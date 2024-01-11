Вайцеховская о чемпионате Европы: «Жалко Тутберидзе, отбывающую срок у борта с Эгадзе ради возможности провести несколько дней рядом с дочерью»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду Елена Вайцеховская сборная Франции мужское катание Этери Тутберидзе сборная Грузии Кевин Аймо Диана Дэвис Адам Сяо Хим Фа Ника Эгадзе Фигурное катание

Елена Вайцеховская назвала апофеозом беспомощности мужское катание на ЧЕ в Литве.

«Мужское одиночное катание в Каунасе – какой-то апофеоз беспомощности.

Не знаю даже, кого более жалко: чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа, которого судьи отчаянно пытаются спасать второй оценкой, второго француза Кевина Аймо в жутких блесточках и 30-й позицией после короткой, или Этери Тутберидзе, отбывающую срок у борта с Никой Эгадзе ради возможности провести несколько дней рядом с дочерью...» – написала журналист.

Дочь Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин выступят на чемпионате Европы в танцах на льду. Дуэт представляет Грузию.

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30 комментариев
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Жалко Вайцеховскую, которая без Тутберидзе совсем не знает, о чем написать))
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"Жалко.. Отбывающую срок"
Бред какой-то.
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На соревнованиях не отбывают срок. Пьяная что ли писала…?
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Вайц должна Этери после каждой статьи отстегивать за пиар за ее счет
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Ну и ну - журналистика это такая? Автора опуса реально жалко.
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У Тутберидзе есть возможность (и визовая и по деньгам) летать в США на встречу с дочерью, а у Вайц, похоже нет, вот она и бесится
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Как же её корежит от упоминания ЭТ, на ненависти к Тутберидзе они и сошлись, Лена и Яна.
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Себя пожалей, скатилась на дно в своей желчи.
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Бедная Вайцеховская!
Всегда вызывали жалость спортсмены, которые имея звания ОЧ, войдут в историю не героями спорта, а недостойными представителями жёлтой прессы, потерявшими честь и достоинство ради звонкой монеты.
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Лично мне Войцеховскую более жалко, чем всех, ею перечисленных.
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Лена Вайцеховская - апофеоз беспомощности в журналистике, но мне не жаль Вайц, отбывающую срок при просмотре мужского одиночного в жутких блесточках на ЧЕ...так ей. И куда Вайц без Этери?!
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Жалко Вайц, вынужденную опять что-то писать про свою нелюбимую Тутберидзе!
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Ответ Gemma157
Елена Сергеевна, мое почтение. Как всегда не в бровь а в глаз ☺
причем в свой
+6
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Я не фанат Тутберидзе, но хочется спросить Вам, Елена Сергеевна, не все равно, что мама хочет быть рядом со своим ребенком? Как человек, потерявший маму в декабре прошлого года, я бы отдала всё, чтобы сейчас положить голову на колени моей мамы и почувствовать себя ребенком, которого так сильно и безумно любят. И мне жаль человека, который в 65 лет так и не научился нести в себе энергию доброты, а извергает наружу столько желчи и злобы, что говорит об уровне Вашего духовного развития.
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Вот Кевина жалко, это да, у остальных, как говорится, рабочие моменты.
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А вот Вайц туда не взяли ни тушкой ни чучелком, а очень видимо хотелось))))) А без Тутберидзе Вайц кушать не может видимо. Соскучилась змея.
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)))))) Это была бы не Вайцеховская, если бы не проехалась по Тутберидзе!
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Убрать от бортика тренеров спортсменов, занимающих места ниже 9. Ника же 10-й? Пожалейте мучающихся тренеров, да ещё и приехавших из других стран непонятно для чего! Вот Вайц совсем рехнулась.
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Как будто бы Тутберидзе не может приехать к дочери, когда она захочет 🤨
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ЕленСергевна "...У тебя папа, мама был? ― Был. ― Зачем ты такой злой?" (с) Дальше цитировать не стала, не пропустят.
Р.S. Костюм Кевина первый раз увидела? И после его результатов в этом сезоне, 31 место после КП ничуть не удивляет.
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о боже сколько зависти ну никак успокоиться не может мадам, отпусти уже
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Жалко Вайцеховскую и Багрянцеву и других "творцов" - никак не могут вью с Этери добиться)
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Себя бы, Вайц пожалела. Столько жёлчи и злости. А Этери успешный тренер. Катается по миру когда захочет и куда захочет.
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вайцеховская хоть понимает, как выглядит со стороны, когда комментирует каждый шаг Тутберидзе?) как безответно влюбленная, озлобленная девочка.
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Я считаю, что гр. Вайцеховская глубоко ошибается, думая, что Э.Тутберидзе нуждается в её жалости. И почему эта блогерша называет нахождение тренера у бортика сроком?Тогда почти все тренеры отбывают срок, потому что не зря стоят только "создатели" призеров.
А встречи ЭГТ с дочерью не касаются жалостливой Вайц от слова совсем. Пусть себя пожалеет со своими австрийскими детками.
Елена Сергеевна, не прилично лезть со своими никому не нужными советами, эмоциями, слезами в чужую жизнь. Не лезьте!
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Ответ Howard Norfolk
Как же её корежит от упоминания ЭТ, на ненависти к Тутберидзе они и сошлись, Лена и Яна.
и ещё одна Лена.
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