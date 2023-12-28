Светлана Панова: «Мы стремимся добавить в программу Синицыной четверной тулуп, бывают неплохие попытки»

Тренер Светлана Панова высказалась о перспективах ультра-си у Ксении Синицыной.

– Какая история для Синицыной более реальна – тройной аксель или четверной тулуп?

– Четверной. Хотя при наличии правильной техники можно и совместить. Это реально.

– То есть у вас нет ощущения, что прыгать тройной аксель дано не всем спортсменкам?

– Три или четыре года назад мы этот прыжок уже пробовали делать. В программы не вставляли, но отдельные попытки были удачными. Потом то ли карантин начался, то ли травмы какие-то пошли, и мы этот процесс забросили.

Двойной аксель у Ксении и сейчас неплохой, но некоторые огрехи в технике имеются. Поэтому сначала надо их устранить, довести технику этого прыжка до идеальной, а потом уже начинать думать над тем, чтобы добавить еще один оборот. В этом плане тройной аксель более сложен, чем квад.

А вот четверной тулуп мы точно будем стремиться добавить в программу. Не знаю, правда, насколько у нас получится реализовать задуманное уже в этом сезоне, но на тренировках Синицына этот прыжок не забрасывает, бывают неплохие попытки.

Проблема в том, что четверные прыжки при большом количестве повторений неминуемо приводят к травмам. Особенно когда спортсмен физически к таким прыжкам не готов.

– А сама-то Ксения настроена на то, чтобы усложнять программу?

– Она каждый год этого хочет. Просто даже если говорить о том, чтобы добавить всего один прыжок, нужно проделать очень большую работу: поднять высоту тройных, доработать технику. Это очень монотонный труд, от которого сильно устаешь. Но только в этом случае можно идти на усложнение без риска получить травму, – сказала Панова.

Очарование фигурного Гран-при – Ксения Синицына: в ее катании прыжки не главное