Чемпионат Южной Кореи. Чха Чжун Хван и Чжи А Син одержали победы

Чжи А Син и Чха Чжун Хван победили на чемпионате Южной Кореи по фигурному катанию.

Чемпионат Южной Кореи

Ыйджонбу

Женщины

Итоговое положение

1. Чжи А Син – 218,36

2. Ли – 205,84

3. Ен – 205,33

4. Ю Сон Ким – 200,73

5. Ю Чжэ Ким – 198,47

6. Квон Мин Соль – 197,03

7. – 195,96

8. Со Чжин Юн – 185,57

Произвольная программа

1. Чжи А Син – 149,28

2. Ким Чхэ Ен – 141,97

3. Хэ Ин Ли – 137,41

4. Ю Сон Ким – 135,80

5. Ю Чжэ Ким – 132,43

6. Соль – 131,02

7. Ю Ен – 127,00

8. Хван Чонг Ель – 120,45

Мужчины

Итоговое положение

1. Чха Чжун Хван – 275,94

2. Ли Си Хен – 241,05

3. Мин Гю Со – 232,62

4. Ким Хен Ем – 229,50

5. Ли Чжэ Гын – 226,64

6. Чха Ен Хен – 217,48

Произвольная программа

1. Хван – 179,43

2. Мин Гю Со – 158,90

3. Хен – 155,99

4. Ли Чжэ Гын – 151,38

5. Ха Бин Чой – 151,02

6. Ким Хен Ем – 150,06