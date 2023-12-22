Тарасова о Кондратюке: «Программа не докатана, со второй половины просто шагом, скорости совсем нет. Для него это не результат»

Тарасова заявила, что Кондратюку не хватило скорости в произвольной программе.

Фигурист получил за произвольную программу на чемпионате России 168,11 балла (82,30 за технику).

« – индивидуальность. Мы хотим, чтобы, пока он может, он катался. Он сделал четверные, да, но...

Программа не докатана. Со второй половины просто шагом, шагом! Скорости совсем нет.

Для Кондратюка это не результат. Для нас результат, что он прокатал первую половину», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию .