Александра Трусова и боец-поп ММА Саша Стоун стали гостями музыкального шоу
Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова и боец поп-MMA Саша Стоун посетили музыкальное шоу «Залети на бит».
Выпуск вышел на ютуб-канале «НЕСУСВЕТ». Гости шоу участвуют в викторине, где нужно угадывать названия песен.
В декабре Трусова и Стоун катались вместе на ГУМ-Катке в Москве.
Кто там бросал его? Валя Карнавал чтоли? Ну разошлись и разошлись, все бывает.
И если Саша Трусова ушла от Марка - теперь с Марком никто больше не должен общаться и коллабиться по вашей логике?