Светлана Панова: «Мы стремимся добавить в программу Синицыной четверной тулуп, бывают неплохие попытки»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Светлана Панова Ксения Синицына Фигурное катание

Тренер Светлана Панова высказалась о перспективах ультра-си у Ксении Синицыной.

Какая история для Синицыной более реальна – тройной аксель или четверной тулуп?

– Четверной. Хотя при наличии правильной техники можно и совместить. Это реально.

То есть у вас нет ощущения, что прыгать тройной аксель дано не всем спортсменкам?

– Три или четыре года назад мы этот прыжок уже пробовали делать. В программы не вставляли, но отдельные попытки были удачными. Потом то ли карантин начался, то ли травмы какие-то пошли, и мы этот процесс забросили.

Двойной аксель у Ксении и сейчас неплохой, но некоторые огрехи в технике имеются. Поэтому сначала надо их устранить, довести технику этого прыжка до идеальной, а потом уже начинать думать над тем, чтобы добавить еще один оборот. В этом плане тройной аксель более сложен, чем квад.

А вот четверной тулуп мы точно будем стремиться добавить в программу. Не знаю, правда, насколько у нас получится реализовать задуманное уже в этом сезоне, но на тренировках Синицына этот прыжок не забрасывает, бывают неплохие попытки.

Проблема в том, что четверные прыжки при большом количестве повторений неминуемо приводят к травмам. Особенно когда спортсмен физически к таким прыжкам не готов.

А сама-то Ксения настроена на то, чтобы усложнять программу?

– Она каждый год этого хочет. Просто даже если говорить о том, чтобы добавить всего один прыжок, нужно проделать очень большую работу: поднять высоту тройных, доработать технику. Это очень монотонный труд, от которого сильно устаешь. Но только в этом случае можно идти на усложнение без риска получить травму, – сказала Панова.

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3 комментария
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Молодцы! Четверной обязательно нужен, чтобы за тройку бороться! И компоненты, надеюсь еще подрастут, а то наблюдать, как с падениями куда больше получают, тоже дикость!
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