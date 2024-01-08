Тарасова – о Дэвис и Смолкине: «Они еще никто, ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе»
Тарасова считает, что Дэвис и Смолкин пока «ничего из себя не представляют».
Танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступит за Грузию на чемпионате Европы, который пройдет в Литве с 10 по 14 января.
«Они еще никто, ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе. Глеба вообще никто не знал», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
До нынешнего сезона Дэвис и Смолкин выступали за Россию.
нифига себе требования... а кто у нас, в таком случае, хоть что-то "представляет"???...
Если они реально никто, то зачем про них что-то комментировать?
Посмотрим, вдруг окажутся на подиуме, лол.
Вы хоть думайте немного.