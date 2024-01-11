Вайцеховская о чемпионате Европы: «Жалко Тутберидзе, отбывающую срок у борта с Эгадзе ради возможности провести несколько дней рядом с дочерью»

Елена Вайцеховская назвала апофеозом беспомощности мужское катание на ЧЕ в Литве.

«Мужское одиночное катание в Каунасе – какой-то апофеоз беспомощности.

Не знаю даже, кого более жалко: чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа, которого судьи отчаянно пытаются спасать второй оценкой, второго француза в жутких блесточках и 30-й позицией после короткой, или , отбывающую срок у борта с ради возможности провести несколько дней рядом с дочерью...» – написала журналист.

Дочь Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин выступят на чемпионате Европы в танцах на льду. Дуэт представляет Грузию.