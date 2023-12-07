Финал Гран-при среди юниоров. Чжи А Син, Шимада, Уэзоно, Накаи, Ю Сон Ким и Квон Мин Соль выступят с произвольными программами
8 декабря в Финале Гран-при юниорки выступят с произвольными программами.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Пекин, Китай
Юниорки
Произвольная программа
Начало – 13.05 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
1. Квон Мин Соль (Южная Корея)
2. Ю Сон Ким (Южная Корея)
3. Ами Накаи (Япония)
4. Рена Уэзоно (Япония)
5. Мао Шимада (Япония)
6. Чжи А Син (Южная Корея)
Короткая программа
1. Чжи А Син (Южная Корея) – 69,08
2. Мао Шимада (Япония) – 68,27
3. Рена Уэзоно (Япония) – 67,87
4. Ами Накаи (Япония) – 65,04
5. Ю Сон Ким (Южная Корея) – 62,71
6. Квон Мин Соль (Южная Корея) – 62,12
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс