Роман Костомаров: «Пришли стопы, на которых я могу бегать. Пусть не так, как раньше, но все же бегать»

Теги Роман Костомаров видео Здоровье Фигурное катание

Роман Костомаров получил протезы стоп, на которых сможет бегать.

Олимпийский чемпион в танцах на льду перенес несколько ампутаций на фоне осложнений из-за пневмонии.

«Ура… Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так, как раньше, но все же бегать.

Спасибо ребятам, Егору и Руслану, которые мне с самого начала очень помогают. 🙏

😎🦾 Как изменились радости жизни…» – написал Костомаров в телеграм-канале.

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Pasha0403
они это историю решили монетизировать?!
Даже если и так, почему нет? С такой ситуацией каждый справляется как может. Спасибо, что не погряз в депрессии и жалости к себе. Может, ему дают силы поддерживающие комментарии. И деньги им нужны,
+34
-3
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рома ты сильный , ты олимпиец, у тебя все получится
+28
-4
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман - огромной силы духа человек! Тут ещё и заслуга семьи, которая поддерживает максимально во всем
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
как здорово видеть улыбку и такие положительные эмоции у Ромы! всë получится у него!
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Pasha0403
они это историю решили монетизировать?!
А может просто порадоваться за человека?
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Вадим Сидоров
А когда бы такие стопы пришли к условному Васе Пупкину и пришли бы вообще
Так говорите, будто эти стопы Роману с неба свалились. Медицина везде дорогая, тем более протезирование такого уровня. И человек который пахал всю жизнь как вол - может себе их позволить.
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман - боец по жизни! Молодец, не сдался, восхищаюсь !
Скорейшего восстановления!
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Здоровья и сил тебе,боец!!!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
C наших тёплых уютных диванов сложно вообразить, какая невероятная внутренняя сила необходима, даже чтобы написать пару подобных строк в той ситуации, в которой оказался Роман - настоящий чемпионский характер.
Можно высказать только слова поддержки и пожелать, чтобы все дальнейшие недуги обходили стороной!
Судя по тому, как бодро он начал на этом пути, уверен, будет многие годы примером для тысяч людей!
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман, невероятно сильный и волевой человек, спасибо его близким, особенно жене Оксане, которые помогают ему вернуться к нормальной жизни.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Oleg Pepel
Откуда пришли то? Просто спросил...
Оттуда, где плохо.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Откуда пришли то? Просто спросил...
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Pasha0403
они это историю решили монетизировать?!
В российском фигурном прокатстве монетизируют почти всё и вся, тут удивляться нечему.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Боже, как же радует улыбка Романа, его позитивное настроение, желание жить, жить полноценно, не смотря ни на на что и вопреки всему! Счастливые кадры, до слёз! Так держать, Чемпион!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не знаю, как стопы, но протезы кистей рук сейчас есть просто изумительные. Роман - ОЧ и "не имей сто рублей. а имей сто друзей" - это для тех, кто задает вопросы "за что" и "почему". Уметь радоваться за других дано не всем, но все еще возможно)
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну что сказать, круто! Молодец что не унываешь!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рад за Романа! Огромное уважение семье и специалистам, благодаря которым он сейчас так бодр духом
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Боец, сильный духом, и главное - МУЖИК . Именно так, все с большой буквы. Всего наилучшего тебе и всей твоей семье и близким, и кого ты к таковым причисляешь
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Как же радостно видеть его улыбку - как изменились радости жизни..
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
До слез...
Молодец, Рома! Какой характер! Пусть все будет отлично в вашей жизни, и побольше радостей.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ого какой резвый мальчик.
мне почему то кажется, ему даёт силу мысль, что надо жить ради детей, ведь им так сильно нужен папа.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не сдался, это главное, как и поддержка близких! Бог в помощь!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Невероятная сила воли, духа и мужество!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Какой же он сильный! Скорейшего восстановления!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
восхищаюсь! мужик!
очень сомневаюсь, что большинство, в том числе и я, смогли бы так же.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий