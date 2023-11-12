Татьяна Тарасова: «Дикиджи выступил потрясающе! Я поздравляю всех нас с новым мальчиком, который будет блистать на чемпионатах Европы и мира»

Теги Татьяна Тарасова чемпионат мира по фигурному катанию сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию мужское катание Евгений Семененко Владислав Дикиджи Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что фигурист Владислав Дикиджи будет блистать на ЧМ.

Сегодня Дикиджи выиграл этап Гран‑при России в Казани, вторым стал Евгений Семененко, третьим – Глеб Лутфуллин.

«Потрясающе выступил Дикиджи! Я получила колоссальное удовольствие. Прямо прекрасный мальчик! Я поздравляю и его, и его тренера, и нас всех с новым мальчиком, который будет блистать на чемпионатах Европы и мира.

Что касается Семененко, то он сегодня выступил неудачно. Какие причины? Разные могут быть причины. У него есть тренер, который все разберет», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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13 комментариев

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tim55555
Нового спасителя отечественного мужского ФК назначили? Пусть хоть один сезон откатает.
+20
-1
+19
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AnnRR
ТАТ, не подскажете, когда допустят до мира спортсменов?! Лишь бы ляпнуть!
+14
-1
+13
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Shveddka
Вчера она его в упор не видела😁
Сегодня отправляет в мировые топы.
Ох, шуба..
+13
-1
+12
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NTLY
Нас уже пустили на ЧЕ и ЧМ?
+9
-1
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Lolka12
😂😂😂😂😂
+5
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David Rigert
будет. если сменит гражданство.
+7
-2
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Адриана
Ваши слова да богу в уши! Только когда....мальчик может стать взрослым мужчиной, с так, да, очень хотелось бы.
+3
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Максим Трофимов
аххахахах
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Marya Y
Бабушка, окститесь, какие блистания? Нас пока не хочет допускать.
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блОК
Началось…
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Дружба11
Татьяна Анатольевна,,лиса Патрикеевна, что ж Вы вчера парня когда НАДО было не поддержали-ведь еще вчера было видно всем-что Дикиджи-особенный спортсмен!
+5
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тучка60
ТАТ, вы и Стасе Константиновой олимпийскую чемпионку пророчили.
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Док Аксель
Сказано -- сделано. Мы уже на ЧЕ, ЧМ, ОИ и будем там блистать, по "блистательным" выражениям ТАТы...
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