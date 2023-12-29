Плющенко о шоу «Русалочка»: «Я должен был летать, как другие ребята, но отказался. Побаиваюсь высоты»

Евгений Плющенко рассказал, что отказался летать в своем шоу.

Сегодня на «ВТБ Арене» в Москве прошла премьера шоу Плющенко «Русалочка».

«Я должен был летать, как другие ребята, но я отказался. Побаиваюсь высоты, так что мы переключились на молодежь.

Хотел бы подчеркнуть, что у нас много действующих спортсменов, это важная история. Прыгали аксели, четверные», – сказал .

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