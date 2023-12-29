Максим Траньков: «Дикиджи – самое серьезное открытие этого года. Год стал для него прорывом, парень почти выиграл чемпионат России»

Максим Траньков рассказал, кого считает открытием года в фигурном катании.

«Главное и самое серьезное открытие этого года – .

В остальных дисциплинах все стабильно, а этот молодой парень почти выиграл чемпионат России. Этот год для него стал прорывом!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Прорыв сезона в нашей фигурке – звезда тиктока с миллионами просмотров. Что он там показывает?

Кто же лидер нашей фигурки? Флагман компонентов Семененко, технарь Дикиджи или Гуменник, который умеет почти все