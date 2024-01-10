Из ЦСКА в СКА перейдет один из лучших форвардов России 2010 года рождения Ишков. Он будет получать 150 тысяч рублей в месяц

Из ЦСКА в СКА перейдет один из лучших форвардов России 2010 года рождения.

«Один из лучших нападающих России 2010 года рождения Дмитрий Ишков в ближайшее время перейдет из в СКА.

По слухам, в клубе из Санкт-Петербурга он будет получать 150 тысяч рублей в месяц. Не слабо!» – написал журналист « » .