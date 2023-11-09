Глава Паралимпийского комитета России: «Исходя из наших прогнозов, около 300 человек могут принять участие в Играх в Париже»

Теги Паралимпийские игры ПКР Павел Рожков паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Легкая атлетика

Глава ПКР рассказал, сколько россиян смогут выступить на Паралимпиаде в Париже.

«Что касается Паралимпиады в Париже, то нам надо сначала туда отобраться, но завершившиеся летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» доказали, что российские спортсмены остаются конкурентоспособными на мировом уровне.

Напомню также, что Международный паралимпийский комитет включил наши соревнования по легкой атлетике и плаванию в свой календарь. Результаты, показанные на этих турнирах, учитывались в международном рейтинге.

У нас в легкой атлетике и плавании по 40 спортсменов показали результаты высокого класса и практически решили задачу отбора, хотя квалификационный период еще не закончился.

Исходя из наших прогнозов, и с учетом тех видов спорта, в которых мы допускаемся до Игр, за исключением командных видов спорта и пауэрлифтинга, около 300 человек могут принять участие в Играх в Париже», – сказал Павел Рожков.

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1 комментарий

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ta-tosha
А судя по другим прогнозам, их там будет - ноль
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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