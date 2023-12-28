Анастасия Мишина: «Программа, которую я сначала не полюбила – «Эсмеральда». Когда нам ее ставили, музыка заедала в голове, и это был как день сурка»

Фигуристка Анастасия Мишина рассказала, какую программу сначала не полюбила.

Мишина выступает в паре с .

– Какая у тебя самая любимая программа в карьере?

– Это интересно, это программа, которую я сначала не полюбила – «Эсмеральда». Когда нам ее ставили, музыка заедала в голове, и это был как день сурка – ты просыпаешься, и у тебя в голове одна и та же мелодия.

Но потом эта программа стала любимой. Наверное, потому что ее хореографией занимался Александр Александрович Степин. Я с ним занималась с детства, мне всегда очень нравились его уроки. У него очень интересный подход к работе. Он мог и наругать, но так, что это не обидно и даже смешно.

– Как ты готовишься к тому или иному образу?

– Для меня самое важное – прочувствовать образ. Хореографы, тренеры рассказывают, какой они видят меня в этом образе, и из нескольких образов, может быть, из своих тоже, я выбираю тот, который мне ближе.

Либо ты чувствуешь, либо нет. Туда-сюда, вправо-влево, ты находишь именно свой образ. Он может немножко отличаться от того, что тебе хотят поставить, но это будет твоя интерпретация, – сказала .