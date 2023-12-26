Владислав Дикиджи: «Хочу кататься долго. Лет до двадцати четырех я точно буду в этом, а дальше – вдруг травмы?»

Владислав Дикиджи рассказал, как долго планирует продолжать карьеру фигуриста.

– Осознавая проблему с компонентами, что вы делаете для того, чтобы ее решить?

– Когда я на тренировках все делаю, это совсем по-другому выглядит – я не нервничаю, не зажимаюсь, набираю скорость.

А между четверными я специально быстро не еду, потому что я привык именно на такой скорости все делать, поэтому разгоняться быстрее не хочу – будут ошибки, что-то поменяется в технике. И все легче на тренировках. Надо, чтобы так на стартах было.

– А над хореографией сколько работаете?

– Раньше было 70% – это прыжки, остальное – хореография. Сейчас уже 50 на 50. А раньше поскольжу минут десять, и сразу прыгать.

– Вам 19 лет, но в мужском катании путь одиночника может оказаться очень долгим, примеров масса. Какие планы?

– Я думаю, что лет до двадцати четырех я точно буду в этом. 100%. А дальше... Вдруг травмы?

– Стучим три раза, плюем три раза.

– Точно. Я хочу долго кататься, – сказал серебряный призер чемпионата России-2024.