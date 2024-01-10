Винер о Костомарове: «Его олимпийская медаль соответствует характеру и натуре. Несчастье это ясно показало»

Теги Роман Костомаров Ирина Винер Спорт-Экспресс Фигурное катание

Винер считает, что Костомаров «совершил подвиг спортсмена».

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в январе прошлого года попал в реанимацию с пневмонией. Из-за осложнений позже ему частично ампутировали конечности.

В декабре 2023 года Костомаров принял участие в шоу Ильи Авербуха – он вышел на лед в коньках.

«Это подвиг спортсмена. Это говорит о том, что его олимпийская медаль соответствует его характеру и натуре, его преодолению.

Несчастье это ясно показало», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер

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