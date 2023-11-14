Боброва о короткой программе Валиевой: «У нее было такое жирное катание в самом хорошем смысле – сочное, насыщенное. Не веет Глейхенгаузом, и это большой плюс»

Екатерина Боброва похвалила «жирное катание» в программе Камилы Валиевой.

В короткой программе этого сезона фигуристка Валиева выступает под блюз I See Red.

«Мне очень понравилась короткая программа, спасибо ей за нее. У нее было такое жирное катание в самом хорошем смысле этого слова. Сочное, насыщенное, с придыханием. Там все было. Что мне нравится – смотрю на эту короткую, и мне порой не верится, что эту программу поставил Глейхенгауз. В самом хорошем смысле! Почему же он не ставит такие программы другим?

Начнут писать, что никто так не катается, как Валиева, никто так не может прочувствовать программу – и будут в какой-то мере правы. Но в этой программе не веет Глейхенгаузом, и это большой плюс.

У него в арсенале уже есть хорошие программы, есть яркие – и у Щербаковой, и у Валиевой, и у Медведевой. Их ставит Глейхенгауз и, конечно, еще обязательно что-то добавляет Этери Георгиевна (Тутберидзе), потому что у нее есть вкус на это.

Но есть определенный стиль, который просматривается на протяжении многих постановок. А тут прям свежее дыхание!» – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва в подкасте «Ход коньком».

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