Боец поп-ММА Саша Стоун показал, как Александра Трусова учит его кататься на коньках
Александра Трусова учила кататься на коньках блогера и бойца поп-ММА Сашу Стоуна.
Фигуристка и блогер катались на ГУМ-Катке в Москве, а также станцевали вместе на льду.
«Александра делала фигуриста из меня. Готовы увидеть фигуриста Саню?» – написал Стоун в соцсети.
Не могли бы со своей стороны написать, какой возраст для экспериментов вы считаете подходящим? Ни в коем случае не собираюсь ни усмехаться, ни спорить, но просто интересно прям.
Если бы вы написали, что в целом девушке не подобает экспериментировать в таких вопросах - было бы понятно, и нечего было бы прояснять, но я так понял, что эксперименты в целом вы допускаете.
Относительно "позволяет взять на руки"- на шоу Сашу и в верхних поддержках крутят и на руках кружат и выбросы с ней делают. Разные парни.
Тем более в шоу. Саша с Димой Михайловым выступала в шоу, он ее на руках кружил, до Марка еще. Марк как раз не кружил по понятным причинам)))
А что, должны были?🤨
Саша сказала, что влюблена, видимо встречается с кемто. Но не с этим бойцом. Имхо.
Стоунов тут не уважают а многие и не знают