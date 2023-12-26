Роман Костомаров: «Я знал, что люди умирают от пневмонии, простуды, но чтобы лишались конечностей... Смерть – это не страшно, страшно остаться инвалидом»

Теги Роман Костомаров Здоровье Фигурное катание

Роман Костомаров заявил, что остаться инвалидом страшнее, чем смерть.

В этом году олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду перенес частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии.

«Что произошло 10 января 2023 года, было для меня концом света, хоть я ничего и не понимал. В какой‑то момент просто заснул на долгое время, был в коме. Все страшные события, которые происходили со мной, переживали больше всего мои близкие. Спасибо моей жене и моей маме, родным, близким. Ту боль, которую я не ощущал, ощущали они.

Когда я пришел в себя, понимал, что случилось что‑то страшное. Особенно, когда собралось много хирургов и мне сообщили, что необходимо ампутировать конечности. Это было страшным ударом. Потому что я спортсмен, не понимал, как я буду дальше жить, я лишаюсь всего.

Это был страшный удар, после которого я долгое время задавал себе вопросы: «За что? Почему?» Но любимая жена сказала, что мы выкарабкаемся из этого болота, мы найдем, как жить дальше. Я могу только пожелать здоровья, чтобы никогда и близко такого ни с кем не происходило.

Если заболели, не думайте, что пройдет на авось. Лучше перестраховаться. Я считал, что я самый здоровый человек. Знал, что люди умирают от пневмонии, простуды, но чтобы лишались конечностей... Смерть – это не страшно, страшно остаться инвалидом. Берегите себя», – сказал Костомаров в рамках VK Лектория.

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2 комментария
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Года два требуется человеку, чтобы принять своё новое тело, смириться с этим и больше не депрессовать по этому поводу. Роман ещё не дошёл до этого просто. Но и понять его можно, ведь всего год назад он был обычным здоровым человеком, ничто не предвещало беды, а потом как закрутилось-завертелось
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Одно и тоже по пятому кругу
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