Андрей Мозалев: «Музыку в короткой решили поменять, чтобы легко катилось. Прошлая мне очень нравилась, но она тяжелая для восприятия»
Андрей Мозалев рассказал, почему было принято решение поменять короткую программу.
«Почему изменил короткую перед ЧР? Решили, что тяжелая музыка, каркас остался, рисунок остался, поменяли руки и шаги.
Музыку решили поменять, так как прошлая мне очень нравилась, но она достаточно тяжелая для восприятия, и ты чувствуешь себя тяжело. Поменяли на более легкое, чтобы легко катилось и всем было легко воспринимать.
Поменяется ли костюм к произвольной, чтобы сочеталось с короткой? Интрига», – сказал фигурист, который занял 12-е место в короткой программе на чемпионате России.