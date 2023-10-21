Глава ПКР Павел Рожков примет участие в церемонии открытия Азиатских паралимпийских игр в Китае

Глава ПКР поучаствует в церемонии открытия Азиатских паралимпийских игр в Китае.

Об этом сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР). Открытие Игр запланировано на 22 октября в китайском Ханчжоу.

Глава ПКР Павел Рожков уже вылетел в город с рабочим визитом. Он посетит соревнования и проведет встречи с руководителями Азиатского паралимпийского комитета и национальных паралимпийских комитетов региона.