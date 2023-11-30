Рожков об участии россиян в Паралимпиаде-2024: «Ведем переговоры, чтобы спортсмены могли отобраться. Подали предварительную заявку на участие около 300 человек»

Теги Паралимпийские игры ПКР Павел Рожков МПК паралимпийская сборная России Легкая атлетика

Россия подала заявку на участие 300 спортсменов в Паралимпиаде-2024.

Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил нас по видам спорта плавание, легкая атлетика, пауэрлифтинг и пулевая стрельба, но после апелляционного трибунала МПК, не дожидаясь генассамблеи, разрешил нам соревнования, которые мы проводили в рамках игр паралимпийцев, сделать рейтинговыми.

Рейтинговый период заканчивается в следующем году, надеемся, что в плавании и легкой атлетике по 30-40 человек смогут отобраться на Игры в Париже.

Что касается пулевой стрельбы, в следующем году согласуем с оргкомитетом наше участие, наши пауэрлифтеры, к сожалению, на Игры не попадают, у них критерии – участие в трех чемпионатах мира, два предыдущих мы пропустили.

Остается решение не допускать нас в игровых видах спорта, в остальных видах ведем переговоры, чтобы наши спортсмены могли участвовать и отобраться. Мы подали предварительную заявку на участие около 300 человек, она получена», – сказал Рожков.

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