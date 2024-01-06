Александра Трусова и боец-поп ММА Саша Стоун стали гостями музыкального шоу

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова и боец поп-MMA Саша Стоун посетили музыкальное шоу «Залети на бит».

Выпуск вышел на ютуб-канале «НЕСУСВЕТ». Гости шоу участвуют в викторине, где нужно угадывать названия песен.

В декабре Трусова и Стоун катались вместе на ГУМ-Катке в Москве.