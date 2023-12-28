Мишина о переходе в парное катание: «У меня прыжков не было – только двойные. Я даже двойной аксель не прыгала»

Фигуристка Анастасия Мишина рассказала, как перешла в парное катание.

Мишина выступает в паре с Александром Галлямовым.

– Настя, расскажи, как ты перешла из одиночного в парное катание?

– Моим тренером в одиночном катании была Елена Александровна Климова – мама Федора Климова. Она посоветовала мне перейти в парное катание, так как я была маленького роста, где-то 1 метр 30 см. Наверное, это был удобный момент, чтобы перейти в пары. Мне было 10 лет, возможно, для многих это немножко рано, но, так как у меня не было перспектив в одиночном катании, меня ничего не удерживало.

– Получается, прыжки были нестабильные?

– У меня прыжков не было – только двойные. Я даже двойной аксель не прыгала.

– А как удалось их обрести в парном катании?

– Первый год или даже больше я занималась и в одиночном, и в парном катании. С Еленой Александровной занималась прыжками, потом с Кириллом Анатольевичем Давыденко, также помогали мои парные тренеры, партнеры. Моя техника прыжков – это сборная солянка, от всех по чуть-чуть, поэтому она, наверное, немножко отличается от идеальной техники.

– Быстро удалось освоиться в парном катании? Все-таки это, наверное, самый экстремальный вид фигурного катания, нужно быть бесстрашной.

– Мне очень запомнилась фраза моего первого партнера. Когда я плакала на поддержках, что мне страшно, он сказал: «Мне тоже страшно». Тогда я поняла, что такая не одна и это нормально.

– До сих пор страшно?

– Чем больше парным катанием занимаешься, тем реже случаются какие-то травмоопасные моменты, ошибки. Мы полностью доверяем друг другу и, даже если идет какой-то сбой, можем сделать так, чтобы это было не травмоопасно.

– Что для тебя парное катание?

– По сравнению с одиночным катанием у нас есть возможность показать эмоции друг другу. Зрителю не нужно додумывать сюжет, – сказала Мишина.