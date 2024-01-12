Гиларди и Амброзини о бронзе ЧЕ: «Очень счастливы, это был лучший прокат сезона. Удивительно, что публика нас так поддержала»

Гиларди и Амброзини назвали значимой для себя бронзу чемпионата Европы.

Итальянская пара Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини стала третьей на чемпионате Европы в Каунасе.

«Мы очень счастливы. Это определенно был лучший прокат сезона. Удивительно, что публика нас так поддержала, это очень значит для нас. Это была большая цель – оказаться на пьедестале.

Здесь была действительно сильная конкуренция. Но мы никогда не сравниваем себя с другими, просто хотим сделать все возможное. Эта медаль так же значима для нас, как и та, которую мы взяли в прошлом сезоне», – сказали фигуристы.