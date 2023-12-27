Мозалев о чемпионате России: «Сложилось все не так, как задумывал. Жизнь дает испытания, я считаю, что справился довольно-таки неплохо»

Андрей Мозалев оценил, как сложился для него чемпионат России в Челябинске.

– В целом довольны чемпионатом России?

– Сложилось все не так, как задумывал. Жизнь дает испытания, я считаю, что справился и довольно-таки неплохо, поэтому доволен. Да, 11-е место – это не очень, прокаты тоже, но все бывает. Главное – пройти через это.

– В этом году вы заняли 11-е место, а на прошлом чемпионате России – шестое. Получается, результаты ухудшились?

– Не сказал бы, что произошел спад. На этом чемпионате было тяжело из-за болезни, из-за падения на копчик. Тут уже не место было важно. Важнее – перебороть себя и откатать.

– Вы обратили внимание, что судьи порезали технику баллов на 15? Обсуждали этот момент с тренерским штабом?

– Видел, там можно было, конечно, придраться к сальхову – мне поставили галку. Не скажу, что шикарно сделал.

На тулупе получился недокрут – его было больнее всего делать, не смог полностью чисто сделать. На втором тулупе мне поставили q – тут уже непонятно, почему. Ну, как откатал – так и оценили.

– В этом году на каких соревнованиях был лучший прокат?

– Наверно, такого проката еще не было. Были хорошие, но все равно какие-то косячки вылезали.

– Есть понимание того, что нужно сделать, чтобы откатать обе программы чисто?

– Есть, я и катал практически, были мелкие ошибки. В целом, катал чисто: и короткую, и произвольную. В принципе, знаю, как откатать чисто.

– Адреналина на соревнованиях хватило?

– На самом деле переживал за произвольную. Я даже забыл, что я на чемпионате, все мысли были о копчике. Спокойно ехал, – сказал фигурист.