Вайцеховская о чемпионате Европы: «Жалко Тутберидзе, отбывающую срок у борта с Эгадзе ради возможности провести несколько дней рядом с дочерью»
Елена Вайцеховская назвала апофеозом беспомощности мужское катание на ЧЕ в Литве.
«Мужское одиночное катание в Каунасе – какой-то апофеоз беспомощности.
Не знаю даже, кого более жалко: чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа, которого судьи отчаянно пытаются спасать второй оценкой, второго француза Кевина Аймо в жутких блесточках и 30-й позицией после короткой, или Этери Тутберидзе, отбывающую срок у борта с Никой Эгадзе ради возможности провести несколько дней рядом с дочерью...» – написала журналист.
Дочь Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин выступят на чемпионате Европы в танцах на льду. Дуэт представляет Грузию.
Бред какой-то.
Всегда вызывали жалость спортсмены, которые имея звания ОЧ, войдут в историю не героями спорта, а недостойными представителями жёлтой прессы, потерявшими честь и достоинство ради звонкой монеты.
Р.S. Костюм Кевина первый раз увидела? И после его результатов в этом сезоне, 31 место после КП ничуть не удивляет.
А встречи ЭГТ с дочерью не касаются жалостливой Вайц от слова совсем. Пусть себя пожалеет со своими австрийскими детками.
Елена Сергеевна, не прилично лезть со своими никому не нужными советами, эмоциями, слезами в чужую жизнь. Не лезьте!