Дмитрий Песков: «Костомаров – пример абсолютной силы воли. Пример, важный для многих ребят сейчас»
Песков назвал Романа Костомарова примером абсолютной силы воли.
В прошлом году Костомаров перенес частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии. Фигурист провел в больнице полгода.
В декабре олимпийский чемпион Турина-2006 вышел на лед в коньках в шоу Ильи Авербуха.
«Является ли Костомаров примером? Конечно! Это пример абсолютной силы воли! Пример, важный для многих ребят сейчас!» – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Это пример, как самому себя искалечить.
эта пурга для кого надо пурга!
И где тут сила воли?