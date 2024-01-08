Тарасова – о Дэвис и Смолкине: «Они еще никто, ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе»

Теги Татьяна Тарасова чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Тарасова считает, что Дэвис и Смолкин пока «ничего из себя не представляют».

Танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступит за Грузию на чемпионате Европы, который пройдет в Литве с 10 по 14 января.

«Они еще никто, ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе. Глеба вообще никто не знал», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

До нынешнего сезона Дэвис и Смолкин выступали за Россию.

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49 комментариев
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Странно, что она только сейчас сказала про шумиху. Сейчас никакой шумихи и нет. Она год назад была
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+16
а как же они на ОИ22 отобрались, если ничего не представляют???...
нифига себе требования... а кто у нас, в таком случае, хоть что-то "представляет"???...
+18
-8
+10
Ответ Syndycate
Ждем бронзу от новоиспеченных грузин
За такого лебедя бронзу?
+12
-5
+7
Ответ moysimferopol777
Комментарий скрыт
Заслуженный тренер России, не? Или может у тебя больше регалий?
+13
-6
+7
Так это суть нашего ФК, шумиха в прессе либо по тем, кто ничего из себя не представляет или по тем, кто на себе держит на наше ФК, но их поливают грязью.
+9
-3
+6
Ответ Александр
а как же они на ОИ22 отобрались, если ничего не представляют???... нифига себе требования... а кто у нас, в таком случае, хоть что-то "представляет"???...
Как отобрались? по головам.
+12
-6
+6
Ну как бы сами эту шумиху и создают.
Если они реально никто, то зачем про них что-то комментировать?
+10
-5
+5
Ответ Александр
а как же они на ОИ22 отобрались, если ничего не представляют???... нифига себе требования... а кто у нас, в таком случае, хоть что-то "представляет"???...
Мы все помним, как они "отобрались" на Олимпиаду.
+12
-7
+5
В олимпийский сезон надо было так про них говорить.
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0
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Девисы - Черный лебедь еврофигурки.
Посмотрим, вдруг окажутся на подиуме, лол.
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Середняки-приспособленцы. Лебедь конечно страшенный. ТАТ права.
+7
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Не пока, а уже
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Это, видимо, ответ Тарасовой Этери за Медведеву)) В принципе, права. Много шума вокруг них только из-за родства с Тутберидзе. Надеюсь, они и сами смогут чего то достичь.
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Ответ Agura
Что к чему? Какая шумиха? По поводу Косторной лучше бы высказалась! Вот там действительно шумиха!
Может ТАТ предложите сьездить,костюмы принять.
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Приложила))
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Ответ missis-Zima
Как отобрались? по головам.
да мне без разницы, как они отобрались... ТАТ - одна из ключевых фигур в федре... все "списки", в том числе, через неё проходят... и после того, как она участвовала в утверждении как в сборную, так и на ГС ДС... у меня вопросы именно к ней... как она "пропустила" ничего не "представляющих" из себя фигуристов на ОИ и в сборную....
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Глупо, признаётся в восхищениях к Этери, но держит камень за пазухой, набрасывается на дочку.
+4
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Ответ missis-Zima
Может ТАТ предложите сьездить,костюмы принять.
ТАТ разве служит у Косторной на посылках?
Вы хоть думайте немного.
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Опачки. Сейчас ТАТ смску получит, придется переобуться еще через два часа.
+1
0
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Ответ Viks
Соломку стелет перед выступлением Дэвис и Смолкина на чемпионате Европы.
Как там Смолкин, получил уже документы, и может выезжать из США?
+4
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Ответ Irina037
За такого лебедя бронзу?
Думаете, сразу золото выдадут?
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Ответ Black&White
Опачки. Сейчас ТАТ смску получит, придется переобуться еще через два часа.
Преувеличиваете значение смсочницы.
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Ответ Anna Kovaleva
Мы все помним, как они "отобрались" на Олимпиаду.
ТАТ не последнее место занимает в федре... она, в том числе, участвует в утверждении списков представителей на международных турнирах...
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Как будто они хотят эту шумиху, СМИ специально про них пишут ради набросов
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Ответ Александр
да мне без разницы, как они отобрались... ТАТ - одна из ключевых фигур в федре... все "списки", в том числе, через неё проходят... и после того, как она участвовала в утверждении как в сборную, так и на ГС ДС... у меня вопросы именно к ней... как она "пропустила" ничего не "представляющих" из себя фигуристов на ОИ и в сборную....
Тогда ситуация в их пользу сложилась, вот что она ответит.
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Ответ Александр
да мне без разницы, как они отобрались... ТАТ - одна из ключевых фигур в федре... все "списки", в том числе, через неё проходят... и после того, как она участвовала в утверждении как в сборную, так и на ГС ДС... у меня вопросы именно к ней... как она "пропустила" ничего не "представляющих" из себя фигуристов на ОИ и в сборную....
Бартер же
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Ответ Syndycate
Как там Смолкин, получил уже документы, и может выезжать из США?
Ездил же на чешки, значит грин-карту получил. Меня скорее интересует вопрос грузинского паспорта: дали или нет? По российскому в Литву не въедешь. Если только израильский имеется, что его папа слишком активно отрицает.
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Ответ Andrea Alana
Ездил же на чешки, значит грин-карту получил. Меня скорее интересует вопрос грузинского паспорта: дали или нет? По российскому в Литву не въедешь. Если только израильский имеется, что его папа слишком активно отрицает.
Честно, вообще плевать)
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Меня вот другой вопрос интересует. Может знатоки подскажут. Как фамилии тех грузинских тренера и хореографа, которые с ними работают?
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Ответ Viks
Чушь. Если бы никто, то обсирарулидзе кричал бы об этом ещё 24 декабря.
Зачем? Он и так понятное дал интервью после ЧР.
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