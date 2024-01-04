Александр Галлямов: «Людям со стороны может показаться, что я стал очень заносчив, особенно в медиабаталиях, но это все выдумано»

Фигурист Александр Галлямов ответил на критику своих попыток читать рэп.

Галлямов зачитывал рэп на пресс-конференциях после короткой и произвольной программ на чемпионате России в Челябинске.

– Как отреагировал на критиков твоего рэпа?

– Люди делятся на два типа: которым нравится и которым не нравится. Последние выражают свое недовольство. Так было всегда. Лично меня это забавляет, над некоторыми комментариями я улыбаюсь.

Да, я получил свою порцию «комплиментов» со стороны тех, кто мне помогает, но я ведь только начинаю свой путь на этой стезе. Неужели кто-то думает, что я не понимаю определенный сарказм, иронию и фейспалм? Конечно, это видно, но два крыла ведь не сразу вырастают, не всегда ведь одиноким лучше всех.

– Зачем продолжать кататься, когда все уже выиграно?

– Мы выиграли не все, так как скоро будет Спартакиада сильнейших, спасибо нашей федерации и Минспорту за такой формат. Мы к ней скоро начнем усиленно готовиться.

Я лично никогда не бравирую своими победами. Впереди много вершин, которые надо брать. Людям со стороны может показаться, что я стал очень заносчив, особенно в медиабаталиях, но это все выдумано.

К прошедшему чемпионату России мы с Настей ( ) относились как к самому важному турниру в жизни. Очень хочется, чтобы и к следующему мы относились так же. Как поется:

Лучше гор могут быть только горы,

На которых еще не бывал... – сказал Галлямов.

Шквал эмоций у пар: Бойкова и Козловский закрывали уши, 82-летняя Москвина прыгала, Галлямов оглушил рэпом 😁

Галлямов читал рэп с бумажки и постил мемы во время проката конкурентов: схватка пар на чемпионате России🤜🤛