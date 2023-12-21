Андрей Мозалев: «Музыку в короткой решили поменять, чтобы легко катилось. Прошлая мне очень нравилась, но она тяжелая для восприятия»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Андрей Мозалев Фигурное катание

Андрей Мозалев рассказал, почему было принято решение поменять короткую программу.

«Почему изменил короткую перед ЧР? Решили, что тяжелая музыка, каркас остался, рисунок остался, поменяли руки и шаги.

Музыку решили поменять, так как прошлая мне очень нравилась, но она достаточно тяжелая для восприятия, и ты чувствуешь себя тяжело. Поменяли на более легкое, чтобы легко катилось и всем было легко воспринимать.

Поменяется ли костюм к произвольной, чтобы сочеталось с короткой? Интрига», – сказал фигурист, который занял 12-е место в короткой программе на чемпионате России.

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4 комментария
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Андрей-прога замечательная новая-мне очень понравилась и ты знаешь впечатления от нее Светлые.Так что Вы Молодцы с тренером-креативщики.Оценку судей не доволен очень, прям видишь как мы большинство переживаем за тебя.Борись Андрей.Вы с тренером -Отличная креативная команда.
+5
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+4
Ответ Дружба11
Андрей-прога замечательная новая-мне очень понравилась и ты знаешь впечатления от нее Светлые.Так что Вы Молодцы с тренером-креативщики.Оценку судей не доволен очень, прям видишь как мы большинство переживаем за тебя.Борись Андрей.Вы с тренером -Отличная креативная команда.
Я с вами полностью согласна
+2
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+1
Без разницы, под какую музыку ждать ошибки от Андрея. Это как бабочка Миши Коляды. Ее не может не быть в прокате.
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Ответ ДИАНА
Я с вами полностью согласна
а я с Вами-буду болеть за Андрея
+1
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