Глава Паралимпийского комитета России: «Исходя из наших прогнозов, около 300 человек могут принять участие в Играх в Париже»

Глава ПКР рассказал, сколько россиян смогут выступить на Паралимпиаде в Париже.

«Что касается в Париже, то нам надо сначала туда отобраться, но завершившиеся летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» доказали, что российские спортсмены остаются конкурентоспособными на мировом уровне.

Напомню также, что Международный паралимпийский комитет включил наши соревнования по легкой атлетике и плаванию в свой календарь. Результаты, показанные на этих турнирах, учитывались в международном рейтинге.

У нас в легкой атлетике и плавании по 40 спортсменов показали результаты высокого класса и практически решили задачу отбора, хотя квалификационный период еще не закончился.

Исходя из наших прогнозов, и с учетом тех видов спорта, в которых мы допускаемся до Игр, за исключением командных видов спорта и пауэрлифтинга, около 300 человек могут принять участие в Играх в Париже», – сказал Павел Рожков.