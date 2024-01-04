Александр Галлямов: «Людям со стороны может показаться, что я стал очень заносчив, особенно в медиабаталиях, но это все выдумано»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Фигурист Александр Галлямов ответил на критику своих попыток читать рэп.

Галлямов зачитывал рэп на пресс-конференциях после короткой и произвольной программ на чемпионате России в Челябинске.

– Как отреагировал на критиков твоего рэпа?

– Люди делятся на два типа: которым нравится и которым не нравится. Последние выражают свое недовольство. Так было всегда. Лично меня это забавляет, над некоторыми комментариями я улыбаюсь.

Да, я получил свою порцию «комплиментов» со стороны тех, кто мне помогает, но я ведь только начинаю свой путь на этой стезе. Неужели кто-то думает, что я не понимаю определенный сарказм, иронию и фейспалм? Конечно, это видно, но два крыла ведь не сразу вырастают, не всегда ведь одиноким лучше всех.

– Зачем продолжать кататься, когда все уже выиграно?

– Мы выиграли не все, так как скоро будет Спартакиада сильнейших, спасибо нашей федерации и Минспорту за такой формат. Мы к ней скоро начнем усиленно готовиться.

Я лично никогда не бравирую своими победами. Впереди много вершин, которые надо брать. Людям со стороны может показаться, что я стал очень заносчив, особенно в медиабаталиях, но это все выдумано.

К прошедшему чемпионату России мы с Настей (Мишиной) относились как к самому важному турниру в жизни. Очень хочется, чтобы и к следующему мы относились так же. Как поется:

Лучше гор могут быть только горы,

На которых еще не бывал... – сказал Галлямов.

Шквал эмоций у пар: Бойкова и Козловский закрывали уши, 82-летняя Москвина прыгала, Галлямов оглушил рэпом 😁

Галлямов читал рэп с бумажки и постил мемы во время проката конкурентов: схватка пар на чемпионате России🤜🤛

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20 комментариев
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подожди, Саша, не до тебя сейчас. Все следят за сериалом "Слово дизайнера. Перья на асфальте"
+25
-2
+23
Саше с Валерой стоило подождать, тут с платьями до сих пор не разобрались
+13
-2
+11
Ответ Сырок с кокосом
подожди, Саша, не до тебя сейчас. Все следят за сериалом "Слово дизайнера. Перья на асфальте"
Даже Ангелопол не смог перебить эту премьеру, хотя сделал попытку.
+8
0
+8
Ты лучше расскажи - кто вам шил костюмы? Надо всё-таки как то следить за новостями спорта.
+8
-2
+6
Ну вообще немножечко заносчив. Самую малость. )) Повезло ему с Настей, у нее характер прекрасный.
+6
-1
+5
Ответ N-fox
Ну вообще немножечко заносчив. Самую малость. )) Повезло ему с Настей, у нее характер прекрасный.
У меня такое ощущение, что Настю с любым партнёром поставь, пара бы выигрывала.
+4
0
+4
Саша давай реп про Аленку и дизайнеров 😄
+3
0
+3
Ответ Сырок с кокосом
подожди, Саша, не до тебя сейчас. Все следят за сериалом "Слово дизайнера. Перья на асфальте"
Перья на льду
+4
-1
+3
Медиабаталии это слишком сильно сказано)
+3
-1
+2
может показаться, что я стал очень заносчив --- Незваный гость хуже Галямова.
+1
0
+1
Ответ КВАД
Ты лучше расскажи - кто вам шил костюмы? Надо всё-таки как то следить за новостями спорта.
👍
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Нам не показалось
+1
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Нет, людям просто кажется, что ты странный, или под чем-то.
+1
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Не вовремя, на соседней ветке ещё четыре портнихи появились плюс к трём вчерашне- сегодняшним.
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Нет, Саша, поперёк Алӗны ты не пройдӗшь. Алӗнка начала драконить первой.
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Ну вот и Галямов лёгок на помине. Ещё один активист творчества в интернете. Пока надо становиться в очередь, сейчас в топе дизайнеры со своими работами и заботами...
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Ответ Мороженко
Саше и Насте для большого шлема не хватает финала и ОИ-лички. Юниорские у них есть, есть ЧЕ, ЧМ. Самая титулованная пара сборной
Золото Олимпиады, намного выше, чем, придуманный вами, и никому в мире неизвестный , Большой шлем ФК, да ещё с юниорскими победами. Я полагаю, что Мишина и Галлямов тоже не в курсе существ.такого.
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Саше и Насте для большого шлема не хватает финала и ОИ-лички. Юниорские у них есть, есть ЧЕ, ЧМ. Самая титулованная пара сборной
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Ответ КВАД
Ты лучше расскажи - кто вам шил костюмы? Надо всё-таки как то следить за новостями спорта.
за трендовыми новостями)))
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