Тарасова о Кондратюке: «Программа не докатана, со второй половины просто шагом, скорости совсем нет. Для него это не результат»

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат России мужское катание Марк Кондратюк Фигурное катание

Тарасова заявила, что Кондратюку не хватило скорости в произвольной программе.

Фигурист получил за произвольную программу на чемпионате России 168,11 балла (82,30 за технику).

«Марк – индивидуальность. Мы хотим, чтобы, пока он может, он катался. Он сделал четверные, да, но...

Программа не докатана. Со второй половины просто шагом, шагом! Скорости совсем нет.

Для Кондратюка это не результат. Для нас результат, что он прокатал первую половину», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова

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13 комментариев
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и тем не менее на нем лица не было, когда объявили, что Яблоков выше, вот она цеэсковско-соколовская привычка к блату и грибам
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Тут вообще хрень. Как были стремные выезды, так и остались. Как не было катания, так и не намека...
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Такие высокие оценки за провальный прокат - это позор нашего судейства!
Коган обещал честное судейство, ну и где оно??? Надоел этот блат учеников Светы!
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Первую половину Марк хорошо откатал, на вторую половину физухи уже не хватило.

По справедливости должен был уйти под Мозалева.
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А компы, как у чистого Мозалёва. Стыдобища.
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Очень обидно за Марка. Иметь такую форму летом - 10 3А подряд на шоу, изумительные выступления на контрольных прокатах и все потерять в ноль. О чем думает ТШ?
Какая необходимость репетировать ночью Алладина и выступать у Авербуха? Последний кусок хлеба доедает?
Почему Мура у Плющенко и Хрустальные нигде не выступают за неделю от ЧР?
Менять ТШ ему нужно. Тренер - не жена, можно поблагодарить и двигаться дальше. Или в шоу совсем уходить к Авербуху и Навке, оставаясь у Соколовской. По-другому ни у кого не получится и не получалось никогда и нигде. На ЧР явно не хватило силы физической.
+9
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Ответ vanessa2021
Первую половину Марк хорошо откатал, на вторую половину физухи уже не хватило. По справедливости должен был уйти под Мозалева.
Да поглубже.
+6
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Ответ Svetlana Yablonskaya
А компы, как у чистого Мозалёва. Стыдобища.
Да позор оценкам вообще. Катался грязно. Мозалеву сняли с техники очень много, не понятно за что. Марку накидали грибищ за корявые прыжки. Еще и падение. Компоненты даже обсуждать неудобно.
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За то какие компоненты!
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Ответ Прекрасная фурия
Очень обидно за Марка. Иметь такую форму летом - 10 3А подряд на шоу, изумительные выступления на контрольных прокатах и все потерять в ноль. О чем думает ТШ? Какая необходимость репетировать ночью Алладина и выступать у Авербуха? Последний кусок хлеба доедает? Почему Мура у Плющенко и Хрустальные нигде не выступают за неделю от ЧР? Менять ТШ ему нужно. Тренер - не жена, можно поблагодарить и двигаться дальше. Или в шоу совсем уходить к Авербуху и Навке, оставаясь у Соколовской. По-другому ни у кого не получится и не получалось никогда и нигде. На ЧР явно не хватило силы физической.
Ну сменит он тренерский штаб и что? Ему сразу волшебной палочкой его корявость уберут? Так не уберут. Еще и цскашных грибов не будет и вообще в подвал таблицы улетит.
Просто в сезоне тренироваться надо, а не по шоу скакать.
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все справедливо Татьяна Анатольевна сказала, спасибо, что не стала хвалить. Марку работать и работать, чтобы оправдывать свои оценки
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А как пиарили. А результат- пшик. Пузырь мыльный.
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Ответ Прекрасная фурия
Очень обидно за Марка. Иметь такую форму летом - 10 3А подряд на шоу, изумительные выступления на контрольных прокатах и все потерять в ноль. О чем думает ТШ? Какая необходимость репетировать ночью Алладина и выступать у Авербуха? Последний кусок хлеба доедает? Почему Мура у Плющенко и Хрустальные нигде не выступают за неделю от ЧР? Менять ТШ ему нужно. Тренер - не жена, можно поблагодарить и двигаться дальше. Или в шоу совсем уходить к Авербуху и Навке, оставаясь у Соколовской. По-другому ни у кого не получится и не получалось никогда и нигде. На ЧР явно не хватило силы физической.
Получается, в итоге не Трусова и не Плющенко виноваты? А то здесь стройным хором вопили весь прошлый сезон, что они, мол. До сих пор фанаты Марка пишут ему "бросай шоу Плющенко", когда он у Авера и Навки подхалтуривает давно уже.
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