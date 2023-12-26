Коган о показательном номере Валиевой под песню «Пыяла»: «Могла ли она выразить чувства, которые хотела? На мой взгляд, да»

Коган оценил показательный номер Валиевой под песню из сериала «Слово пацана».

представила на чемпионате России в Челябинске номер под песню «Пыяла» группы АИГЕЛ – саундтрек к сериалу «Слово пацана».

«Как показательный номер это вполне может быть. Сам я этот сериал не смотрел и не планирую, я услышал музыку, откуда она, мне все равно, это музыкальное сопровождение к программе.

Могла ли она выразить чувства, которые хотела? На мой взгляд, да», – сказал гендиректор ФФКР Александр Коган.

Ну как без «Слова пацана» в фигурке? Камила Валиева с главной песней года и в трениках