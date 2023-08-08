Роман Костомаров: «Пришли стопы, на которых я могу бегать. Пусть не так, как раньше, но все же бегать»
Роман Костомаров получил протезы стоп, на которых сможет бегать.
Олимпийский чемпион в танцах на льду перенес несколько ампутаций на фоне осложнений из-за пневмонии.
«Ура… Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так, как раньше, но все же бегать.
Спасибо ребятам, Егору и Руслану, которые мне с самого начала очень помогают. 🙏
😎🦾 Как изменились радости жизни…» – написал Костомаров в телеграм-канале.
«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице
Скорейшего восстановления!
Можно высказать только слова поддержки и пожелать, чтобы все дальнейшие недуги обходили стороной!
Судя по тому, как бодро он начал на этом пути, уверен, будет многие годы примером для тысяч людей!
Молодец, Рома! Какой характер! Пусть все будет отлично в вашей жизни, и побольше радостей.
мне почему то кажется, ему даёт силу мысль, что надо жить ради детей, ведь им так сильно нужен папа.
очень сомневаюсь, что большинство, в том числе и я, смогли бы так же.