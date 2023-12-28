Мишина об образе, который хотела бы воплотить: «Пираты Карибского моря». Но не думаю, что мне когда-нибудь дадут их прокатать»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина кино Фигурное катание

Фигуристка Анастасия Мишина рассказала, какой образ хотела бы воплотить на льду.

Мишина выступает в паре с Александром Галлямовым.

– С какой литературной героиней ты себя ассоциируешь?

– Никогда не задумывалась об этом. Как-то болельщики мне сказали, что я похожа на Люси из «Хроник Нарнии». Не знаю чем. Возможно, каким-то своим любопытством.

– А есть ли литературные образы, которые ты бы хотела воплотить на льду?

– Меня привлекают образы отрицательных героев. Мне всегда было интересно попробовать на льду каких-нибудь пиратов, разбойников. Но мои идеи пока не разделяют (улыбается).

– Расскажи о своих любимых фильмах и сериалах.

– Перед Новым годом для меня это всегда «Пираты Карибского моря», «Гарри Поттер», «Хроники Нарнии». Что-то волшебное, что-то позитивное.

– Сейчас модно воплощать образы из кинематографа на льду. Ты бы хотела что-то скатать из фильмов?

– Это достаточно сложно. Если зритель не смотрел фильм, ему сложно понять образ. Да и далеко не вся музыка ложится под конек. Получается очень ограниченное количество музыки из фильмов, и ее часто берут. Не хочется совпадать.

– А в целом есть ли у тебя образ мечты, который ты обязательно когда-нибудь хочешь воплотить?

– Для меня это «Пираты Карибского моря». Но не думаю, что в карьере мне когда-нибудь дадут их прокатать. Может быть, когда-нибудь в шоу... – сказала Мишина.

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16 комментариев
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Если с умом подойти, под Пиратов можно и отличную соревновательную сделать. Это уже классика, особенно первые три части фильма. А основной саундтрек- в самое сердечко.
Очень хотелось бы, чтоб Тамара Николаевна сломала шаблоны и хотя бы рассмотрела такую прогу.
Ведь важно, чтоб ученики кайфовали от образов
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Ну а почему бы и правда не попробовать на тшп ну или как показательное. В том году был футбол под Сашу, в этом году можно и под Настю подстроиться
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Имхо, Насте подошел бы такой хулиганский образ
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Для турнира шоу-программ можно такой номер поставить)
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Всех с наступающим!!!
Насть, пусть все сложится, мечты воплотятся в реальность. Желаю вашей паре интересных и даже хулиганских постановок
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Насте надо катать Джека Воробья!
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Как по мне, так Мишина один в один персонаж из советского мультфильма про муми-троллей

https://youtu.be/hpo45NASD8o?si=bMEILhCjjV6_j_xg

На 5 минуте она на облаке
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Ответ Маргарита В Сафронова
Насте надо катать Джека Воробья!
А партнёр будет в женском платье тогда, да?

Или два мужика будет на льду?

Думаешь, это цензура в виде мизулиной и прочих клоунов пропустит?
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По энергетике подойдёт. Не подойдут внешние типажи. Из Галямчика получится смешной Джек Воробей. А образ Уильяма там пресный. Хотя...возможно будет забавно и даже мило. Просим-просим)) Хоть в шоу.
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Ответ Vendetta4111323
Если с умом подойти, под Пиратов можно и отличную соревновательную сделать. Это уже классика, особенно первые три части фильма. А основной саундтрек- в самое сердечко. Очень хотелось бы, чтоб Тамара Николаевна сломала шаблоны и хотя бы рассмотрела такую прогу. Ведь важно, чтоб ученики кайфовали от образов
Возможно это такой ход чтобы скатать потом эти образы и не было претензий, потому что в ФК музыка из Пиратов уже очень избита. Но если мечта то почему бы и нет? Если бы Настя так сказала уже после появления программы под Пиратов то ей бы мало кто поверил.
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Ответ ribikorto
Возможно это такой ход чтобы скатать потом эти образы и не было претензий, потому что в ФК музыка из Пиратов уже очень избита. Но если мечта то почему бы и нет? Если бы Настя так сказала уже после появления программы под Пиратов то ей бы мало кто поверил.
Избита? Берутся, может, и многие, но навскидку мне вспомнилась только КП Леоновой, с которой она брала серебро ЧМ(а короткую так вообще выиграла), и еще мне нравилась Ю Юн.
Парных или танцевальных удачных не припомню
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Ответ Vendetta4111323
Избита? Берутся, может, и многие, но навскидку мне вспомнилась только КП Леоновой, с которой она брала серебро ЧМ(а короткую так вообще выиграла), и еще мне нравилась Ю Юн. Парных или танцевальных удачных не припомню
Берутся многие, юниоры очень часто катают под эту музыку, особенно мальчики. И в массовой культуре эта музыка очень заезжена. Часто этого достаточно для претензий. Когда Радионова взяла Титаник очень много писали о заезженности и избитости музыки, несмотря на то что в ФК раньше почти никто ее не брал.
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Ответ Железная Леди
Почему почти никто не берет отечественную музыку, отечественных героев? может для молодежи их нет или они плохо их знают?
Валиева в показательных брала
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Ответ Юркин Клоп
Валиева в показательных брала
Это какую? Роль Сергея Базанова, которого арестовали несколько дней назад?
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