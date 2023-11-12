Татьяна Тарасова: «Дикиджи выступил потрясающе! Я поздравляю всех нас с новым мальчиком, который будет блистать на чемпионатах Европы и мира»

Татьяна Тарасова считает, что фигурист Владислав Дикиджи будет блистать на ЧМ.

Сегодня Дикиджи выиграл этап Гран‑при России в Казани, вторым стал Евгений Семененко, третьим – Глеб Лутфуллин.

«Потрясающе выступил Дикиджи! Я получила колоссальное удовольствие. Прямо прекрасный мальчик! Я поздравляю и его, и его тренера, и нас всех с новым мальчиком, который будет блистать на чемпионатах Европы и мира.

Что касается Семененко, то он сегодня выступил неудачно. Какие причины? Разные могут быть причины. У него есть тренер, который все разберет», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.