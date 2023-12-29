Плющенко о шоу «Русалочка»: «Я должен был летать, как другие ребята, но отказался. Побаиваюсь высоты»
Евгений Плющенко рассказал, что отказался летать в своем шоу.
Сегодня на «ВТБ Арене» в Москве прошла премьера шоу Плющенко «Русалочка».
«Я должен был летать, как другие ребята, но я отказался. Побаиваюсь высоты, так что мы переключились на молодежь.
Хотел бы подчеркнуть, что у нас много действующих спортсменов, это важная история. Прыгали аксели, четверные», – сказал Плющенко.
Гид по новогодним шоу фигуристов: Загитова – с мотоциклистами, Навка – с Гоголем и ложами за миллион, Авербух – с Медведевой-«коровой»
Но почему бы не сделать примой парницу! Как бы это эффектно смотрелось Жалко спины партнеров Трусовой
Валера- пластичный, музыкальный фигурист. Катал дуэт с Сашей Трусовой. Валера и Саша одного роста, но Валера крутил Сашу легко в поддержках. Даже вверх ногами.
Поставлено великолепно, хореография, каст, спецэффекты, декорации. Построили большой корабль и там сцена у
Жени Семененко с Сашей похожа на знаменитую сцену из Титаника.
Красивые дуэты: Саша с Плющенко, с Соней Самоделкиной, с Мурой, с Ангелополом, и, конечно классные дуэты с Женей Семененко. Саша с Женей очень подходят внешне друг другу, особенно когда Саша волосы распустила и в зеленом платье каталась. Женя- настоящий Принц.
https://www.sports.ru/figure-skating/1101777962-macho-men-plyushhenko-ispolnil-tryuk-na-letyashhem-vertolete.html