Дикиджи показал попытку исполнить каскад четверной сальхов – четверной риттбергер

Теги сборная России мужское катание Владислав Дикиджи Фигурное катание

Владислав Дикиджи показал попытку исполнения каскада из двух четверных.

Фигурист опубликовал видео в своем телеграм-канале.

«Попытка четверной сальхов плюс четверной риттбергер», – написал Дикиджи.

Прорыв сезона в нашей фигурке – звезда тиктока с миллионами просмотров. Что он там показывает?

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22 комментария
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😱😱😱выглядит вполне реализуемо
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Красиво прыгает Влад, куртка просто бешеная. Может, и правда удивит нас рекордом каким!
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Дождёмся от Влада чисто исполненного каскада кадсальков - квадритт. Пока квадритт не докрутил. Удачи !
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Ответ Mion
Бессмысленно, но впечатляюще 😁
В чем бессмысленность? В изучении нового сложнейшего каскада?
Влад это прыжковый драйвер, успехов ему!
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Вау! Как я рада появлению такого спортсмена как WildG
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Здорово что Владислав пытается сделать что-то, чего ещё никто не делал. Так хочется, чтобы и наши фигуристы вписали свои имена в историю фигурного катания. Удачи тебе, Влад, но будь осторожен - береги здоровье!
Помнится Шома Уно пытался выполнить квад 3А-4Т, но вроде неудачно.
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olvl, раз вы закрыли доступ, то напишу здесь - у Влада и с презентацией всё более чем нормально, его прокаты смотришь с интересом, азартом, ну и просто глаз не отвести. Красота прыжков в мужском ФК - это важно. Ему свою стабильность прыжков и неторопливость нужно удерживать, как сейчас, нарабатывать дальше. Это главное. А остальное придёт само.
С Новым Годом вас, и всех пользователей здесь. 🎄☃️❄️
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Влад, только пожалуйста, не переусердствуй. 🙏🙏
Сам себя ленивым называет, а сам по-моему с катка не вылазит. Дикий Джи, точно.
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Давай, Влад! Ты можешь!Только без травм, пожалуйста!
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Я всё жду, когда кто-то в КП покажет 4Т-4Т. Уже 4А оказался раньше.
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Ответ Defender64
Я всё жду, когда кто-то в КП покажет 4Т-4Т. Уже 4А оказался раньше.
Мне кажется, в программах ещё долго не будут делать 4+4 (в КП это очень рисково потерей элемента, а в ПП сложно физически). Но вот на Чемпионате по прыжкам мы такое сможем увидеть уже в ближайшие сезоны, скорее всего
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Я конечно не специалист, но визуально это выглядит вполне выполнимо. Интересно, сколько стоит такой каскад? Давай, Влад, дерзай!
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ох ,какой чертяка!!!!👏👏👏
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👏 👏 нравится мне этот фигурист. Впервые увидела его на этапе в Казани. Смотрела, что называется, вживую. Он правда крутой! Свой такой стиль, не знаю стиль может рано называть, но своя манера исполнения, несуетливая, выразительная, цепляет, своя харизма. Успехов и удачи тебе, Владислав!
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Нормально , при доработке и шлифовке получится. Приличная у Влада крутка
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В следующее межсезонье будет батл Малинин-Дикиджи видимо
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Ответ Defender64
Я всё жду, когда кто-то в КП покажет 4Т-4Т. Уже 4А оказался раньше.
Такой каскад не будет засчитан. В техбуке ИСУ четко прописано, что каскад в КП может быть 3-2, 3-3, 4-2 или 4-3.
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У Влада красивые прыжки, нужно это развивать, но и про презентацию не забывать.
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Здорово. Помнится, Малинин пару лет назад тоже начинал с подобных инстаграмных каскадов, и где он теперь. Думаю, у Влада есть все шансы в ближайшие годы стать лидером нашего мужского одиночного, если добавит еще квад и подтянет хореографию с презентацией.
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С практической стороны такие цирковые номера мало эффективны, можно реально потерять каскад или его ополовинить. К тому же это очень энергозатратно для дальнейшей программы, можно ее сильно испортить, это все равно , что стайер на первом круге попрет во всю силу, сделает значительный отрыв, а потом придет к финишу пешком и конечно проиграет. На мой взгляд для Дикиджи вполне по силам каскад 4 сальхов + 3 аксель или любой другой квад с 3 акселем. Думаю исполнение этого каскада дело недалекого будущего или 3А + 3А, тоже вполне реально и уже сейчас возможно.
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Бессмысленно, но впечатляюще 😁
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