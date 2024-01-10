Из ЦСКА в СКА перейдет один из лучших форвардов России 2010 года рождения Ишков. Он будет получать 150 тысяч рублей в месяц
Из ЦСКА в СКА перейдет один из лучших форвардов России 2010 года рождения.
«Один из лучших нападающих России 2010 года рождения Дмитрий Ишков в ближайшее время перейдет из ЦСКА в СКА.
По слухам, в клубе из Санкт-Петербурга он будет получать 150 тысяч рублей в месяц. Не слабо!» – написал журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
Алексей Васильевич Гусаров (род. 8 июля 1964, Ленинград) НЕ ОЛЕНЕГОРК— советский и российский хоккеист, а ныне хоккейный тренер и функционер,это во всех справочниках и в Вики..Ну и зачем ты врёшь?😁Что с тобой не так,ты же военный человек,у тебя должно все четко быть.
Как Дроздецкий,родившись в Колпино не может быть воспитанником СКА,смех же.
И как игра Белошейкина до 17 лет влияет на то что он воспитанник СКА и то надо проверить твою инфу,с Гусаровым-то ты оконфущился