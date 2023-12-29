Дикиджи показал попытку исполнить каскад четверной сальхов – четверной риттбергер
Владислав Дикиджи показал попытку исполнения каскада из двух четверных.
Фигурист опубликовал видео в своем телеграм-канале.
«Попытка четверной сальхов плюс четверной риттбергер», – написал Дикиджи.
Прорыв сезона в нашей фигурке – звезда тиктока с миллионами просмотров. Что он там показывает?
Влад это прыжковый драйвер, успехов ему!
Помнится Шома Уно пытался выполнить квад 3А-4Т, но вроде неудачно.
С Новым Годом вас, и всех пользователей здесь. 🎄☃️❄️
Сам себя ленивым называет, а сам по-моему с катка не вылазит. Дикий Джи, точно.