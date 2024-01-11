Вайцеховская о Репонд: «Полное отсутствие мышц не может не наводить на мысли о РПП. Без них ты крайне уязвим для любых травм»

Елена Вайцеховская высказалась о проблеме РПП.

Сегодня на чемпионате Европы в Каунасе Репонд стала восьмой в короткой программе.

«Нечеловеческая красота – это бельгийка Кимми Репонд (фигуристка выступает за Швейцарию – Sports.ru). Очень необычная внешность, потрясающе удачный цвет волос, который эту необычность подчеркивает, нежнейшего оттенка кожа, которая невероятно гармонично сочетается с самыми изысканными оттенками ткани, словом, полный комплект для того, чтобы быть уникальной и неотразимой. Но – в модельном бизнесе, не на льду.

Дело даже не в том, что в современном женском катании полное отсутствие мышц не может не наводить на мысли об РПП. А в том, что без мышц ты крайне уязвим для любых травм. Именно они помогают прыгать, а заодно создают защиту.

Когда этой защиты нет, все, что ты можешь – показать какой-то сиюминутный, кратковременный результат. И то лишь на тех соревнованиях, где судьи не слишком придираются к недокрутам. Потому что для того, чтобы докручивать прыжки, тоже мышцы нужны», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.