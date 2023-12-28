Мишина об образе, который хотела бы воплотить: «Пираты Карибского моря». Но не думаю, что мне когда-нибудь дадут их прокатать»

Фигуристка Анастасия Мишина рассказала, какой образ хотела бы воплотить на льду.

выступает в паре с Александром Галлямовым.

– С какой литературной героиней ты себя ассоциируешь?

– Никогда не задумывалась об этом. Как-то болельщики мне сказали, что я похожа на Люси из «Хроник Нарнии». Не знаю чем. Возможно, каким-то своим любопытством.

– А есть ли литературные образы, которые ты бы хотела воплотить на льду?

– Меня привлекают образы отрицательных героев. Мне всегда было интересно попробовать на льду каких-нибудь пиратов, разбойников. Но мои идеи пока не разделяют (улыбается).

– Расскажи о своих любимых фильмах и сериалах.

– Перед Новым годом для меня это всегда «Пираты Карибского моря», «Гарри Поттер», «Хроники Нарнии». Что-то волшебное, что-то позитивное.

– Сейчас модно воплощать образы из кинематографа на льду. Ты бы хотела что-то скатать из фильмов?

– Это достаточно сложно. Если зритель не смотрел фильм, ему сложно понять образ. Да и далеко не вся музыка ложится под конек. Получается очень ограниченное количество музыки из фильмов, и ее часто берут. Не хочется совпадать.

– А в целом есть ли у тебя образ мечты, который ты обязательно когда-нибудь хочешь воплотить?

– Для меня это «Пираты Карибского моря». Но не думаю, что в карьере мне когда-нибудь дадут их прокатать. Может быть, когда-нибудь в шоу... – сказала Мишина.