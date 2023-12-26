Коган о показательном номере Валиевой под песню «Пыяла»: «Могла ли она выразить чувства, которые хотела? На мой взгляд, да»

Теги сборная России чемпионат России ФФКР женское катание Александр Коган Камила Валиева Фигурное катание

Коган оценил показательный номер Валиевой под песню из сериала «Слово пацана».

Камила Валиева представила на чемпионате России в Челябинске номер под песню «Пыяла» группы АИГЕЛ – саундтрек к сериалу «Слово пацана». 

«Как показательный номер это вполне может быть. Сам я этот сериал не смотрел и не планирую, я услышал музыку, откуда она, мне все равно, это музыкальное сопровождение к программе.

Могла ли она выразить чувства, которые хотела? На мой взгляд, да», – сказал гендиректор ФФКР Александр Коган.

Ну как без «Слова пацана» в фигурке? Камила Валиева с главной песней года и в трениках

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13 комментариев
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А кто шум поднял? Родина что ли?
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Журналисты совсем выдохлись? Что за бредовый опрос?
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Какие у Валиевой чувства? Она была в банде? Или платила дань бандитам?
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Так могла или смогла?
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Ответ Ad notam
Как на прошлошоднем ЧР так и на этом - есть показательный номер Ками и есть все остальные, которые никому не интересны. IMHO
Если вы фан Камилы, то может быть)
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А с чего весь это кипиш, что аж Коган комментирует показательный номер?
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Ответ Белые Росы
Это ваши же и накрутили. Известно, как легко накручиваются просмотры в инстаграм. А приличный человек не станет смотреть даже сериал с неприличным названием.
Я и не смотрела сериал ) И не буду. Мне показалки достаточно.
Вы чего такая строгая ?
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Ответ Viks
Какие у Валиевой чувства? Она была в банде? Или платила дань бандитам?
В окно выходила.
+4
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Как испугался Коган
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Ответ Oleandra
А кто шум поднял? Родина что ли?
Думаю, просто журналисты раскручивают волну на хайпе. Номер то получился мегахайповый. Классный.
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