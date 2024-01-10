Из ЦСКА в СКА перейдет один из лучших форвардов России 2010 года рождения Ишков. Он будет получать 150 тысяч рублей в месяц

Теги ЦСКА СКА возможные переходы КХЛ Михаил Зислис детский хоккей Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Из ЦСКА в СКА перейдет один из лучших форвардов России 2010 года рождения.

«Один из лучших нападающих России 2010 года рождения Дмитрий Ишков в ближайшее время перейдет из ЦСКА в СКА.

По слухам, в клубе из Санкт-Петербурга он будет получать 150 тысяч рублей в месяц. Не слабо!» – написал журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

24 комментария
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Ветераны ЦСКА, ваш выход))
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+33
очередной воспитанник ленинградского хоккея, кровинушка🥺
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+32
Новый комплекс для большинства сограждан, которые зарабатывают меньше 13 летнего хоккеиста :)
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+10
Ответ Machine Head
Про воспитанников ЦСКА , Динамо , Крылья Советов , Спартака все понятно. А где же воспитанники СКА и красной машины о , которых так пекутся ветераны СКА.? И как так получилось , что 14 летний пацан будет играть за ДЮСШ ска за деньги ? Какие еще коврижки предложили родителям мальчишки ? Это все что нужно знать о системе ска . Потом скажут «наш воспитанник» .
Один воспитанник на днях паспорт РФ получил
+11
-2
+9
Про воспитанников ЦСКА , Динамо , Крылья Советов , Спартака все понятно. А где же воспитанники СКА и красной машины о , которых так пекутся ветераны СКА.? И как так получилось , что 14 летний пацан будет играть за ДЮСШ ска за деньги ? Какие еще коврижки предложили родителям мальчишки ? Это все что нужно знать о системе ска . Потом скажут «наш воспитанник» .
+10
-3
+7
Ответ цэсемьэр
очередной воспитанник ленинградского хоккея, кровинушка🥺
Бред какой то, подросток 13лет будет получать 150 тысяч в месяц. Большинство людей получает меньше, не стыдно перед ними. За что подростку платить такие деньги? Разбалуют его такими большими деньгами.
+5
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+4
Ответ Дмитрий9779
Так в Динамо Менел такой же или это другое?
Ситуация одинаковая, разный только контекст и то как это обрамлялось. Не помню, чтобы кто-то в Динамо бил себя в грудь за "красную машину", "наших ребят", "молодёжь", сгрёб всех молодых талантов в обмен на денежную компенсацию, а потом таскал их по своим 2-3 фармам внутри лиги, и ратовал при этом за сокращение лимита на легионеров до 3-х человек.
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Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
Дроздецкий из Колпино, был призван в армию именно в СКА. Как ты любишь говорить «опять врешь». И Гусаров из Оленегорска , где и играл до призыва в армию . И про Белошейкина вранье . Где же Белошейкин играл до 17 лет .
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Ответ йозе марино
Комментарий удален модератором
Может это Фейк?
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Ответ Дмитрий9779
Охохо,Костя: Алексей Васильевич Гусаров (род. 8 июля 1964, Ленинград) НЕ ОЛЕНЕГОРК— советский и российский хоккеист, а ныне хоккейный тренер и функционер,это во всех справочниках и в Вики..Ну и зачем ты врёшь?😁Что с тобой не так,ты же военный человек,у тебя должно все четко быть. Как Дроздецкий,родившись в Колпино не может быть воспитанником СКА,смех же. И как игра Белошейкина до 17 лет влияет на то что он воспитанник СКА и то надо проверить твою инфу,с Гусаровым-то ты оконфущился
Кирпич готов вывести из орбиты СКА любого под любым предлогом. Простой факт поддержки всем Ленинградом единственной команды, в том числе за счёт клубов городского чемпионата, неудобная вещь в его "благородной" миссии
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Ответ Дмитрий9779
Так в Динамо Менел такой же или это другое?
Такой же конечно, как и Ли, но разве Динамо и Амур собирают по всей России ребят в свои многочисленные фармы? Или может Амур с Динамо больше всех лоббировали за лимит в 3 лега?
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+1
Ответ Вадим Абдуллин
Один воспитанник на днях паспорт РФ получил
Так в Динамо Менел такой же или это другое?
+3
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Ответ Владимир Мурзачёв
Бред какой то, подросток 13лет будет получать 150 тысяч в месяц. Большинство людей получает меньше, не стыдно перед ними. За что подростку платить такие деньги? Разбалуют его такими большими деньгами.
И что такого. Вон у депутатов даже внуки владеют заводами и квартирами в центре Москвы
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Заводчане, что с лицом?
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Давайте я сыграю за место Ишкова.)))) 150 тыс. рублей в наше время-это очень достойные и хорошие деньги!
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О,смотрю сюшный подтянулся А кто из воспитанников сю играет в НХЛ или уезжал туда из клуба последние лет 10?Я тебя убрал из ЧС,ты интересный экземпляр😁
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Болельщик СКА шляпа, он же председатель, не может и дня прожить без любимой команды. M&H однолюб, за что и ценим
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Охохо,Костя:
Алексей Васильевич Гусаров (род. 8 июля 1964, Ленинград) НЕ ОЛЕНЕГОРК— советский и российский хоккеист, а ныне хоккейный тренер и функционер,это во всех справочниках и в Вики..Ну и зачем ты врёшь?😁Что с тобой не так,ты же военный человек,у тебя должно все четко быть.
Как Дроздецкий,родившись в Колпино не может быть воспитанником СКА,смех же.
И как игра Белошейкина до 17 лет влияет на то что он воспитанник СКА и то надо проверить твою инфу,с Гусаровым-то ты оконфущился
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Народу это видеть не обязательно
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в таком возрасте пацаны должны играть за уважение 😂совсем ку-ку что ли ёлки палки
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Комментарий удален пользователем
Ответ Евгений Солонинкин
Ситуация одинаковая, разный только контекст и то как это обрамлялось. Не помню, чтобы кто-то в Динамо бил себя в грудь за "красную машину", "наших ребят", "молодёжь", сгрёб всех молодых талантов в обмен на денежную компенсацию, а потом таскал их по своим 2-3 фармам внутри лиги, и ратовал при этом за сокращение лимита на легионеров до 3-х человек.
Бред какой
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Комментарий удален модератором
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