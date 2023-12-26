Глава Паралимпийского комитета России: «Для участников СВО Костомаров является примером, как можно восстановиться, найти себя и быть успешным»

Теги Роман Костомаров ПКР Павел Рожков Фигурное катание

Глава Паралимпийского комитета России назвал Костомарова примером для участников СВО.

В этом году олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду перенес частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии.

– Вы бы не хотели использовать Костомарова не как спортсмена‑паралимпийца, а как посла олимпийского движения?

– Послушайте, у нас есть люди, которые прошли специальную военную операцию с ранениями, имеют множество наград. Как вы считаете, не они ли должны быть послами паралимпийского движения?

Безусловно, Роман – великий спортсмен, нашел силы и мотивацию выйти из своей тяжелой ситуации и даже появился на льду. То, что он сейчас делает, вызывает колоссальное уважение.

Для участников СВО он также является примером, как можно восстановиться, найти себя и быть успешным, – сказал Павел Рожков.

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4 комментария
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Ну если всем участникам СВО будет помогать Навка то да. А так - ничего против Романа не имею. Но к его восстановлению были приложены огромные ресурсы недоступные простым участникам сво.
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+13
Протезы свошникам тоже навка оплачивать будет?
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Вы Павел Рожков, глава Параллимпийского комитета ошибаетесь. Костомаров ещё не нашёл себя и он не может сейчас быть примером для участников СВО после его слов про смерть и инвалидность!!!!
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0
+2
Костомаров сам человек не бедный, плюс у него очень богатые друзья. А у участников СВО ничего этого нет и не будет. Им никто лучших врачей не найдёт и современные протезы без очереди не выдаст. Так что это не пример для них, а скорее издевательство...
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0
+2
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