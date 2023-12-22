Тарасова о Кондратюке: «Программа не докатана, со второй половины просто шагом, скорости совсем нет. Для него это не результат»
Тарасова заявила, что Кондратюку не хватило скорости в произвольной программе.
Фигурист получил за произвольную программу на чемпионате России 168,11 балла (82,30 за технику).
«Марк – индивидуальность. Мы хотим, чтобы, пока он может, он катался. Он сделал четверные, да, но...
Программа не докатана. Со второй половины просто шагом, шагом! Скорости совсем нет.
Для Кондратюка это не результат. Для нас результат, что он прокатал первую половину», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Коган обещал честное судейство, ну и где оно??? Надоел этот блат учеников Светы!
По справедливости должен был уйти под Мозалева.
Какая необходимость репетировать ночью Алладина и выступать у Авербуха? Последний кусок хлеба доедает?
Почему Мура у Плющенко и Хрустальные нигде не выступают за неделю от ЧР?
Менять ТШ ему нужно. Тренер - не жена, можно поблагодарить и двигаться дальше. Или в шоу совсем уходить к Авербуху и Навке, оставаясь у Соколовской. По-другому ни у кого не получится и не получалось никогда и нигде. На ЧР явно не хватило силы физической.
Просто в сезоне тренироваться надо, а не по шоу скакать.