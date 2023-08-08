Роман Костомаров: «Пришли стопы, на которых я могу бегать. Пусть не так, как раньше, но все же бегать»

Роман Костомаров получил протезы стоп, на которых сможет бегать.

Олимпийский чемпион в танцах на льду перенес несколько ампутаций на фоне осложнений из-за пневмонии.

«Ура… Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так, как раньше, но все же бегать.

Спасибо ребятам, Егору и Руслану, которые мне с самого начала очень помогают. 🙏

😎🦾 Как изменились радости жизни…» – написал Костомаров в телеграм-канале.

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице