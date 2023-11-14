Боброва о короткой программе Валиевой: «У нее было такое жирное катание в самом хорошем смысле – сочное, насыщенное. Не веет Глейхенгаузом, и это большой плюс»

Теги сборная России Екатерина Боброва женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Даниил Глейхенгауз Анна Щербакова Камила Валиева Фигурное катание

Екатерина Боброва похвалила «жирное катание» в программе Камилы Валиевой.

В короткой программе этого сезона фигуристка Валиева выступает под блюз I See Red.

«Мне очень понравилась короткая программа, спасибо ей за нее. У нее было такое жирное катание в самом хорошем смысле этого слова. Сочное, насыщенное, с придыханием. Там все было. Что мне нравится – смотрю на эту короткую, и мне порой не верится, что эту программу поставил Глейхенгауз. В самом хорошем смысле! Почему же он не ставит такие программы другим?

Начнут писать, что никто так не катается, как Валиева, никто так не может прочувствовать программу – и будут в какой-то мере правы. Но в этой программе не веет Глейхенгаузом, и это большой плюс.

У него в арсенале уже есть хорошие программы, есть яркие – и у Щербаковой, и у Валиевой, и у Медведевой. Их ставит Глейхенгауз и, конечно, еще обязательно что-то добавляет Этери Георгиевна (Тутберидзе), потому что у нее есть вкус на это.

Но есть определенный стиль, который просматривается на протяжении многих постановок. А тут прям свежее дыхание!» – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва в подкасте «Ход коньком».

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41 комментарий

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private dancer
Боброва хоть слова лучше подбирала бы ))))
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Адриана
У Камилы бесподобная КП! Она в ней совсем другая, очень яркая, харизматичная, эффектная и женственная.
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Ольга Воеводина
Лайфхак от Бобровой: сказать какую-то неприятную вещь, а потом добавить "В самом хорошем смысле!" Просто прелестно (нет).
+13
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Светлана Ильина
Это у Бобровой было жирное катание.
А у Камилы прекрасное катание. Произвольная не пошла, но так бывает.
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Александр Шульгин
Ответ Anna
В программе нет прогиба, этим она выделяется) Мне тоже нравится эта кп, единственная в этом сезоне у Хрустального
Просто Валиева уже прогнуться не может и когда она подымает ногу это так не эстетично смотрится про смотреть неприятно. Она вращения свои фирменные все растеряла.
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Ника138
Сказать раздобревшей Валиевой про жирное катание - если не протроллить, то даже и не знаю с каким смыслом. Катя как всегда ляпнула)
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Алексей Зиновьев
Когда нибудь Катя и Роднина бросят пить и заткнутся. Верю
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ретроградный меркурий
Если хочется привести аналогии с едой, то можно назвать катание вкусным, сочным, с перчинкой. Но жирным - это что-то новенькое. Даже не знаю, какой у жирного может быть хороший смысл
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Zooey Glass
Боброва просто гений мысли.
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Bulkina
Боброва даст фору Тарасовой по плохо завуалированным оскорблениям спортсменов.
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Поговорим
Ответ Шубина
И вообще, не готовилась она, что ли. Какой Глейхенгауз ставил самые яркие программы Медведевой? Самые яркие, прекрасные программы были у Жени в сезоне 15/16, "Мелодии белых ночей", чудесные, и это, насколько я могу помнить, ставил Авербух. Женя все сияла, летела в этих программах, светилась. У Ани знаковая программа, вроде, пишут, что Парфюмер, а у Камилы, по мнению большинства, Девочка на шаре, но обе они неяркие. Яркие программы Глейхенгауз ставил Загитовой, ими и прославился.
Там Журанков сидит напротив, а Алина Загитова - имя которое при нем нельзя произносить)) Вот Катя и изогнулась неловко, видимо Медведева - первое, что пришло в голову.
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Александр Шульгин
Глейзенгауз поставил уже столько программы которые подождал на Олимпиадах и чемпионатах мира что Боброва помолчала бы
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Н.Ф.
Катание сливочное, 35-процентной жирности.
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Inna Iyhmina
У Бобровой было жирное катание не в хорошем смысле слова.
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Магнетист*
Камила - не ты ) У неё элегантное катание
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Слончик
Не назввайте ее олимпийской чемпионкой
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Ответ private dancer
Боброва хоть слова лучше подбирала бы ))))
Она и подобрала.))
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RusVector
Пройдет еще неделя и эксперты будут по-прежнему давать оценку прокатам Камилы в Казани! А о призерах мы из уст этих экспертов так ничего и не услышали!
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Ответ Lapo Elkann
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Даже не надейся, я подобным не занимаюсь, в отличие от некоторых. Ивану привет передай от меня.))
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Lapo Elkann
Ответ Шубина
И вообще, не готовилась она, что ли. Какой Глейхенгауз ставил самые яркие программы Медведевой? Самые яркие, прекрасные программы были у Жени в сезоне 15/16, "Мелодии белых ночей", чудесные, и это, насколько я могу помнить, ставил Авербух. Женя все сияла, летела в этих программах, светилась. У Ани знаковая программа, вроде, пишут, что Парфюмер, а у Камилы, по мнению большинства, Девочка на шаре, но обе они неяркие. Яркие программы Глейхенгауз ставил Загитовой, ими и прославился.
какие яркие , Дон Кихот ? Этери ставила. Где праздник и стиль , там Этери Георгиевна , а где правильная прога , но без приятного кокетства , эти Даниил Маркович.
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0:4 на спотифай камп ноу
По уровню интеллекта футбол фигурка в целом рядом.
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Lapo Elkann
Ответ заблокированному пользователю
Ай да Боброва.)) Ждём весовую оценку ПП.
Тонкая и косая на главной висит . сам обсуждай.
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Пользователь заблокирован
Ай да Боброва.)) Ждём весовую оценку ПП.
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Шубина
Ответ заблокированному пользователю
И всё равно я рад тебя видеть.)
Что-то Вас слишком быстро блокируют, не успеваю запомнить.
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Шубина
Ответ Lapo Elkann
какие яркие , Дон Кихот ? Этери ставила. Где праздник и стиль , там Этери Георгиевна , а где правильная прога , но без приятного кокетства , эти Даниил Маркович.
Клеопатра, Кармен, Дон Кихот, Game of Survival, вот эти все яркие.
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arisstopane
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
По уровню интеллекта футбол фигурка в целом рядом.
разные планеты)
фк тренят месяц две проги 4+6 минут и год катают одно и то же,
а в футболе каждая игра - это 90 минут постоянного движа 11 неизвестных, против 11 других неизвестных, с ежесекундным принятием решений в единоборствах с соперником...
разные планеты)
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Іра Блоцкая-Вараксіна
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
По уровню интеллекта футбол фигурка в целом рядом.
Мне кажется футбол все же выше...
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Lapo Elkann
Ответ заблокированному пользователю
Даже не надейся, я подобным не занимаюсь, в отличие от некоторых. Ивану привет передай от меня.))
Не я клянусь, даже привет не успела передать Ивану.
Зарегистрируйся опять и скажи какому Ивану . Буду ждать.
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Lapo Elkann
Ответ заблокированному пользователю
Даже не надейся, я подобным не занимаюсь, в отличие от некоторых. Ивану привет передай от меня.))
Ладно , оригинально , поставлю плюс , но скажи какому Ивану.
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Lapo Elkann
Ответ заблокированному пользователю
Напиши мне это через два месяца.
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Sat397
Да, эта короткая программа одна из многих классных программ, которыми нас порадовала Камила.
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