Татьяна Тарасова: «Конечно, планирую смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию»

Теги Татьяна Тарасова чемпионат Европы по фигурному катанию Фигурное катание

Татьяна Тарасова рассказала, что будет смотреть чемпионат Европы.

Соревнования пройдут в литовском Каунасе с 10 по 14 января.

– Планируете ли вы смотреть чемпионат Европы? 

– Да, конечно, планирую.

– Как вы думаете, если бы там выступали россияне, они бы забрали все золото?

– Если бы да кабы. Во всяком случае, у нас бы была такая возможность, – сказала заслуженный тренер СССР.

Наша чемпионка Европы проваливает сезон и злится на судей – что с ней происходит?

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Было бы забавно, если бы Окко пригласили Татьяну Анатольевну комментировать
+3
-1
+2
Тоже планирую посмотреть! А где ?
0
0
0
Ответ Маргарита В Сафронова
я посмотрю последнюю разминку у женщин. ну, для юмора)
ага посмотрим на суперформу Губановой) надеюсь Луна будет третьей))
0
0
0
Ответ Ольга Чиканова
Было бы забавно, если бы Окко пригласили Татьяну Анатольевну комментировать
Там своих хватает .Пусть слушает Сашу .
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий