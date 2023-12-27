Андрей Мозалев: «Держал рабочий вес на протяжении сезона, но после болезни, может быть, немножко прибавил. К следующему старту буду в идеальной форме»
Андрей Мозалев прокомментировал слова Тарасовой о том, что ему нужно похудеть.
– Татьяна Анатольевна Тарасова комментировала прокаты мужчин. Она высоко оценила ваше владение коньком, но посоветовала снизить вес. Можете прокомментировать ее высказывание?
– Я следил за весом с самого начала сезона, с июня. Пришел в свой рабочий вес, держал его на протяжении сезона. Честно, после болезни перестал об этом думать.
Нужно было восстановиться, две недели получились нервными. Старался ни о чем не думать и, может быть, немножко прибавил. Я займусь этим сейчас, к следующему старту буду в идеальной форме.
– Как воспринимаете критику?
– Критика – это хорошо, значит, что-то нужно исправить, – сказал фигурист.
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