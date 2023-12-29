Максим Траньков: «Дикиджи – самое серьезное открытие этого года. Год стал для него прорывом, парень почти выиграл чемпионат России»
Максим Траньков рассказал, кого считает открытием года в фигурном катании.
«Главное и самое серьезное открытие этого года – Владислав Дикиджи.
В остальных дисциплинах все стабильно, а этот молодой парень почти выиграл чемпионат России. Этот год для него стал прорывом!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Прорыв сезона в нашей фигурке – звезда тиктока с миллионами просмотров. Что он там показывает?
Кто же лидер нашей фигурки? Флагман компонентов Семененко, технарь Дикиджи или Гуменник, который умеет почти все
Конечно, ритт не докрутил, но выглядит все равно мощно.
Необыкновенный парнишка. Если так и будет продолжать, в потом еще и нижнюю оценку поднимет (реально, а не в протоколах), то будет наш ответ Малинину )
Здоровья ему. И правда - прорыв года