Боец поп-ММА Саша Стоун показал, как Александра Трусова учит его кататься на коньках

Теги сборная России видео женское катание Александра Трусова Поп ММА Фигурное катание

Александра Трусова учила кататься на коньках блогера и бойца поп-ММА Сашу Стоуна.

Фигуристка и блогер катались на ГУМ-Катке в Москве, а также станцевали вместе на льду.

«Александра делала фигуриста из меня. Готовы увидеть фигуриста Саню?» – написал Стоун в соцсети. 

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54 комментария
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Ответ Большое Путешествие Рузика
А что такое поп-ММА?
Это пародия на ММА, где дерутся так, как он вот тут на коньках стоит, а потом это всё ещё и монтируют😏
+11
-1
+10
Ответ RS919
Бильман сейчас напьётся 😆
Вы Блинчика имели в виду?
+10
-1
+9
Ответ Большое Путешествие Рузика
А что такое поп-ММА?
бои фриков
+12
-4
+8
Ответ Беглый*
Ужасные вещи вы пишете
Ну что ж, расстраивать вас не хотел, но смотрю на это именно так.
Не могли бы со своей стороны написать, какой возраст для экспериментов вы считаете подходящим? Ни в коем случае не собираюсь ни усмехаться, ни спорить, но просто интересно прям.
Если бы вы написали, что в целом девушке не подобает экспериментировать в таких вопросах - было бы понятно, и нечего было бы прояснять, но я так понял, что эксперименты в целом вы допускаете.
+5
0
+5
Ответ Беглый*
Хороша, не успела расстаться, уже другим даёт себя взять на руки. И это в 18 лет, рановато экспериментировать, считаю
Саше уже 19 лет.

Относительно "позволяет взять на руки"- на шоу Сашу и в верхних поддержках крутят и на руках кружат и выбросы с ней делают. Разные парни.

Тем более в шоу. Саша с Димой Михайловым выступала в шоу, он ее на руках кружил, до Марка еще. Марк как раз не кружил по понятным причинам)))
+7
-2
+5
Ответ Streetbor
Два фрика, один строит из себя бойца, вторая действующую фигуристку 😁
Саша никого из себя не строит, но даже действующим даст фору, не говоря уже о тех, кто не выступает.
+7
-3
+4
Бильман сейчас напьётся 😆
+7
-3
+4
Любой парень лучше Кондратюка.
+8
-4
+4
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А что такое поп-мма?
+4
0
+4
Красивая и счастливая Саша ))
+4
0
+4
Боец кстати симпатичный и пластичный)))
+5
-2
+3
Очень классные и милые видео. <333
+2
0
+2
Безотносительно к личности Саши Зарубина, видео очень позитивные, классные, забавные. Саша просто красотуля и, похоже, прекрасный тренер - в итоге Саня и поддержки делал, и ласточку почти похоже изображал.)
+4
-2
+2
Ответ Леди Брэкнелл
Любой парень лучше Кондратюка.
Ну это вы, конечно, загнули)
+4
-2
+2
Красиво смотрятся, совет да любовь!
+5
-3
+2
Клоуны
+9
-7
+2
"Узнали?"
А что, должны были?🤨
+4
-3
+1
Ответ tanya_1111
Да нормальный Кондратюк парень, чем он вам так не нравится?
Всем ))
+1
0
+1
Ответ vanessa2021
Вы Блинчика имели в виду?
Что случилось?
+1
0
+1
Ответ RusVector
Вау! У Саши новый парень! Поздравляю!
Это не новый парень Саши. Просто колаб
+6
-5
+1
Ответ КВАД
Более-менее. А имхо - это что, вы чихнули?
Именно)))
+1
0
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Ответ Беглый*
А вот и шуриков жених нарисовался. Представляю, как Марку приятно на это смотреть
Марку надо к ЧР готовиться, ему не до любовей сейчас)))
+4
-3
+1
Ответ Беглый*
Хороша, не успела расстаться, уже другим даёт себя взять на руки. И это в 18 лет, рановато экспериментировать, считаю
В смысле рановато экспериментировать?) А когда ещё экспериментировать, как не в 18?) Мир секса открыт, эксперименты и идут в самом начале. Или надо сначала повстречаться с кем-то года три, может замуж выйти и детей родить, а потом уже в эксперименты погружаться?) Нормальный возраст для этих дел. Не то, чтобы потом уже поздно, но мне кажется более естественного возраста для этого не существует.
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Ответ КВАД
Мне 90 лет, пишите по-русски, пожалуйста. Я не понимаю что такое ни абьюз, ни буллят, ни колаб.
Имхо, у Саши с этим бойцом сотрудничество в какихто проектах. Так понятно?
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Ответ Е...С
Красивые кадры, но почему вдруг здесь все решили, что это новый парень Саши.
Я думаю, что это колаб.

Саша сказала, что влюблена, видимо встречается с кемто. Но не с этим бойцом. Имхо.
+3
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А что такое поп-ММА?
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Ответ vanessa2021
Очень красиво смотрятся, когда этот боец Сашу на руках кружит. Все- таки когда пара подходит по физике, то и смотрится шикарно. Сашка со своей рыжей гривой на руках у этого бойца- прямо рекламное фото.
Это точно. Сашу с таким водопадом волос только в рекламе снимать. Красотища!
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Ответ vanessa2021
Именно)))
Будьте здоровы.)
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Ответ RusVector
Красиво смотрятся, совет да любовь!
Ой, нет, не надо....Падать, так с хорошего коня)
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Сколько же накрученных комментов,смех)
Стоунов тут не уважают а многие и не знают
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