Александра Трусова и боец-поп ММА Саша Стоун стали гостями музыкального шоу

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Поп ММА Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова и боец поп-MMA Саша Стоун посетили музыкальное шоу «Залети на бит».

Выпуск вышел на ютуб-канале «НЕСУСВЕТ». Гости шоу участвуют в викторине, где нужно угадывать названия песен.

В декабре Трусова и Стоун катались вместе на ГУМ-Катке в Москве.

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15 комментариев
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Видно, что у них деловые отношения, никаких личных там явно нет
+5
0
+5
Ответ Мороженко
Видно, что у них деловые отношения, никаких личных там явно нет
Конечно, это коллаб
+5
-2
+3
Ответ КВАД
Я уже писал про этого Сашу Клоуна. Он уже давно никакой не боец никакого поп-ММА. Давно кинулся во все тяжкие блогерства и тиктока. Все девчонки его быстро там бросали, и он плакал потом публично как девочка. Александра, ты чего там какие то объедки поднимаешь? Нормального найди.
С чего вы решили, что это парень Саши? Почему с ним нельза коллабы делать? Топовый блоггер, известный.

Кто там бросал его? Валя Карнавал чтоли? Ну разошлись и разошлись, все бывает.

И если Саша Трусова ушла от Марка - теперь с Марком никто больше не должен общаться и коллабиться по вашей логике?
+5
-3
+2
Я уже писал про этого Сашу Клоуна. Он уже давно никакой не боец никакого поп-ММА. Давно кинулся во все тяжкие блогерства и тиктока. Все девчонки его быстро там бросали, и он плакал потом публично как девочка. Александра, ты чего там какие то объедки поднимаешь? Нормального найди.
+4
-4
0
Ответ vanessa2021
С чего вы решили, что это парень Саши? Почему с ним нельза коллабы делать? Топовый блоггер, известный. Кто там бросал его? Валя Карнавал чтоли? Ну разошлись и разошлись, все бывает. И если Саша Трусова ушла от Марка - теперь с Марком никто больше не должен общаться и коллабиться по вашей логике?
1)Ты на меня не наезжай, я за Трусову кому хошь голову оторву. Если не понимаешь, что желаю только добра, так проходи мимо.2) И там не только эта Валя (тоже мне звезда), но и другие были, к другим подкатывал, и все быстро посылали. Ну да, именно с ним на катке случайно катались, и именно с ним случайно пришли на какой то канал..))) С кем ещё у неё такие случайности происходят сейчас?))) Короче, Сашку то защищать защищай, я только "за", но мне то не пиши эту пургу.
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0
Ответ КВАД
1)Ты на меня не наезжай, я за Трусову кому хошь голову оторву. Если не понимаешь, что желаю только добра, так проходи мимо.2) И там не только эта Валя (тоже мне звезда), но и другие были, к другим подкатывал, и все быстро посылали. Ну да, именно с ним на катке случайно катались, и именно с ним случайно пришли на какой то канал..))) С кем ещё у неё такие случайности происходят сейчас?))) Короче, Сашку то защищать защищай, я только "за", но мне то не пиши эту пургу.
Ну так это коллаб у Саши с этим Стоуном.
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