Роман Костомаров: «Я знал, что люди умирают от пневмонии, простуды, но чтобы лишались конечностей... Смерть – это не страшно, страшно остаться инвалидом»

Роман Костомаров заявил, что остаться инвалидом страшнее, чем смерть.

В этом году олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду перенес частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии.

«Что произошло 10 января 2023 года, было для меня концом света, хоть я ничего и не понимал. В какой‑то момент просто заснул на долгое время, был в коме. Все страшные события, которые происходили со мной, переживали больше всего мои близкие. Спасибо моей жене и моей маме, родным, близким. Ту боль, которую я не ощущал, ощущали они.

Когда я пришел в себя, понимал, что случилось что‑то страшное. Особенно, когда собралось много хирургов и мне сообщили, что необходимо ампутировать конечности. Это было страшным ударом. Потому что я спортсмен, не понимал, как я буду дальше жить, я лишаюсь всего.

Это был страшный удар, после которого я долгое время задавал себе вопросы: «За что? Почему?» Но любимая жена сказала, что мы выкарабкаемся из этого болота, мы найдем, как жить дальше. Я могу только пожелать здоровья, чтобы никогда и близко такого ни с кем не происходило.

Если заболели, не думайте, что пройдет на авось. Лучше перестраховаться. Я считал, что я самый здоровый человек. Знал, что люди умирают от пневмонии, простуды, но чтобы лишались конечностей... Смерть – это не страшно, страшно остаться инвалидом. Берегите себя», – сказал в рамках VK Лектория.