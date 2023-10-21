Глава ПКР Павел Рожков примет участие в церемонии открытия Азиатских паралимпийских игр в Китае

Теги Азиатские игры ПКР Павел Рожков Легкая атлетика

Глава ПКР поучаствует в церемонии открытия Азиатских паралимпийских игр в Китае.

Об этом сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР). Открытие Игр запланировано на 22 октября в китайском Ханчжоу.

Глава ПКР Павел Рожков уже вылетел в город с рабочим визитом. Он посетит соревнования и проведет встречи с руководителями Азиатского паралимпийского комитета и национальных паралимпийских комитетов региона.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий