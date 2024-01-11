Вайцеховская о Репонд: «Полное отсутствие мышц не может не наводить на мысли о РПП. Без них ты крайне уязвим для любых травм»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию Елена Вайцеховская сборная Швейцарии сборная Бельгии женское катание Кимми Репонд Фигурное катание

Елена Вайцеховская высказалась о проблеме РПП.

Сегодня на чемпионате Европы в Каунасе Репонд стала восьмой в короткой программе.

«Нечеловеческая красота – это бельгийка Кимми Репонд (фигуристка выступает за Швейцарию – Sports.ru). Очень необычная внешность, потрясающе удачный цвет волос, который эту необычность подчеркивает, нежнейшего оттенка кожа, которая невероятно гармонично сочетается с самыми изысканными оттенками ткани, словом, полный комплект для того, чтобы быть уникальной и неотразимой. Но – в модельном бизнесе, не на льду.

Дело даже не в том, что в современном женском катании полное отсутствие мышц не может не наводить на мысли об РПП. А в том, что без мышц ты крайне уязвим для любых травм. Именно они помогают прыгать, а заодно создают защиту.

Когда этой защиты нет, все, что ты можешь – показать какой-то сиюминутный, кратковременный результат. И то лишь на тех соревнованиях, где судьи не слишком придираются к недокрутам. Потому что для того, чтобы докручивать прыжки, тоже мышцы нужны», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.

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20 комментариев
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возбудится ли мировое сообщество? или только нашим худобу не прощали?
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Соглашусь тут. Она очень красивая, но ей 17, а тельце 10 летней девочки. Кстати, рост у неё уже минимум 170 см. Видимо пытается его скомпенсировать низким весом, но чтобы нормально прыгать нужны мышцы, а их нет.
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Да еще и бельгийка, вот швейцарка Кимми удивится)
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🤦 Вайцеховской что, больше нечем заняться?
Ей можно романы женские писать, судя по её слогу вперемешку с пафосом.
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А я думала скажет кто то об этом или нет.. Кимми очень красивая, но нельзя быть такой худой, опасно. Тут соглашусь с Вайцеховской.
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+5
Так она модель, в жизни выглядит нормально, а на льду да, жалко становится
+5
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+3
Ответ Mira Val
Да еще и бельгийка, вот швейцарка Кимми удивится)
+ Ахаха, точно )
+4
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Ответ Мороженко
Так она модель, в жизни выглядит нормально, а на льду да, жалко становится
В жизни как раз ещё хуже всё. А вот в фотошопе отлично.
+3
0
+3
Ответ Александра Волкова
возбудится ли мировое сообщество? или только нашим худобу не прощали?
по поводу Кимми еще в прошлом году была дискуссия.
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Вроде бы пытается писать про ФК, но не могла не пройтись по внешности.
+4
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Ответ Mira Val
Да еще и бельгийка, вот швейцарка Кимми удивится)
Для Вайц без разницы. Как в Брате-2) Графоманка, а не журналист
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+2
Ответ Mira Val
Да еще и бельгийка, вот швейцарка Кимми удивится)
Видимо, помнит что она из страны, известной своим шоколадом и немного перепутала )
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Ответ Arita1
Соглашусь тут. Она очень красивая, но ей 17, а тельце 10 летней девочки. Кстати, рост у неё уже минимум 170 см. Видимо пытается его скомпенсировать низким весом, но чтобы нормально прыгать нужны мышцы, а их нет.
Да, мне тоже бросилось в глаза, как она выросла.
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Дюамель ничего не хочет сказать по этому поводу? Или у неё только Щербакова анорексичка?
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Французская журналистка Вайц о мышечной структуре бельгийской фигуристки, а может быть австрийской, а вовсе не швейцарской. Поведала ликбез для чего нужны мышцы в фигурном катании.
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Тутберидзе бы такую взяла! А вот что с Валиевой делать, уже не знает!
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Кто сказал этой тете, что она разбирается в фигурном катании?
Слог такой, что хочется зубы почистить.
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