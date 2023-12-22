Андрей Мозалев: «Вчера заболел копчик, не мог нормально тренироваться. До шестой минуты разминки думал, выступать или нет»

Андрей Мозалев рассказал, что хотел отказаться от выступления в произвольной.

Фигурист получил за произвольную программу на чемпионате России 167,47 балла. Он исполнил три четверных прыжка.

«Вчера заболел копчик. Кое-как откатался. Даже не мог нормально тренироваться. До шестой минуты разминки думал, выступать или нет.

Предупредил Марка (Кондратюка), что, возможно, не буду катать. Но собрался с мыслями и решил выступать.

После болезни тяжело ехалось, но я сумел собраться», – сказал Мозалев.