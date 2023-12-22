Андрей Мозалев: «Вчера заболел копчик, не мог нормально тренироваться. До шестой минуты разминки думал, выступать или нет»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Андрей Мозалев Фигурное катание

Андрей Мозалев рассказал, что хотел отказаться от выступления в произвольной.

Фигурист получил за произвольную программу на чемпионате России 167,47 балла. Он исполнил три четверных прыжка.

«Вчера заболел копчик. Кое-как откатался. Даже не мог нормально тренироваться. До шестой минуты разминки думал, выступать или нет.

Предупредил Марка (Кондратюка), что, возможно, не буду катать. Но собрался с мыслями и решил выступать.

После болезни тяжело ехалось, но я сумел собраться», – сказал Мозалев.

3 комментария
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Здорово получилось, Андрей!
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Андрей, сегодня великолепно катался.
И сразу видно, насколько он порядочный и внимательный человек: предупредил соперника о возможном снятии. Это дорого стоит.
Поэтому и болею за Андрея: он талантливый и интеллигентный фигурист!
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Респект за стойкость
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