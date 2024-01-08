Татьяна Тарасова: «Конечно, планирую смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию»
Татьяна Тарасова рассказала, что будет смотреть чемпионат Европы.
Соревнования пройдут в литовском Каунасе с 10 по 14 января.
– Планируете ли вы смотреть чемпионат Европы?
– Да, конечно, планирую.
– Как вы думаете, если бы там выступали россияне, они бы забрали все золото?
– Если бы да кабы. Во всяком случае, у нас бы была такая возможность, – сказала заслуженный тренер СССР.
Наша чемпионка Европы проваливает сезон и злится на судей – что с ней происходит?