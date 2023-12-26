Владислав Дикиджи: «Хочу кататься долго. Лет до двадцати четырех я точно буду в этом, а дальше – вдруг травмы?»

Теги сборная России мужское катание Владислав Дикиджи Фигурное катание

Владислав Дикиджи рассказал, как долго планирует продолжать карьеру фигуриста.

– Осознавая проблему с компонентами, что вы делаете для того, чтобы ее решить?

– Когда я на тренировках все делаю, это совсем по-другому выглядит – я не нервничаю, не зажимаюсь, набираю скорость.

А между четверными я специально быстро не еду, потому что я привык именно на такой скорости все делать, поэтому разгоняться быстрее не хочу – будут ошибки, что-то поменяется в технике. И все легче на тренировках. Надо, чтобы так на стартах было.

– А над хореографией сколько работаете?

– Раньше было 70% – это прыжки, остальное – хореография. Сейчас уже 50 на 50. А раньше поскольжу минут десять, и сразу прыгать.

– Вам 19 лет, но в мужском катании путь одиночника может оказаться очень долгим, примеров масса. Какие планы?

– Я думаю, что лет до двадцати четырех я точно буду в этом. 100%. А дальше... Вдруг травмы?

– Стучим три раза, плюем три раза.

– Точно. Я хочу долго кататься, – сказал серебряный призер чемпионата России-2024.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А дальше он начнет выносить всех
+2
-1
+1
Здоровья тебе, Влад! Хочется видеть тебя долго.
+1
0
+1
Ответ КВАД
Я не ною, я говорю то, что есть. Пешеход без хореографии. А начнёт падать (а он начнёт) - вообще ничего не будет, не на что смотреть. И вообще - что то слабая активность у наших домохозяек под новостями с новой няшкой..)
А вы здесь для чего ?. ) Домохозяйкам, может, некогда.
+1
0
+1
Денег все хотят и после 24! Надо было в хоккей идти или лучше в футбол! Фигуристы, по сравнению с ними, просто выживают!
0
0
0
Здесь трудно загадывать из-за высокого травматизма в фигурном катании. Пусть у Влада карьера будет долгой, яркой и успешной .
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий