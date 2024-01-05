Трусова о травме в олимпийском сезоне: «Через три дня вышла на лед с ногой, которая почти не шевелилась, и прыгала тулуп. До сих пор заматываю ногу тейпом»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова рассказала, как получила травму в олимпийском сезоне.

«В олимпийский сезон я летом уже в июле была готова выступать – прыгнула пять четверных на тренировке. Все мне похлопали, я такая довольная.

И на следующий день приходит Александр Ильич (Коган) – нужно показать то же самое. Естественно, я этого не показываю, потому что два подряд проката произвольной с пятью четверными...

В общем, я не откатала чисто и несколько раз пыталась по частям собрать все, что было, чтобы показать, как хорошо я готова. Я собрала чисто первую половину и, такая довольная, думаю: чего там осталось, каких-то два лутца собрать.

В первый раз я просто падаю, на второй я со всей мощи влетаю, но все равно недокручиваю, на приземлении с пятки слетела, и моя нога перестает кататься. Вообще. 

Я говорю: я не уйду, буду еще прыгать. Все на меня так посмотрели. Я пришла к врачу и говорю: делайте, что хотите, но завтра я должна прыгать пять.

Естественно, ничего не помогло. Но через три дня я вышла на лед с ногой, которая почти не шевелилась, и прыгала тулуп. С левой ноги. Это ни к чему хорошему не привело – я до сих пор заматываю ногу тейпом. 

Тогда мне сделали МРТ – растяжение просто. Поэтому я через три дня и вышла, подготовилась к контрольным прокатам с пятью четверными. Ну а потом три старта подряд – все.

В какой-то день я вышла на тренировку и не смогла стоять на правой ноге. Выпила несколько обезболивающих, сделала укол – ничего не помогло», – сказала Трусова в выпуске «Прокат Show» на Okko.

«Я прыгала столько раз... Чтобы выучить аксель и восстановить, я прыгала по 50 раз за тренировку после двух произвольных с пятью четверными на протяжении месяца. Каждый раз.

Это было мое решение, меня никто никогда не заставлял. У меня, видимо, очень хорошая генетика. Я часто болею, но травмы... Мне повезло», – добавила фигуристка. 

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39 комментариев
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Характеристика Трусовой в двух предложениях: "Я говорю: я не уйду, буду еще прыгать. Все на меня так посмотрели. Я пришла к врачу и говорю: делайте, что хотите, но завтра я должна прыгать пять."
+26
-3
+23
Ответ Шубина
Саша спортсменка от природы. По рождению и по призванию. Выносливая и настойчивая. И пусть так и дальше будет, без повреждений и проблем, ттт!
если бы слушала тренеров, была бы олимпийской чемпионкой.
+30
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Саша сама говорит, что у нее нет серьезных травм, а ее поклонники всех убеждают, что она глубоко травмирована, поэтому выступает только в шоу))))
+30
-8
+22
Я, я, я.... Правильно тогда Этери сказала, что они были для неё декорациями.
+30
-9
+21
Ответ natali5228
Комментарий скрыт
Тутберидзе ее всегда любила, и не скрывала этого) во всех интервью она говорит о Саше с теплотой.
+18
-2
+16
Саша спортсменка от природы. По рождению и по призванию. Выносливая и настойчивая. И пусть так и дальше будет, без повреждений и проблем, ттт!
+23
-10
+13
Ответ natali5228
Да, а то маловато отрыв у скромного героя получился, как ни старались
скромный герой - олимпийская чемпионка, и это навсегда. А могла и Саша стать ОИ-чемпионкой, но ей важнее то, что она сама хочет. ее выбор.
+20
-7
+13
Всегда была отчаянная. Ещё Волков рассказывал, что Александру надо было придерживать. Жаль, их поколение столько стартов потеряло из-за разных обстоятельств(пандемия, отстранение).
+15
-4
+11
Ответ Большое Путешествие Рузика
Я, я, я.... Правильно тогда Этери сказала, что они были для неё декорациями.
Да, так и говорит - я сама допрыгалась до травмы, никто не заставлял. Куда Этери впихивать? Надо было сказать, что Этери заставляла?)
+14
-3
+11
Ответ natali5228
Да, а то маловато отрыв у скромного героя получился, как ни старались
Старались как раз для Трусовой "азербайджанец" Клюшников и Фомина, но никак вытянуть не смогли
+13
-2
+11
Ответ Блинчик
Комментарий скрыт
Боже, вот бывает у людей способность все перевернуть и додумывать 🤦‍♀️
+12
-2
+10
Никто и не спорит, Саш, что ты уникум. Ну кроме хейтеров, конечно. Никто твой прокат ПП на ОИ ещё очень долго не повторит. Неспособны.
+28
-18
+10
Ответ natali5228
Так вырастили бы ещё такую же, со способностью к пятиквадке. Как там хейтеры кричали, когда Саша к Плющу ушла-что Этери ещё десяток таких Саш вырастит? И где они? И по сей день нет, не говоря уж о том, что оставшихся ушатала.
У нее была эта способность?) За кучу стартов один раз смогла более-менее чисто приземлить, да и то не на соревновании - на открытых прокатах. Все остальные попытки - постоянные завалы.
+12
-2
+10
Ответ natali5228
Никто и не спорит, Саш, что ты уникум. Ну кроме хейтеров, конечно. Никто твой прокат ПП на ОИ ещё очень долго не повторит. Неспособны.
Мне думается, что вообще никто не повторит.
+10
-4
+6
Что бы понять что она имеет в виду нужен переводчик
+10
-4
+6
Ответ lepestok
скромный герой - олимпийская чемпионка, и это навсегда. А могла и Саша стать ОИ-чемпионкой, но ей важнее то, что она сама хочет. ее выбор.
Ей важны были понты, а не результат. Только истерику не надо было устраивать в таком случае
+10
-4
+6
по-моему, нормальный спортивный характер, чемпионский! (независимо от наличия титулов и медалей)
+5
-1
+4
Ответ lepestok
Саша сама говорит, что у нее нет серьезных травм, а ее поклонники всех убеждают, что она глубоко травмирована, поэтому выступает только в шоу))))
Там прямым текстом указано, что та нога до сих пор до конца не восстановилась и она её тейпирует.
+11
-7
+4
Классный выпуск получился, нужно смотреть в живую, выписки не передают полную картину
+10
-7
+3
Извините конечно, но это какой-то дурдом. Зачем тренеры позвали Когана(или сам пришёл, сути не меняет) показывать 5 четверных в ИЮЛЕ! чтобы что? Какая-то феерическая некомпетентность чиновников заставлять фигуристку сигать 5 квадов на летних сборах
+10
-7
+3
З - зачем? Если болит? Почему нельзя вылечиться и тогда прыгать, тем более что форма быстро набирается, а не месяцами, как у некоторых сопрениц?
+4
-1
+3
Ответ Мороженко
А почему Саша должна оправдываться? Не выступает во внутреннеи сезоне и имеет право
речь не про Сашу, а про ее поклонников)
+4
-1
+3
Ответ natali5228
Так вырастили бы ещё такую же, со способностью к пятиквадке. Как там хейтеры кричали, когда Саша к Плющу ушла-что Этери ещё десяток таких Саш вырастит? И где они? И по сей день нет, не говоря уж о том, что оставшихся ушатала.
А зачем ещё такая же нужна?
Ещё одну Сашу не вырастит, но Олимпийские чемпионки у неё ещё несомненно будут.
+9
-6
+3
В этом моменте, когда Саша рассказывала, ребята смеялись над своими травмами и врачами. И Саша тоже. Здорово, что они с юмором к этому могут относиться. Я тоже смеялась с ними. Ну реально смешно было, хотя казалось бы что смешного. Рекомендую всем посмотреть подкаст. На одном дыхании смотрится. Побольше бы такого контента.
+10
-8
+2
Подкаст интересный .Тут вырваны отрывки.
+8
-7
+1
Ответ Александр Шульгин
Что бы понять что она имеет в виду нужен переводчик
Можете просто посмотреть и поймете
+6
-5
+1
Ответ lepestok
Саша сама говорит, что у нее нет серьезных травм, а ее поклонники всех убеждают, что она глубоко травмирована, поэтому выступает только в шоу))))
А почему Саша должна оправдываться? Не выступает во внутреннеи сезоне и имеет право
+6
-5
+1
Как Саша горела спортом и фанатела от него, поразительный характер и трудяга она.
Подкаст был чисто собрались потрещать обо всем и ни о чем. Хотя Саша, в основном, слушала. Приятно видеть её спокойной и радостной.
Сейчас смотришь на эти воспоминания об ОИ сезоне и т.д. и понимаешь ещё раз, что эпоха ушла с девочками.
+1
0
+1
Саша уникальная спортсменка , много сделала в ФК впервые , трудолюбивая и терпеливая , удачи Саше в ее дальнейшей жизни, с такими навыками , она многого добьётся !
+1
0
+1
Ответ Anna
Характеристика Трусовой в двух предложениях: "Я говорю: я не уйду, буду еще прыгать. Все на меня так посмотрели. Я пришла к врачу и говорю: делайте, что хотите, но завтра я должна прыгать пять."
а фанаты продолжают обвинять Тутберидзе, что сломала ее, гнала на соревнования, заставляла на ОП прыгать 5 квадов и т.д.
+3
-3
0
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