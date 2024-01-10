Дмитрий Песков: «Костомаров – пример абсолютной силы воли. Пример, важный для многих ребят сейчас»

Песков назвал Романа Костомарова примером абсолютной силы воли.

В прошлом году перенес частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии. Фигурист провел в больнице полгода.

В декабре олимпийский чемпион Турина-2006 вышел на лед в коньках в шоу Ильи Авербуха.

«Является ли Костомаров примером? Конечно! Это пример абсолютной силы воли! Пример, важный для многих ребят сейчас!» – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.