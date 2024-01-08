Тарасова – о Дэвис и Смолкине: «Они еще никто, ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе»

Тарасова считает, что Дэвис и Смолкин пока «ничего из себя не представляют».

Танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступит за Грузию на чемпионате Европы, который пройдет в Литве с 10 по 14 января.

«Они еще никто, ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе. Глеба вообще никто не знал», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

До нынешнего сезона Дэвис и Смолкин выступали за Россию.