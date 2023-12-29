Плющенко о шоу «Русалочка»: «Я должен был летать, как другие ребята, но отказался. Побаиваюсь высоты»

Теги Евгений Плющенко ледовые шоу Фигурное катание

Евгений Плющенко рассказал, что отказался летать в своем шоу.

Сегодня на «ВТБ Арене» в Москве прошла премьера шоу Плющенко «Русалочка».

«Я должен был летать, как другие ребята, но я отказался. Побаиваюсь высоты, так что мы переключились на молодежь.

Хотел бы подчеркнуть, что у нас много действующих спортсменов, это важная история. Прыгали аксели, четверные», – сказал Плющенко.

Гид по новогодним шоу фигуристов: Загитова – с мотоциклистами, Навка – с Гоголем и ложами за миллион, Авербух – с Медведевой-«коровой»

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19 комментариев
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Самое крутое шоу все-таки у Плюща!
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Саша снова поражает. Отработала весь спектакль от и до, отличные прыжки, спирали, парные элементы, легко, азартно, все на очень достойном уровне. Прима! Платья блеск.
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Ответ flyhigh
Дааа, Саша очень покрупнела, и комбинезон это невыгодно подчёркивает
Саша очень худая, форма у нее отличная, для шоу - прекрасная! ) Комбинезон не только у Саши такой, и он всех укрупняет. Но прыгать в нем очень удобно. А вот в платьях видно, что Саша - статуэточка! Изумрудное платье просится на фотосессию.
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Не летать, а всплывать на поверхность.) Нептун же.)
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Ответ Шубина
Саша снова поражает. Отработала весь спектакль от и до, отличные прыжки, спирали, парные элементы, легко, азартно, все на очень достойном уровне. Прима! Платья блеск.
Она там ещё и лутц-ойлер-сальхов сделала
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Ответ Шубина
Саша снова поражает. Отработала весь спектакль от и до, отличные прыжки, спирали, парные элементы, легко, азартно, все на очень достойном уровне. Прима! Платья блеск.
посмотрела отрывок, как же жалко смотреть на ее поддержки, неуклюжая, зажатая, ну понятное дело - одиночница, откуда ей уметь, да еще запустила себя
Но почему бы не сделать примой парницу! Как бы это эффектно смотрелось Жалко спины партнеров Трусовой
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Правильно, пусть сами спины гробят!
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Как девочки красиво летали с шарами, отпад просто. Очень красиво.
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Грандиозное шоу получилось у Плющенко. Саша была шикарна.
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Ответ nina1212
посмотрела отрывок, как же жалко смотреть на ее поддержки, неуклюжая, зажатая, ну понятное дело - одиночница, откуда ей уметь, да еще запустила себя Но почему бы не сделать примой парницу! Как бы это эффектно смотрелось Жалко спины партнеров Трусовой
Что бы там накатала парница, у Русалочки огромное количество сольного времени! Саша со всем справляется, молодчина.
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Начало шоу задержали и какието нетерпеливые дети начали кричать:" Саша, выходи! ")))
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Ответ Н.Ф.
А ведь совсем недавно он не боялся высоты: https://www.sports.ru/figure-skating/1101777962-macho-men-plyushhenko-ispolnil-tryuk-na-letyashhem-vertolete.html
Это фейк, уж давно этот монтаж обсудили здесь.
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Ответ flyhigh
Дааа, Саша очень покрупнела, и комбинезон это невыгодно подчёркивает
Смотря с кем сравнивать. Если сравнивать с Валиевой- Саша тростиночка. Рядом с Самоделкиной Саша худее ее смотрится. А если сравнивать с подростками, то да, Саша "покрупнела". Саша- взрослая девушка с прекрасной, пропорциональной фигурой.
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Плющенко удачно взял в АП ангелопола.

Валера- пластичный, музыкальный фигурист. Катал дуэт с Сашей Трусовой. Валера и Саша одного роста, но Валера крутил Сашу легко в поддержках. Даже вверх ногами.
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Я была на этом шоу. Очень рекомендую сходить с детьми, не пожалеете.

Поставлено великолепно, хореография, каст, спецэффекты, декорации. Построили большой корабль и там сцена у
Жени Семененко с Сашей похожа на знаменитую сцену из Титаника.

Красивые дуэты: Саша с Плющенко, с Соней Самоделкиной, с Мурой, с Ангелополом, и, конечно классные дуэты с Женей Семененко. Саша с Женей очень подходят внешне друг другу, особенно когда Саша волосы распустила и в зеленом платье каталась. Женя- настоящий Принц.
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«Прыгали аксели, четверные», а то 😅 видимо Малининых насмотрелись?
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А ведь совсем недавно он не боялся высоты:
https://www.sports.ru/figure-skating/1101777962-macho-men-plyushhenko-ispolnil-tryuk-na-letyashhem-vertolete.html
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