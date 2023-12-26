Глава Паралимпийского комитета России: «Для участников СВО Костомаров является примером, как можно восстановиться, найти себя и быть успешным»

Глава Паралимпийского комитета России назвал Костомарова примером для участников СВО.

В этом году олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду перенес частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии.

– Вы бы не хотели использовать не как спортсмена‑паралимпийца, а как посла олимпийского движения?

– Послушайте, у нас есть люди, которые прошли специальную военную операцию с ранениями, имеют множество наград. Как вы считаете, не они ли должны быть послами паралимпийского движения?

Безусловно, Роман – великий спортсмен, нашел силы и мотивацию выйти из своей тяжелой ситуации и даже появился на льду. То, что он сейчас делает, вызывает колоссальное уважение.

Для участников СВО он также является примером, как можно восстановиться, найти себя и быть успешным, – сказал Павел Рожков.