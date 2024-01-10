Винер о Костомарове: «Его олимпийская медаль соответствует характеру и натуре. Несчастье это ясно показало»
Винер считает, что Костомаров «совершил подвиг спортсмена».
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в январе прошлого года попал в реанимацию с пневмонией. Из-за осложнений позже ему частично ампутировали конечности.
В декабре 2023 года Костомаров принял участие в шоу Ильи Авербуха – он вышел на лед в коньках.
«Это подвиг спортсмена. Это говорит о том, что его олимпийская медаль соответствует его характеру и натуре, его преодолению.
Несчастье это ясно показало», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.