Боец поп-ММА Саша Стоун показал, как Александра Трусова учит его кататься на коньках

Александра Трусова учила кататься на коньках блогера и бойца поп-ММА Сашу Стоуна.

Фигуристка и блогер катались на ГУМ-Катке в Москве, а также станцевали вместе на льду.

«Александра делала фигуриста из меня. Готовы увидеть фигуриста Саню?» – написал Стоун в соцсети.