Мишина об образе, который хотела бы воплотить: «Пираты Карибского моря». Но не думаю, что мне когда-нибудь дадут их прокатать»
Фигуристка Анастасия Мишина рассказала, какой образ хотела бы воплотить на льду.
Мишина выступает в паре с Александром Галлямовым.
– С какой литературной героиней ты себя ассоциируешь?
– Никогда не задумывалась об этом. Как-то болельщики мне сказали, что я похожа на Люси из «Хроник Нарнии». Не знаю чем. Возможно, каким-то своим любопытством.
– А есть ли литературные образы, которые ты бы хотела воплотить на льду?
– Меня привлекают образы отрицательных героев. Мне всегда было интересно попробовать на льду каких-нибудь пиратов, разбойников. Но мои идеи пока не разделяют (улыбается).
– Расскажи о своих любимых фильмах и сериалах.
– Перед Новым годом для меня это всегда «Пираты Карибского моря», «Гарри Поттер», «Хроники Нарнии». Что-то волшебное, что-то позитивное.
– Сейчас модно воплощать образы из кинематографа на льду. Ты бы хотела что-то скатать из фильмов?
– Это достаточно сложно. Если зритель не смотрел фильм, ему сложно понять образ. Да и далеко не вся музыка ложится под конек. Получается очень ограниченное количество музыки из фильмов, и ее часто берут. Не хочется совпадать.
– А в целом есть ли у тебя образ мечты, который ты обязательно когда-нибудь хочешь воплотить?
– Для меня это «Пираты Карибского моря». Но не думаю, что в карьере мне когда-нибудь дадут их прокатать. Может быть, когда-нибудь в шоу... – сказала Мишина.
Очень хотелось бы, чтоб Тамара Николаевна сломала шаблоны и хотя бы рассмотрела такую прогу.
Ведь важно, чтоб ученики кайфовали от образов
Насть, пусть все сложится, мечты воплотятся в реальность. Желаю вашей паре интересных и даже хулиганских постановок
https://youtu.be/hpo45NASD8o?si=bMEILhCjjV6_j_xg
На 5 минуте она на облаке
Или два мужика будет на льду?
Думаешь, это цензура в виде мизулиной и прочих клоунов пропустит?
Парных или танцевальных удачных не припомню