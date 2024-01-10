Дмитрий Песков: «Костомаров – пример абсолютной силы воли. Пример, важный для многих ребят сейчас»

Теги Роман Костомаров Дмитрий Песков Фигурное катание

Песков назвал Романа Костомарова примером абсолютной силы воли.

В прошлом году Костомаров перенес частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии. Фигурист провел в больнице полгода. 

В декабре олимпийский чемпион Турина-2006 вышел на лед в коньках в шоу Ильи Авербуха. 

«Является ли Костомаров примером? Конечно! Это пример абсолютной силы воли! Пример, важный для многих ребят сейчас!» – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

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6 комментариев
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Это да, благодаря нынешним руководителям за последние пару лет количество людей с ампуциями в стране кратно возросло
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За последние два года россиян без конечностей стало очень много. Правда, у них другие всем известные причины. Костомаров для госмедиа отличный образец, чтобы показать, мол, смотрите, и там и тут такое может случиться, на гражданке тоже, мол, это нормально, вы не одни такие.
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мощный троллинг
Это пример, как самому себя искалечить.
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А этим многим ребятам сделают такие же протезы или присобачат обычную ножку от стула ? или может вся больница будет с них пылинки сдувать ? Он скорее пример большого блата.
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самовар, как пример для многих ребят...
эта пурга для кого надо пурга!
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Ни ноги не сберег, ни руки...
И где тут сила воли?
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