Татьяна Тарасова: «Конечно, планирую смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию»

Татьяна Тарасова рассказала, что будет смотреть чемпионат Европы.

Соревнования пройдут в литовском Каунасе с 10 по 14 января.

– Планируете ли вы смотреть чемпионат Европы?

– Да, конечно, планирую.

– Как вы думаете, если бы там выступали россияне, они бы забрали все золото?

– Если бы да кабы. Во всяком случае, у нас бы была такая возможность, – сказала заслуженный тренер СССР.

Наша чемпионка Европы проваливает сезон и злится на судей – что с ней происходит?