Чемпионат Южной Кореи. Чха Чжун Хван и Чжи А Син одержали победы
Чжи А Син и Чха Чжун Хван победили на чемпионате Южной Кореи по фигурному катанию.
Чемпионат Южной Кореи
Ыйджонбу
Женщины
Итоговое положение
1. Чжи А Син – 218,36
2. Хэ Ин Ли – 205,84
3. Ким Чхэ Ен – 205,33
4. Ю Сон Ким – 200,73
5. Ю Чжэ Ким – 198,47
6. Квон Мин Соль – 197,03
7. Ю Ен – 195,96
8. Со Чжин Юн – 185,57
Произвольная программа
1. Чжи А Син – 149,28
2. Ким Чхэ Ен – 141,97
3. Хэ Ин Ли – 137,41
4. Ю Сон Ким – 135,80
5. Ю Чжэ Ким – 132,43
6. Квон Мин Соль – 131,02
7. Ю Ен – 127,00
8. Хван Чонг Ель – 120,45
Мужчины
Итоговое положение
1. Чха Чжун Хван – 275,94
2. Ли Си Хен – 241,05
3. Мин Гю Со – 232,62
4. Ким Хен Ем – 229,50
5. Ли Чжэ Гын – 226,64
6. Чха Ен Хен – 217,48
Произвольная программа
1. Чха Чжун Хван – 179,43
2. Мин Гю Со – 158,90
3. Ли Си Хен – 155,99
4. Ли Чжэ Гын – 151,38
5. Ха Бин Чой – 151,02
6. Ким Хен Ем – 150,06
Мингю с бронзой, вырванной в тяжелой борьбе - после шестого места в кп и не самой удачной последней тренировки это было нелегко! Аксель был чудесный и весь прокат тоже - чувствуется, что сейчас фигурист полностью вжился в новый вариант программы ( а ее действительно пришлось очень основательно перекроить, для того, чтобы подогнать под «взрослые» требования и впихнуть дорожку, которой нет у юниоров).
Очень жаль Ён Ю, уж очень сильно ее наказали в пп - явный недокрут, на мой взгляд, был только один, все остальное вполне можно было толковать в пользу спортсмена. Очень удивилась, когда увидела ее оценки…
У Хэ Ин Ли новая короткая программа ( кто-нибудь знает причину замены? Мне ее короткая под Sirens казалась удачной, и видно было, что самой фигуристке она очень нравится).У Ён Ю, кстати, тоже замена кп - решила вернуться к короткой прошлого сезона от Ше-Линн Бурн ( танго).