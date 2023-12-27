Мозалев о чемпионате России: «Сложилось все не так, как задумывал. Жизнь дает испытания, я считаю, что справился довольно-таки неплохо»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Андрей Мозалев Фигурное катание

Андрей Мозалев оценил, как сложился для него чемпионат России в Челябинске.

– В целом довольны чемпионатом России?

– Сложилось все не так, как задумывал. Жизнь дает испытания, я считаю, что справился и довольно-таки неплохо, поэтому доволен. Да, 11-е место – это не очень, прокаты тоже, но все бывает. Главное – пройти через это. 

– В этом году вы заняли 11-е место, а на прошлом чемпионате России – шестое. Получается, результаты ухудшились?

– Не сказал бы, что произошел спад. На этом чемпионате было тяжело из-за болезни, из-за падения на копчик. Тут уже не место было важно. Важнее – перебороть себя и откатать.

– Вы обратили внимание, что судьи порезали технику баллов на 15? Обсуждали этот момент с тренерским штабом?

– Видел, там можно было, конечно, придраться к сальхову – мне поставили галку. Не скажу, что шикарно сделал.

На тулупе получился недокрут – его было больнее всего делать, не смог полностью чисто сделать. На втором тулупе мне поставили q – тут уже непонятно, почему. Ну, как откатал – так и оценили.

– В этом году на каких соревнованиях был лучший прокат?

– Наверно, такого проката еще не было. Были хорошие, но все равно какие-то косячки вылезали.

– Есть понимание того, что нужно сделать, чтобы откатать обе программы чисто?

– Есть, я и катал практически, были мелкие ошибки. В целом, катал чисто: и короткую, и произвольную. В принципе, знаю, как откатать чисто.

– Адреналина на соревнованиях хватило?

– На самом деле переживал за произвольную. Я даже забыл, что я на чемпионате, все мысли были о копчике. Спокойно ехал, – сказал фигурист.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрею удачи на следующий год. Но вот кто разбирается в кушках-недокрутах и прочем, не могли бы объяснить, почему столько много баллов срезали? Похоже, что Андрей с тренером тоже не до конца понимают. Но молодцы, этот «срез» достойно приняли, не истерили на судей. Просто хотелось бы понять, как так можно 14 баллов потерять .
+2
0
+2
Вспомнилось старое интервью Этери, где ее спросили, почему ее девочки постоянно побеждают, а мальчики - нет, хотя система подготовки одна и та же. И она сказала, что дело в отсутствии мотивации и отсутствии здорового честолюбия. Мол, девочки занимают 2-ое место, хотя могли бы занять первое, и для них это полный провал. А пацаны занимают десятое и говорят: "В целом я своим выступлением доволен".

Вот и Мозалев тоже почти всегда доволен)) Он из-за турнира шоу-программ расстроен больше, чем из-за провалов на основных турнирах.
+2
0
+2
У всех питерских эта блажь в голове, что они святые. Вот типа еще годик дурака поваляю, а потом все само собой придет.
+2
-1
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий