Чемпионат Южной Кореи. Чха Чжун Хван и Чжи А Син одержали победы

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Чжи А Син и Чха Чжун Хван победили на чемпионате Южной Кореи по фигурному катанию.

Чемпионат Южной Кореи

Ыйджонбу

Женщины

Итоговое положение 

1. Чжи А Син – 218,36

2. Хэ Ин Ли – 205,84

3. Ким Чхэ Ен – 205,33

4. Ю Сон Ким – 200,73

5. Ю Чжэ Ким – 198,47

6. Квон Мин Соль – 197,03

7. Ю Ен – 195,96

8. Со Чжин Юн – 185,57

Произвольная программа

1. Чжи А Син – 149,28

2. Ким Чхэ Ен – 141,97

3. Хэ Ин Ли – 137,41

4. Ю Сон Ким – 135,80

5. Ю Чжэ Ким – 132,43

6. Квон Мин Соль – 131,02

7. Ю Ен – 127,00

8. Хван Чонг Ель – 120,45

Мужчины

Итоговое положение

1. Чха Чжун Хван – 275,94

2. Ли Си Хен – 241,05

3. Мин Гю Со – 232,62

4. Ким Хен Ем – 229,50

5. Ли Чжэ Гын – 226,64

6. Чха Ен Хен – 217,48

Произвольная программа

1. Чха Чжун Хван – 179,43

2. Мин Гю Со – 158,90

3. Ли Си Хен – 155,99

4. Ли Чжэ Гын – 151,38

5. Ха Бин Чой – 151,02

6. Ким Хен Ем – 150,06

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3 комментария
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Интересно, почему ЧЧХ от папы Орсера ушёл?
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Джуна с восьмой по счету победой на национальном чемпионате! Очень чисто катал обе программы ( хоть и в облегченном варианте). Очень надеюсь, что лечение травмы, обострившейся перед началом сезона, идет успешно.
Мингю с бронзой, вырванной в тяжелой борьбе - после шестого места в кп и не самой удачной последней тренировки это было нелегко! Аксель был чудесный и весь прокат тоже - чувствуется, что сейчас фигурист полностью вжился в новый вариант программы ( а ее действительно пришлось очень основательно перекроить, для того, чтобы подогнать под «взрослые» требования и впихнуть дорожку, которой нет у юниоров).
Очень жаль Ён Ю, уж очень сильно ее наказали в пп - явный недокрут, на мой взгляд, был только один, все остальное вполне можно было толковать в пользу спортсмена. Очень удивилась, когда увидела ее оценки…
У Хэ Ин Ли новая короткая программа ( кто-нибудь знает причину замены? Мне ее короткая под Sirens казалась удачной, и видно было, что самой фигуристке она очень нравится).У Ён Ю, кстати, тоже замена кп - решила вернуться к короткой прошлого сезона от Ше-Линн Бурн ( танго).
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