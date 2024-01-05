Трусова о травме в олимпийском сезоне: «Через три дня вышла на лед с ногой, которая почти не шевелилась, и прыгала тулуп. До сих пор заматываю ногу тейпом»

Александра Трусова рассказала, как получила травму в олимпийском сезоне.

«В олимпийский сезон я летом уже в июле была готова выступать – прыгнула пять четверных на тренировке. Все мне похлопали, я такая довольная.

И на следующий день приходит Александр Ильич (Коган) – нужно показать то же самое. Естественно, я этого не показываю, потому что два подряд проката произвольной с пятью четверными...

В общем, я не откатала чисто и несколько раз пыталась по частям собрать все, что было, чтобы показать, как хорошо я готова. Я собрала чисто первую половину и, такая довольная, думаю: чего там осталось, каких-то два лутца собрать.

В первый раз я просто падаю, на второй я со всей мощи влетаю, но все равно недокручиваю, на приземлении с пятки слетела, и моя нога перестает кататься. Вообще.

Я говорю: я не уйду, буду еще прыгать. Все на меня так посмотрели. Я пришла к врачу и говорю: делайте, что хотите, но завтра я должна прыгать пять.

Естественно, ничего не помогло. Но через три дня я вышла на лед с ногой, которая почти не шевелилась, и прыгала тулуп. С левой ноги. Это ни к чему хорошему не привело – я до сих пор заматываю ногу тейпом.

Тогда мне сделали МРТ – растяжение просто. Поэтому я через три дня и вышла, подготовилась к контрольным прокатам с пятью четверными. Ну а потом три старта подряд – все.

В какой-то день я вышла на тренировку и не смогла стоять на правой ноге. Выпила несколько обезболивающих, сделала укол – ничего не помогло», – сказала Трусова в выпуске «Прокат Show» на Okko.

«Я прыгала столько раз... Чтобы выучить аксель и восстановить, я прыгала по 50 раз за тренировку после двух произвольных с пятью четверными на протяжении месяца. Каждый раз.

Это было мое решение, меня никто никогда не заставлял. У меня, видимо, очень хорошая генетика. Я часто болею, но травмы... Мне повезло», – добавила фигуристка.