Финал Гран-при среди юниоров. Чжи А Син, Шимада, Уэзоно, Накаи, Ю Сон Ким и Квон Мин Соль выступят с произвольными программами

8 декабря в Финале Гран-при юниорки выступят с произвольными программами.

по фигурному катанию

Пекин, Китай

Юниорки

Произвольная программа

Начало – 13.05 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первая разминка

1. Квон Мин Соль (Южная Корея)

2. Ю Сон Ким (Южная Корея)

3. Ами Накаи (Япония)

4. Рена Уэзоно (Япония)

5. Мао Шимада (Япония)

6. Чжи А Син (Южная Корея)

Короткая программа

1. Чжи А Син (Южная Корея) – 69,08

2. Мао Шимада (Япония) – 68,27

3. Рена Уэзоно (Япония) – 67,87

4. Ами Накаи (Япония) – 65,04

5. Ю Сон Ким (Южная Корея) – 62,71

6. Квон Мин Соль (Южная Корея) – 62,12

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс