособная. Главное, не опускать руки и продолжать работать.
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+5
Ответ R Smile
Мой опыт показал, что если психолог высокого уровня квалификации, то данная проблема решается за несколько сессий. А после работы раз в неделю в течение полугода вообще становишься спокойным и непробиваемым, как танк. Беда только в том, что 99% психологов работают на поверхностном уровне, поэтому проблемы не решают, а лишь создают видимость их решения на время, после чего они снова возвращаются.
А мой опыт показывает, что рассказы о том, как легко и просто решить проблему, с которой не первый год борются профессионалы, чаще всего исходят или от мошенников, или от идиотов.
+8
-4
+4
Ответ Delirium
А мой опыт показывает, что рассказы о том, как легко и просто решить проблему, с которой не первый год борются профессионалы, чаще всего исходят или от мошенников, или от идиотов.
Профессионал - это тот, кто берет и достаточно быстро решает вопрос! Остальные - всего лишь дилетанты, называющие себя "профессионалами" и годами тянущие бабло с доверчивых клиентов.
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Нике удачи и победить свои волнения. Обидно, мог бы спокойно здесь выиграть медаль. Но такой опыт нужен тоже.
+9
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+3
Ответ R Smile
Экономия на психологах выходит боком Тутберидзе! Могла бы нанять лучших психологов, и все ученики выходили бы на лёд супер-спокойными и уверенными! А так, вся работа насмарку...
Грузинская федерация посодействует в этом вопросе - наймут психолога.
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Ответ Ирина Иванова
С самого начала выступления чувствуется какая-то обреченность, растерянность и беспомощность Ники на льду. Удивительно, что в таком состоянии он всё-таки докатывает программу до конца. Будем верить, что психолог поможет справиться с проблемой. Но, как говорится, на психолога надейся, а сам не плошай)
Да, обреченность и смирение с будущим грязным прокатом чувствуется ещё до того, как он становится в начальную позицию. Чувствуется, что тащит в себе груз неудачных прокатов, неоправданных ожиданий, чувства вины перед тренерами за это. Может пример Саши Селевко поможет Нике понять, что в любой момент можно всё изменить! И из хвоста турнирной таблицы взлететь на подиум, да как взлететь, уверенно и под овации зрителей!
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Ответ Lasto
Спокойно? Он 250 баллов даже на бешках в свои 21 год ни разу не набирал. Средний фигурист, не более.
Он ни разу чисто и не катал. Научится справляться с нервами, 250 вполне по силам ему набирать
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