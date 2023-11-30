Рожков об участии россиян в Паралимпиаде-2024: «Ведем переговоры, чтобы спортсмены могли отобраться. Подали предварительную заявку на участие около 300 человек»

Россия подала заявку на участие 300 спортсменов в Паралимпиаде-2024.

Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил нас по видам спорта плавание, легкая атлетика, пауэрлифтинг и пулевая стрельба, но после апелляционного трибунала МПК, не дожидаясь генассамблеи, разрешил нам соревнования, которые мы проводили в рамках игр паралимпийцев, сделать рейтинговыми.

Рейтинговый период заканчивается в следующем году, надеемся, что в плавании и легкой атлетике по 30-40 человек смогут отобраться на Игры в Париже.

Что касается пулевой стрельбы, в следующем году согласуем с оргкомитетом наше участие, наши пауэрлифтеры, к сожалению, на Игры не попадают, у них критерии – участие в трех чемпионатах мира, два предыдущих мы пропустили.

Остается решение не допускать нас в игровых видах спорта, в остальных видах ведем переговоры, чтобы наши спортсмены могли участвовать и отобраться. Мы подали предварительную заявку на участие около 300 человек, она получена», – сказал Рожков.